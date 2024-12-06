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Израиль перехватил воздушную цель у границы с Ливаном

Израиль перехватил воздушную цель у границы с Ливаном - РИА Новости, 06.12.2024

Израиль перехватил воздушную цель у границы с Ливаном

Израиль перехватил подозрительную воздушную цель в районе границы с Ливаном, перед этим дважды сработала воздушная тревога, сообщила пресс-служба Армии обороны... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T12:18

2024-12-06T12:18

2024-12-06T12:23

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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 дек - РИА Новости. Израиль перехватил подозрительную воздушную цель в районе границы с Ливаном, перед этим дважды сработала воздушная тревога, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ)."После сирен, которые прозвучали в ... в Кфар-Ювале и Майан-Барухе, а также в ... в Кфар-Сольде на севере Израиля, ВВС Израиля перехватили подозрительную воздушную цель. Подробности изучаются", - говорится в сообщении.Инцидент произошел на фоне действующего с 27 ноября режима прекращения огня с Ливаном.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024