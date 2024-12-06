https://ria.ru/20241206/izrail-1987672440.html

СМИ сообщили о гибели 30 человек при израильском обстреле в секторе Газа

СМИ сообщили о гибели 30 человек при израильском обстреле в секторе Газа - РИА Новости, 06.12.2024

СМИ сообщили о гибели 30 человек при израильском обстреле в секторе Газа

Более 30 человек погибли в результате израильского обстрела жилого района на севере сектора Газа в окрестностях больницы Камаль Адван, передает палестинское... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T10:52

2024-12-06T10:52

2024-12-06T10:52

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Более 30 человек погибли в результате израильского обстрела жилого района на севере сектора Газа в окрестностях больницы Камаль Адван, передает палестинское агентство Safa. "Более 30 человек погибли, (неустановленное - ред.) количество ранены в результате обстрела оккупационными силами (Израилем- ред.) жилых домов в окрестностях больницы Камаль Адван на севере сектора Газа", - говорится в сообщении агентства. Как отметило агентство, утром в пятницу израильские военные проникли в район неподалеку от больницы и "осуществили неизбирательные нападения" на его жителей. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 44,5 тысячи палестинцев, пострадали свыше 105,7 тысячи. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утверждённой СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20241206/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20241205/gaza-1987597767.html

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в мире, израиль, россия, москва, хамас, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024