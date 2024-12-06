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Хинштейн рассказал о работе над проблемами жителей в Курской области - РИА Новости, 06.12.2024
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18:40 06.12.2024 (обновлено: 19:07 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/khinshteyn-1987805855.html
Хинштейн рассказал о работе над проблемами жителей в Курской области
Хинштейн рассказал о работе над проблемами жителей в Курской области - РИА Новости, 06.12.2024
Хинштейн рассказал о работе над проблемами жителей в Курской области
Назначенный врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил РИА Новости, что у него очень трепетное отношение к той земле, где ему предстоит... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T18:40
2024-12-06T19:07
курская область
политика
владимир путин
алексей смирнов (политик)
россия
александр хинштейн
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Назначенный врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил РИА Новости, что у него очень трепетное отношение к той земле, где ему предстоит работать, он получил уже большое количество обращений от курян, но все проблемы жителей Курской области не получится решить одномоментно, во все нужно погрузиться и разобраться.В четверг президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об исполняющем обязанности губернатора Курской области". В связи с заявлением губернатора Курской области Алексея Смирнова о досрочном прекращении полномочий временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Хинштейн."Уже много получил от них обращений, сообщений с теми или иными проблемами. Понятно, что одномоментно все сразу не получится решить, для этого надо во все это погрузиться, разобраться. Но совершенно точно буду этим заниматься максимально глубоко для того, чтобы между властью и людьми дистанция была минимальная", - сказал он РИА Новости."У меня очень трепетное отношение к той земле, на которой мне предстоит работать. Я уверен, что нам удастся вызовы, стоящие сегодня перед нами, преодолеть", - заключил он.
https://ria.ru/20241206/khinshteyn-1987804484.html
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курская область, политика, владимир путин, алексей смирнов (политик) , россия, александр хинштейн
Курская область, Политика, Владимир Путин, Алексей Смирнов (политик) , Россия, Александр Хинштейн
Хинштейн рассказал о работе над проблемами жителей в Курской области

Хинштейн: во все проблемы жителей в Курской области нужно сначала погрузиться

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Александр Хинштейн. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Назначенный врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил РИА Новости, что у него очень трепетное отношение к той земле, где ему предстоит работать, он получил уже большое количество обращений от курян, но все проблемы жителей Курской области не получится решить одномоментно, во все нужно погрузиться и разобраться.
В четверг президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об исполняющем обязанности губернатора Курской области". В связи с заявлением губернатора Курской области Алексея Смирнова о досрочном прекращении полномочий временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Хинштейн.
"Уже много получил от них обращений, сообщений с теми или иными проблемами. Понятно, что одномоментно все сразу не получится решить, для этого надо во все это погрузиться, разобраться. Но совершенно точно буду этим заниматься максимально глубоко для того, чтобы между властью и людьми дистанция была минимальная", - сказал он РИА Новости.
"У меня очень трепетное отношение к той земле, на которой мне предстоит работать. Я уверен, что нам удастся вызовы, стоящие сегодня перед нами, преодолеть", - заключил он.
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Хинштейн заявил о желании оставаться открытым политиком
Вчера, 18:37
 
Курская областьПолитикаВладимир ПутинАлексей Смирнов (политик)РоссияАлександр Хинштейн
 
 
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