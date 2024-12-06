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Хинштейн приступит к работе в Курской области 7 декабря - РИА Новости, 06.12.2024
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18:45 06.12.2024 (обновлено: 19:09 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/khinshteyn-1987807294.html
Хинштейн приступит к работе в Курской области 7 декабря
Хинштейн приступит к работе в Курской области 7 декабря - РИА Новости, 06.12.2024
Хинштейн приступит к работе в Курской области 7 декабря
Назначенный президентом Владимиром Путиным врио губернатора Курской области Александр Хинштейн приступит к рабочим обязанностям в регионе 7 декабря, сообщил... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T18:45
2024-12-06T19:09
курская область
политика
алексей смирнов (политик)
россия
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КУРСК, 6 дек - РИА Новости. Назначенный президентом Владимиром Путиным врио губернатора Курской области Александр Хинштейн приступит к рабочим обязанностям в регионе 7 декабря, сообщил Хинштейн в своём Telegram-канале."Уже завтра (7 декабря - ред.) я приступаю к работе на Курской земле. Для меня самое главное сейчас - это как можно быстрее войти в курс проблем, понять, как эти проблемы решать и разобраться в том, что больше всего волнует сегодня курян", - говорится в сообщении.В четверг президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об исполняющем обязанности губернатора Курской области". В связи с заявлением губернатора Курской области Алексея Смирнова о досрочном прекращении полномочий временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Хинштейн.
https://ria.ru/20241206/khinshteyn-1987805855.html
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курская область, политика, алексей смирнов (политик) , россия
Курская область, Политика, Алексей Смирнов (политик) , Россия
Хинштейн приступит к работе в Курской области 7 декабря

Хинштейн сообщил, что приступит к работе в Курской области 7 декабря

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн во время встречи - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн во время встречи
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КУРСК, 6 дек - РИА Новости. Назначенный президентом Владимиром Путиным врио губернатора Курской области Александр Хинштейн приступит к рабочим обязанностям в регионе 7 декабря, сообщил Хинштейн в своём Telegram-канале.
"Уже завтра (7 декабря - ред.) я приступаю к работе на Курской земле. Для меня самое главное сейчас - это как можно быстрее войти в курс проблем, понять, как эти проблемы решать и разобраться в том, что больше всего волнует сегодня курян", - говорится в сообщении.
В четверг президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об исполняющем обязанности губернатора Курской области". В связи с заявлением губернатора Курской области Алексея Смирнова о досрочном прекращении полномочий временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Хинштейн.
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Хинштейн рассказал о работе над проблемами жителей в Курской области
Вчера, 18:40
 
Курская областьПолитикаАлексей Смирнов (политик)Россия
 
 
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