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Ефимов: Москва по итогам торгов с начала года заключила 10 договоров о КРТ - РИА Новости, 06.12.2024
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09:22 06.12.2024
https://ria.ru/20241206/efimov-1987612039.html
Ефимов: Москва по итогам торгов с начала года заключила 10 договоров о КРТ
Ефимов: Москва по итогам торгов с начала года заключила 10 договоров о КРТ - РИА Новости, 06.12.2024
Ефимов: Москва по итогам торгов с начала года заключила 10 договоров о КРТ
Столичные власти с начала 2024 года по итогам аукционов заключили 10 договоров о комплексном развитии территорий (КРТ), сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T09:22
2024-12-06T09:22
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Столичные власти с начала 2024 года по итогам аукционов заключили 10 договоров о комплексном развитии территорий (КРТ), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."С начала года город заключил с инвесторами 10 договоров о КРТ по итогам торгов. Они предусматривают редевелопмент участков семи бывших промзон, двух неэффективно используемых и одной незастроенной территории общей площадью 127 гектаров. Инвестиции в проекты оцениваются в 971 миллиард рублей. Их реализация даст городу около 40,6 тысячи новых рабочих мест", - приводят слова Ефимова в пресс-службе столичного градкомплекса.Площадки по проектам располагаются в Северном, Северо-Восточном, Северо-Западном, Юго-Восточном, Западном и Зеленоградском административных округах столицы.По словам главы департамента городского имущества Максима Гамана, в рамках договоров КРТ на этих участках будет построено более 1,1 миллиона квадратных метров жилья, около 1,8 миллиона "квадратов" общественно-деловой и промышленной недвижимости, пять образовательных и семь спортивных комплексов.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: Москва по итогам торгов с начала года заключила 10 договоров о КРТ

Ефимов: Москва по итогам торгов с начала года заключила десять договоров о КРТ

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Столичные власти с начала 2024 года по итогам аукционов заключили 10 договоров о комплексном развитии территорий (КРТ), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"С начала года город заключил с инвесторами 10 договоров о КРТ по итогам торгов. Они предусматривают редевелопмент участков семи бывших промзон, двух неэффективно используемых и одной незастроенной территории общей площадью 127 гектаров. Инвестиции в проекты оцениваются в 971 миллиард рублей. Их реализация даст городу около 40,6 тысячи новых рабочих мест", - приводят слова Ефимова в пресс-службе столичного градкомплекса.

Площадки по проектам располагаются в Северном, Северо-Восточном, Северо-Западном, Юго-Восточном, Западном и Зеленоградском административных округах столицы.

По словам главы департамента городского имущества Максима Гамана, в рамках договоров КРТ на этих участках будет построено более 1,1 миллиона квадратных метров жилья, около 1,8 миллиона "квадратов" общественно-деловой и промышленной недвижимости, пять образовательных и семь спортивных комплексов.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
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