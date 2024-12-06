Рейтинг@Mail.ru
Жители Подмосковья купили почти 4 тысячи тонн конфет в магазинах в ноябре - РИА Новости, 06.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
17:12 06.12.2024
https://ria.ru/20241206/konfety-1987774486.html
Жители Подмосковья купили почти 4 тысячи тонн конфет в магазинах в ноябре
Жители Подмосковья купили почти 4 тысячи тонн конфет в магазинах в ноябре - РИА Новости, 06.12.2024
Жители Подмосковья купили почти 4 тысячи тонн конфет в магазинах в ноябре
Жители Подмосковья приобрели 3,7 тысячи тонн конфет на прилавках розничных магазинов, торговых сетей, рынках и ярмарках региона в прошлом месяце, сообщает... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T17:12
2024-12-06T17:12
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934982408_0:111:3072:1839_1920x0_80_0_0_b076c244d72d81b1b5e5d3e3c69b60a7.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Жители Подмосковья приобрели 3,7 тысячи тонн конфет на прилавках розничных магазинов, торговых сетей, рынках и ярмарках региона в прошлом месяце, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. На прилавках представлен широкий выбор сладостей – зефир, шоколад разных сортов, вафли, козинаки, сахарная вата и конфеты, начиная с леденцовой карамели и знакомых всем с детства батончиков, заканчивая сухофруктами, халвой, нугой, желе и марципаном, покрытых шоколадной глазурью. В ведомстве отметили, что в прошлом месяце жители региона приобрели 3,7 тысячи тонн конфет, что равняется 126 килограммам конфет в день. Для приобретения вкусного, качественного и безопасного сладкого подарка к предстоящим новогодним праздникам в министерстве порекомендовали совершать покупки в местах санкционированной торговли – супермаркетах, магазинах, городских рынках и специализированных ярмарках, обращая внимание на этикетку упаковки, дату изготовления и срок годности.
https://ria.ru/20241206/zabelin-1987769198.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934982408_0:69:2638:2048_1920x0_80_0_0_0b16fedb0598ad5461ee2ae36735f591.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), новый год
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Новый год
Жители Подмосковья купили почти 4 тысячи тонн конфет в магазинах в ноябре

Жители Московской области купили 3,7 тысячи тонн конфет в магазинах за ноябрь

© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанкКонфеты
Конфеты - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
Конфеты. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Жители Подмосковья приобрели 3,7 тысячи тонн конфет на прилавках розничных магазинов, торговых сетей, рынках и ярмарках региона в прошлом месяце, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
На прилавках представлен широкий выбор сладостей – зефир, шоколад разных сортов, вафли, козинаки, сахарная вата и конфеты, начиная с леденцовой карамели и знакомых всем с детства батончиков, заканчивая сухофруктами, халвой, нугой, желе и марципаном, покрытых шоколадной глазурью.
В ведомстве отметили, что в прошлом месяце жители региона приобрели 3,7 тысячи тонн конфет, что равняется 126 килограммам конфет в день.
Для приобретения вкусного, качественного и безопасного сладкого подарка к предстоящим новогодним праздникам в министерстве порекомендовали совершать покупки в местах санкционированной торговли – супермаркетах, магазинах, городских рынках и специализированных ярмарках, обращая внимание на этикетку упаковки, дату изготовления и срок годности.
Министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Почти 12 тысяч человек узнали о здоровье родных в Подмосковье через 122
Вчера, 17:02
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Новый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала