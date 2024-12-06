https://ria.ru/20241206/gosizmena-1987669325.html
Жителя Феодосии осудили на 15 лет за госизмену
Жителя Феодосии осудили на 15 лет за госизмену - РИА Новости, 06.12.2024
Жителя Феодосии осудили на 15 лет за госизмену
Верховный суд Крыма приговорил 30-летнего жителя крымской Феодосии к 15 годам колонии за госизмену в интересах Украины, сообщила пресс-служба прокуратуры... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T10:36
2024-12-06T10:36
2024-12-06T10:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости. Верховный суд Крыма приговорил 30-летнего жителя крымской Феодосии к 15 годам колонии за госизмену в интересах Украины, сообщила пресс-служба прокуратуры республики Крым.Тридцатилетний феодосиец был задержан за то, что передавал сведения украинской стороне о военных объектах Феодосии и расположении военных кораблей в акватории Феодосийского залива. Следствие также выяснило, что задержанный переводил ВСУ средства, сообщило ранее управление ФСБ по региону.Данные, которые передавал феодосиец Киеву, могли быть использованы украинской стороной для нанесения огневого поражения по местам дислокации Вооруженных сил Российской Федерации, то есть против безопасности страны. Он признан виновным по статье 275 УК РФ "государственная измена"."Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил обвиняемого жителя Феодосии Афанасьева к 15 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и дальнейшим ограничением свободы на 1,5 года" , - сообщили в прокуратуре.
https://ria.ru/20240112/gosizmena-1920870025.html
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РИА Новости
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феодосия, киев, происшествия
Феодосия, Киев, Происшествия
Жителя Феодосии осудили на 15 лет за госизмену
Жителя Феодосии осудили на 15 лет за передачу Киеву данных о войсковых частях