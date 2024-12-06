https://ria.ru/20241206/khinshteyn-1987804484.html

Хинштейн заявил о желании оставаться открытым политиком

Хинштейн заявил о желании оставаться открытым политиком - РИА Новости, 06.12.2024

Хинштейн заявил о желании оставаться открытым политиком

В четверг президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об исполняющем обязанности губернатора Курской области". В связи с заявлением губернатора Курской области... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T18:37

2024-12-06T18:37

2024-12-06T19:04

политика

владимир путин

алексей смирнов (политик)

курская область

александр хинштейн

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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. В четверг президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об исполняющем обязанности губернатора Курской области". В связи с заявлением губернатора Курской области Алексея Смирнова о досрочном прекращении полномочий временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Хинштейн."Всегда исходил из того, что человек во власти должен быть максимально открытым и в хорошем смысле доступным. Ту же практику буду реализовывать и дальше, буду по-прежнему вести свои страницы в социальных сетях. Буду рассчитывать на активности и неравнодушие жителей Курской области", - сказал он РИА Новости.Хинштейн добавил, что постарается завоевать доверие курян.

https://ria.ru/20241206/hinshtejn-1987809205.html

курская область

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политика, владимир путин, алексей смирнов (политик) , курская область, александр хинштейн