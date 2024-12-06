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В Канаде заявили о запуске новой внешнеполитической стратегии в Арктике - РИА Новости, 06.12.2024
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18:05 06.12.2024 (обновлено: 18:08 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/kanada-1987792539.html
В Канаде заявили о запуске новой внешнеполитической стратегии в Арктике
В Канаде заявили о запуске новой внешнеполитической стратегии в Арктике - РИА Новости, 06.12.2024
В Канаде заявили о запуске новой внешнеполитической стратегии в Арктике
Канада запускает новую внешнеполитическую стратегию по Арктике, чтобы укрепить свои позиции в регионе на фоне растущего сближения России и Китая, заявила в... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T18:05
2024-12-06T18:08
в мире
арктика
канада
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мелани жоли
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ВАШИНГТОН, 6 дек — РИА Новости. Канада запускает новую внешнеполитическую стратегию по Арктике, чтобы укрепить свои позиции в регионе на фоне растущего сближения России и Китая, заявила в пятницу министр иностранных дел страны Мелани Жоли. "Канада - арктическая держава, и сейчас настал критический момент. Арктика больше не является регионом низкого напряжения, и поэтому сегодня я рада объявить о запуске новой внешнеполитической стратегии Канады в Арктике", - сказала Жоли на брифинге, посвящённом вопросам внешней политики. По словам министра, "растущая зависимость России от Китая из-за конфликта на Украине" меняет традиционную политику Москвы. "У России нет красных линий, и её интересы в Арктике и её ресурсах хорошо известны. Но новым в данной ситуации является то, что из-за (конфликта - ред.) Россия становится всё более зависимой от Китая, меняя свою историческую позицию и открывая Арктику для Китая", - подчеркнула она. По ее словам, новая внешнеполитическая стратегия Канады по Арктике строится на четырёх основных принципах. "Первый из них, конечно же, заключается в том, что мы будем продолжать отстаивать суверенитет Канады, включая контроль над Северо-Западным проходом. Что касается обороны, то Канада укрепляет своё военное присутствие, чтобы защитить Арктику и обеспечить безопасность континента совместно с США. Мы также будем увеличивать сотрудничество с нашими арктическими союзниками и НАТО", - подчеркнула глава канадского МИД.
https://ria.ru/20241205/sechin-1987481882.html
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в мире, арктика, канада, россия, мелани жоли, нато, китай
В мире, Арктика, Канада, Россия, Мелани Жоли, НАТО, Китай
В Канаде заявили о запуске новой внешнеполитической стратегии в Арктике

Жоли: Канада запускает новую стратегию по Арктике на фоне сближения России и КНР

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкДрейфующий ледовый лагерь "Барнео" в Арктике
Дрейфующий ледовый лагерь Барнео в Арктике - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Дрейфующий ледовый лагерь "Барнео" в Арктике. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 дек — РИА Новости. Канада запускает новую внешнеполитическую стратегию по Арктике, чтобы укрепить свои позиции в регионе на фоне растущего сближения России и Китая, заявила в пятницу министр иностранных дел страны Мелани Жоли.
"Канада - арктическая держава, и сейчас настал критический момент. Арктика больше не является регионом низкого напряжения, и поэтому сегодня я рада объявить о запуске новой внешнеполитической стратегии Канады в Арктике", - сказала Жоли на брифинге, посвящённом вопросам внешней политики.
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По словам министра, "растущая зависимость России от Китая из-за конфликта на Украине" меняет традиционную политику Москвы. "У России нет красных линий, и её интересы в Арктике и её ресурсах хорошо известны. Но новым в данной ситуации является то, что из-за (конфликта - ред.) Россия становится всё более зависимой от Китая, меняя свою историческую позицию и открывая Арктику для Китая", - подчеркнула она.
По ее словам, новая внешнеполитическая стратегия Канады по Арктике строится на четырёх основных принципах.
"Первый из них, конечно же, заключается в том, что мы будем продолжать отстаивать суверенитет Канады, включая контроль над Северо-Западным проходом. Что касается обороны, то Канада укрепляет своё военное присутствие, чтобы защитить Арктику и обеспечить безопасность континента совместно с США. Мы также будем увеличивать сотрудничество с нашими арктическими союзниками и НАТО", - подчеркнула глава канадского МИД.
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В миреАрктикаКанадаРоссияМелани ЖолиНАТОКитай
 
 
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