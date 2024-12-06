https://ria.ru/20241206/khinshteyn-1987807294.html

Хинштейн приступит к работе в Курской области 7 декабря

Хинштейн приступит к работе в Курской области 7 декабря - РИА Новости, 06.12.2024

Хинштейн приступит к работе в Курской области 7 декабря

Назначенный президентом Владимиром Путиным врио губернатора Курской области Александр Хинштейн приступит к рабочим обязанностям в регионе 7 декабря, сообщил... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T18:45

2024-12-06T18:45

2024-12-06T19:09

курская область

политика

алексей смирнов (политик)

россия

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КУРСК, 6 дек - РИА Новости. Назначенный президентом Владимиром Путиным врио губернатора Курской области Александр Хинштейн приступит к рабочим обязанностям в регионе 7 декабря, сообщил Хинштейн в своём Telegram-канале."Уже завтра (7 декабря - ред.) я приступаю к работе на Курской земле. Для меня самое главное сейчас - это как можно быстрее войти в курс проблем, понять, как эти проблемы решать и разобраться в том, что больше всего волнует сегодня курян", - говорится в сообщении.В четверг президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об исполняющем обязанности губернатора Курской области". В связи с заявлением губернатора Курской области Алексея Смирнова о досрочном прекращении полномочий временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Хинштейн.

https://ria.ru/20241206/khinshteyn-1987805855.html

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курская область, политика, алексей смирнов (политик) , россия