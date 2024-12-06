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Роскомнадзор потребовал удалить фонограммы песен из фильма "Руки Вверх!" - РИА Новости, 07.12.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
23:42 06.12.2024 (обновлено: 00:15 07.12.2024)
https://ria.ru/20241206/film-1987836447.html
Роскомнадзор потребовал удалить фонограммы песен из фильма "Руки Вверх!"
Роскомнадзор потребовал удалить фонограммы песен из фильма "Руки Вверх!" - РИА Новости, 07.12.2024
Роскомнадзор потребовал удалить фонограммы песен из фильма "Руки Вверх!"
Роскомнадзор (РКН) направил в адрес онлайн-кинотеатров "Кинопоиск", Start, "Иви" и Premier уведомление об удалении фонограмм песен в составе фильма "Руки Вверх! РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-06T23:42
2024-12-07T00:15
культура
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
московский городской суд
кинопоиск
россия
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Роскомнадзор (РКН) направил в адрес онлайн-кинотеатров "Кинопоиск", Start, "Иви" и Premier уведомление об удалении фонограмм песен в составе фильма "Руки Вверх! (2024)", сообщили РИА новости в ведомстве. Мосгорсуд 3-5 декабря по заявлению ООО "Компания Топ 7" наложил по каждому онлайн-кинотеатру обеспечительные меры защиты исключительных прав на фонограммы песен "Чужие губы", "Дома не сиди", "Крошка моя", "Без любви", "Песенка", "Девчонка", "Некрасивая" "Ну, где же вы, девчонки", "Лишь о тебе мечтая", которые в том числе используются в фильме. Роскомнадзор сообщил, что на основании решения Мосгорсуда разослал четырем онлайн-кинотеатрам уведомления о необходимости убрать упомянутые фонограммы песен, звучащие в фильме "Руки Вверх!".В ведомстве напомнили, что согласно российскому законодательству, незаконно размещенная информация должна быть удалена в течение трех рабочих дней после рассылки уведомления.
https://ria.ru/20241202/paddington-1986779239.html
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), московский городской суд, кинопоиск, россия
Культура, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Московский городской суд, Кинопоиск, Россия
Роскомнадзор потребовал удалить фонограммы песен из фильма "Руки Вверх!"

РКН запросил онлайн-кинотеатры удалить фонограммы песен в фильме "Руки Вверх!"

© РИА Новости / Томас ТхайцукЗдание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Томас Тхайцук
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Роскомнадзор (РКН) направил в адрес онлайн-кинотеатров "Кинопоиск", Start, "Иви" и Premier уведомление об удалении фонограмм песен в составе фильма "Руки Вверх! (2024)", сообщили РИА новости в ведомстве.
Мосгорсуд 3-5 декабря по заявлению ООО "Компания Топ 7" наложил по каждому онлайн-кинотеатру обеспечительные меры защиты исключительных прав на фонограммы песен "Чужие губы", "Дома не сиди", "Крошка моя", "Без любви", "Песенка", "Девчонка", "Некрасивая" "Ну, где же вы, девчонки", "Лишь о тебе мечтая", которые в том числе используются в фильме.
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Роскомнадзор сообщил, что на основании решения Мосгорсуда разослал четырем онлайн-кинотеатрам уведомления о необходимости убрать упомянутые фонограммы песен, звучащие в фильме "Руки Вверх!".
В ведомстве напомнили, что согласно российскому законодательству, незаконно размещенная информация должна быть удалена в течение трех рабочих дней после рассылки уведомления.
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КультураФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Московский городской судКинопоискРоссия
 
 
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