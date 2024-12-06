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Инфляция может превысить прогноз по итогам года, заявили в ЦБ
Инфляция может превысить прогноз по итогам года, заявили в ЦБ - РИА Новости, 06.12.2024
Инфляция может превысить прогноз по итогам года, заявили в ЦБ
Можно с высокой вероятностью утверждать, что инфляция в 2024 году превысит официальный прогноз Банка России 8-8,5%, заявил советник председателя Банка России... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T09:54
2024-12-06T09:54
2024-12-06T10:18
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
инфляция
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек - РИА Новости. Можно с высокой вероятностью утверждать, что инфляция в 2024 году превысит официальный прогноз Банка России 8-8,5%, заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов; по его мнению, инфляция может превысить и 9% в этом году."Прогноз инфляции Центрального банка - 8-8,5%. С учетом тех данных - пока что это предварительные недельные данные, которые мы получили за ноябрь, - можно с очень высокой вероятностью утверждать, что инфляция в этом году превысит официальный прогноз Центрального банка", - сказал он, выступая на XXII Российском облигационном конгрессе."Более того, я думаю, мое личное мнение, что инфляция может превысить и 9% в этом году", - добавил он.
https://ria.ru/20241204/otvet-1987360256.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, инфляция
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия, Инфляция
Инфляция может превысить прогноз по итогам года, заявили в ЦБ
Советник главы ЦБ Тремасов заявил, что инфляция может превысить девять процентов