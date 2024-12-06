https://ria.ru/20241206/iran-1987711759.html
Reuters рассказал о планах Ирана и Ирака по совместным проектам
Reuters рассказал о планах Ирана и Ирака по совместным проектам - РИА Новости, 06.12.2024
Reuters рассказал о планах Ирана и Ирака по совместным проектам
Иран и Ирак рассматривают создание совместных оборонных проектов с участием в них сил "исламского сопротивления" или регулярных армий, передает агентство Рейтер РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T13:45
2024-12-06T13:45
2024-12-06T13:56
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ирак
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Иран и Ирак рассматривают создание совместных оборонных проектов с участием в них сил "исламского сопротивления" или регулярных армий, передает агентство Рейтер со ссылкой на иранского чиновника. "Иран и Ирак изучают (возможность создания - ред.) совместных оборонных проектом с участием группировок "сопротивления" и даже регулярных армий", - говорится в сообщении агентства. Накануне источник в правительстве Ирака сообщал иракскому новостному агентству INA, что в пятницу в Багдаде пройдут переговоры глав МИД Ирака, Ирана и Сирии для обсуждения ситуации в Сирии, где боевики захватили города Алеппо и Хама.
https://ria.ru/20241203/peregovory-1987104514.html
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в мире, ирак, иран, сирия
В мире, Ирак, Иран, Сирия
Reuters рассказал о планах Ирана и Ирака по совместным проектам
Иран и Ирак рассматривают создание совместных оборонных проектов и армий