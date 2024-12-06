Рейтинг@Mail.ru
Такер Карлсон не приедет на прямую линию Путина - РИА Новости, 06.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:21 06.12.2024
https://ria.ru/20241206/karlson-1987720624.html
Такер Карлсон не приедет на прямую линию Путина
Такер Карлсон не приедет на прямую линию Путина - РИА Новости, 06.12.2024
Такер Карлсон не приедет на прямую линию Путина
Тележурналист Такер Карлсон не будет присутствовать на большой пресс-конференции и прямой линии президента РФ Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T14:21
2024-12-06T14:21
политика
россия
такер карлсон
владимир путин
дмитрий песков
прямая линия с владимиром путиным
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926350336_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_57d3bf1c239e8d1b2619706fa232e308.jpg
МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Тележурналист Такер Карлсон не будет присутствовать на большой пресс-конференции и прямой линии президента РФ Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Прямая линия Путина состоится 19 декабря. Она будет совмещена с пресс-конференцией. "Нет, не приедет", - ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов. "Карлсон может только прилететь", - пошутил Песков. Карлсон в феврале 2024 года взял интервью у президента России Владимира Путина.
https://ria.ru/20241206/lavrov-1987574552.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926350336_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_aff542f879c52d28dd0d793039a4f44e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, такер карлсон, владимир путин, дмитрий песков, прямая линия с владимиром путиным, сша
Политика, Россия, Такер Карлсон, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Прямая линия с Владимиром Путиным, США
Такер Карлсон не приедет на прямую линию Путина

Песков: Такер Карлсон не приедет на прямую линию Путина 19 декабря

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкАмериканский журналист Такер Карлсон
Американский журналист Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Американский журналист Такер Карлсон . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Тележурналист Такер Карлсон не будет присутствовать на большой пресс-конференции и прямой линии президента РФ Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Прямая линия Путина состоится 19 декабря. Она будет совмещена с пресс-конференцией.
"Нет, не приедет", - ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.
"Карлсон может только прилететь", - пошутил Песков.
Карлсон в феврале 2024 года взял интервью у президента России Владимира Путина.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время интервью Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Интервью Такера Карлсона с Сергеем Лавровым: главные темы и выводы
Вчера, 11:57
 
ПолитикаРоссияТакер КарлсонВладимир ПутинДмитрий ПесковПрямая линия с Владимиром ПутинымСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала