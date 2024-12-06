https://ria.ru/20241206/konfety-1987774486.html

Жители Подмосковья купили почти 4 тысячи тонн конфет в магазинах в ноябре

Жители Подмосковья купили почти 4 тысячи тонн конфет в магазинах в ноябре - РИА Новости, 06.12.2024

Жители Подмосковья купили почти 4 тысячи тонн конфет в магазинах в ноябре

Жители Подмосковья приобрели 3,7 тысячи тонн конфет на прилавках розничных магазинов, торговых сетей, рынках и ярмарках региона в прошлом месяце, сообщает... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T17:12

2024-12-06T17:12

2024-12-06T17:12

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Жители Подмосковья приобрели 3,7 тысячи тонн конфет на прилавках розничных магазинов, торговых сетей, рынках и ярмарках региона в прошлом месяце, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. На прилавках представлен широкий выбор сладостей – зефир, шоколад разных сортов, вафли, козинаки, сахарная вата и конфеты, начиная с леденцовой карамели и знакомых всем с детства батончиков, заканчивая сухофруктами, халвой, нугой, желе и марципаном, покрытых шоколадной глазурью. В ведомстве отметили, что в прошлом месяце жители региона приобрели 3,7 тысячи тонн конфет, что равняется 126 килограммам конфет в день. Для приобретения вкусного, качественного и безопасного сладкого подарка к предстоящим новогодним праздникам в министерстве порекомендовали совершать покупки в местах санкционированной торговли – супермаркетах, магазинах, городских рынках и специализированных ярмарках, обращая внимание на этикетку упаковки, дату изготовления и срок годности.

https://ria.ru/20241206/zabelin-1987769198.html

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