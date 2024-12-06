https://ria.ru/20241206/karlson-1987720624.html

Такер Карлсон не приедет на прямую линию Путина

Такер Карлсон не приедет на прямую линию Путина - РИА Новости, 06.12.2024

Такер Карлсон не приедет на прямую линию Путина

Тележурналист Такер Карлсон не будет присутствовать на большой пресс-конференции и прямой линии президента РФ Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T14:21

2024-12-06T14:21

2024-12-06T14:21

политика

россия

такер карлсон

владимир путин

дмитрий песков

прямая линия с владимиром путиным

сша

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МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Тележурналист Такер Карлсон не будет присутствовать на большой пресс-конференции и прямой линии президента РФ Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Прямая линия Путина состоится 19 декабря. Она будет совмещена с пресс-конференцией. "Нет, не приедет", - ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов. "Карлсон может только прилететь", - пошутил Песков. Карлсон в феврале 2024 года взял интервью у президента России Владимира Путина.

https://ria.ru/20241206/lavrov-1987574552.html

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политика, россия, такер карлсон, владимир путин, дмитрий песков, прямая линия с владимиром путиным, сша