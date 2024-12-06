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Ефимов: Москва по итогам торгов с начала года заключила 10 договоров о КРТ

Ефимов: Москва по итогам торгов с начала года заключила 10 договоров о КРТ - РИА Новости, 06.12.2024

Ефимов: Москва по итогам торгов с начала года заключила 10 договоров о КРТ

Столичные власти с начала 2024 года по итогам аукционов заключили 10 договоров о комплексном развитии территорий (КРТ), сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T09:22

2024-12-06T09:22

2024-12-06T09:22

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Столичные власти с начала 2024 года по итогам аукционов заключили 10 договоров о комплексном развитии территорий (КРТ), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."С начала года город заключил с инвесторами 10 договоров о КРТ по итогам торгов. Они предусматривают редевелопмент участков семи бывших промзон, двух неэффективно используемых и одной незастроенной территории общей площадью 127 гектаров. Инвестиции в проекты оцениваются в 971 миллиард рублей. Их реализация даст городу около 40,6 тысячи новых рабочих мест", - приводят слова Ефимова в пресс-службе столичного градкомплекса.Площадки по проектам располагаются в Северном, Северо-Восточном, Северо-Западном, Юго-Восточном, Западном и Зеленоградском административных округах столицы.По словам главы департамента городского имущества Максима Гамана, в рамках договоров КРТ на этих участках будет построено более 1,1 миллиона квадратных метров жилья, около 1,8 миллиона "квадратов" общественно-деловой и промышленной недвижимости, пять образовательных и семь спортивных комплексов.

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы