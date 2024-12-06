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Израиль перехватил воздушную цель у границы с Ливаном - РИА Новости, 06.12.2024
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12:18 06.12.2024 (обновлено: 12:23 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/izrail-1987691270.html
Израиль перехватил воздушную цель у границы с Ливаном
Израиль перехватил воздушную цель у границы с Ливаном - РИА Новости, 06.12.2024
Израиль перехватил воздушную цель у границы с Ливаном
Израиль перехватил подозрительную воздушную цель в районе границы с Ливаном, перед этим дважды сработала воздушная тревога, сообщила пресс-служба Армии обороны... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T12:18
2024-12-06T12:23
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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 дек - РИА Новости. Израиль перехватил подозрительную воздушную цель в районе границы с Ливаном, перед этим дважды сработала воздушная тревога, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ)."После сирен, которые прозвучали в ... в Кфар-Ювале и Майан-Барухе, а также в ... в Кфар-Сольде на севере Израиля, ВВС Израиля перехватили подозрительную воздушную цель. Подробности изучаются", - говорится в сообщении.Инцидент произошел на фоне действующего с 27 ноября режима прекращения огня с Ливаном.
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в мире, израиль, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Ливан, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израиль перехватил воздушную цель у границы с Ливаном

Израиль перехватил подозрительную воздушную цель в районе границы с Ливаном

© AP Photo / Leo CorreaРабота израильской системы ПРО "Железный купол"
Работа израильской системы ПРО Железный купол - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© AP Photo / Leo Correa
Работа израильской системы ПРО "Железный купол". Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 дек - РИА Новости. Израиль перехватил подозрительную воздушную цель в районе границы с Ливаном, перед этим дважды сработала воздушная тревога, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"После сирен, которые прозвучали в ... в Кфар-Ювале и Майан-Барухе, а также в ... в Кфар-Сольде на севере Израиля, ВВС Израиля перехватили подозрительную воздушную цель. Подробности изучаются", - говорится в сообщении.
Инцидент произошел на фоне действующего с 27 ноября режима прекращения огня с Ливаном.
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