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Фестиваль госпабликов состоялся в Ростовской области - РИА Новости, 06.12.2024
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Ростовская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ростовская область
 
10:21 06.12.2024 (обновлено: 10:51 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/gosfest-1987665537.html
Фестиваль госпабликов состоялся в Ростовской области
Фестиваль госпабликов состоялся в Ростовской области - РИА Новости, 06.12.2024
Фестиваль госпабликов состоялся в Ростовской области
Фестиваль госпабликов ГосФест состоялся в Ростовской области, сообщает правительство региона. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T10:21
2024-12-06T10:51
ростовская область
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 дек - РИА Новости. Фестиваль госпабликов ГосФест состоялся в Ростовской области, сообщает правительство региона. По информации замгубернатора региона Артема Хохлова, в Ростовской области за 11 месяцев 2024 года через систему госпабликов опубликовано свыше 900 тысяч постов. "Исследования показывают, что аудитория соцсетей постоянно увеличивается, на этом фоне особенно важно заниматься развитием госпабликов, привлечением новых подписчиков", - сказал он на ежегодном фестивале администраторов госпабликов ГосФест. Хохлов добавил, что из госпабликов люди узнают важную информацию, актуальную новостную повестку, получают ответы на интересующие вопросы, а также участвуют в опросах и голосованиях. "Интернет аудитория в Ростовской области на сегодняшний день составляет свыше 3 миллионов пользователей. Общее количество подписчиков госпабликов более 2 миллионов человек. Среднее количество просмотров постов - более 76 миллионов", - отметил он. В Ростовской области на сегодняшний день насчитывается более 5,3 тысячи госпабликов, по этому показателю регион входит в пятерку регионов-лидеров. В рамках ГосФеста в области отметили самых активных администраторов в таких отраслях, как образование, здравоохранение, культура, спорт, соцсфера. В отдельной номинации "Пример для подражания" отмечен администратор госпаблика регионального минобра Елена Воронежская. "В госпаблике министерства общего и профессионального образования мы рассказываем о строительстве школ, организации горячего питания, дополнительных возможностях для образования детей, подростков и студентов. Мы стараемся делать разнообразный контент, который будет отвечать требованиям подписчиков. Стараемся доносить актуальную, достоверную информацию, используя современные медиатехнологии", - поделилась Воронежская. Администраторы госпабликов проходят обучение, чтобы их паблики были максимально эффективными. Так, в 2024 году было организовано 20 семинаров, обучено свыше 1,2 тысячи человек. Главной задачей на 2025 год, как рассказал замгубернатора, остается улучшение качества ведения соцсетей. А также качественный постинг, привлечение и вовлечение подписчиков, активное освещение информационной повестки, работа с обратной связью.
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ростовская область
Ростовская область , Ростовская область
Фестиваль госпабликов состоялся в Ростовской области

Фестиваль госпабликов ГосФест состоялся в Ростовской области

© Фото : Пресс-служба правительства Ростовской областиЗаместитель губернатора Артем Хохлов, победитель в номинации "Пример для подражания" Юлия Воронежская и руководитель Центра управления регионом Ростовской области Юрий Емельянов
Заместитель губернатора Артем Хохлов, победитель в номинации Пример для подражания Юлия Воронежская и руководитель Центра управления регионом Ростовской области Юрий Емельянов - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© Фото : Пресс-служба правительства Ростовской области
Заместитель губернатора Артем Хохлов, победитель в номинации "Пример для подражания" Юлия Воронежская и руководитель Центра управления регионом Ростовской области Юрий Емельянов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 дек - РИА Новости. Фестиваль госпабликов ГосФест состоялся в Ростовской области, сообщает правительство региона.
По информации замгубернатора региона Артема Хохлова, в Ростовской области за 11 месяцев 2024 года через систему госпабликов опубликовано свыше 900 тысяч постов.
"Исследования показывают, что аудитория соцсетей постоянно увеличивается, на этом фоне особенно важно заниматься развитием госпабликов, привлечением новых подписчиков", - сказал он на ежегодном фестивале администраторов госпабликов ГосФест.
Хохлов добавил, что из госпабликов люди узнают важную информацию, актуальную новостную повестку, получают ответы на интересующие вопросы, а также участвуют в опросах и голосованиях. "Интернет аудитория в Ростовской области на сегодняшний день составляет свыше 3 миллионов пользователей. Общее количество подписчиков госпабликов более 2 миллионов человек. Среднее количество просмотров постов - более 76 миллионов", - отметил он.
В Ростовской области на сегодняшний день насчитывается более 5,3 тысячи госпабликов, по этому показателю регион входит в пятерку регионов-лидеров.
В рамках ГосФеста в области отметили самых активных администраторов в таких отраслях, как образование, здравоохранение, культура, спорт, соцсфера. В отдельной номинации "Пример для подражания" отмечен администратор госпаблика регионального минобра Елена Воронежская.
"В госпаблике министерства общего и профессионального образования мы рассказываем о строительстве школ, организации горячего питания, дополнительных возможностях для образования детей, подростков и студентов. Мы стараемся делать разнообразный контент, который будет отвечать требованиям подписчиков. Стараемся доносить актуальную, достоверную информацию, используя современные медиатехнологии", - поделилась Воронежская.
Администраторы госпабликов проходят обучение, чтобы их паблики были максимально эффективными. Так, в 2024 году было организовано 20 семинаров, обучено свыше 1,2 тысячи человек. Главной задачей на 2025 год, как рассказал замгубернатора, остается улучшение качества ведения соцсетей. А также качественный постинг, привлечение и вовлечение подписчиков, активное освещение информационной повестки, работа с обратной связью.
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