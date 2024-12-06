https://ria.ru/20241206/inflyatsiya-1987660333.html

Инфляция может превысить прогноз по итогам года, заявили в ЦБ

Инфляция может превысить прогноз по итогам года, заявили в ЦБ - РИА Новости, 06.12.2024

Инфляция может превысить прогноз по итогам года, заявили в ЦБ

Можно с высокой вероятностью утверждать, что инфляция в 2024 году превысит официальный прогноз Банка России 8-8,5%, заявил советник председателя Банка России... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T09:54

2024-12-06T09:54

2024-12-06T10:18

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

инфляция

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек - РИА Новости. Можно с высокой вероятностью утверждать, что инфляция в 2024 году превысит официальный прогноз Банка России 8-8,5%, заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов; по его мнению, инфляция может превысить и 9% в этом году."Прогноз инфляции Центрального банка - 8-8,5%. С учетом тех данных - пока что это предварительные недельные данные, которые мы получили за ноябрь, - можно с очень высокой вероятностью утверждать, что инфляция в этом году превысит официальный прогноз Центрального банка", - сказал он, выступая на XXII Российском облигационном конгрессе."Более того, я думаю, мое личное мнение, что инфляция может превысить и 9% в этом году", - добавил он.

https://ria.ru/20241204/otvet-1987360256.html

россия

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, инфляция