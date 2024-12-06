https://ria.ru/20241206/desantniki-1987641908.html

Российские десантники уничтожили украинский расчет беспилотников

Российские десантники уничтожили украинский расчет беспилотников - РИА Новости, 06.12.2024

Российские десантники уничтожили украинский расчет беспилотников

Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Фагот" российских десантников группировки войск "Днепр" уничтожил украинский расчет беспилотных летательных... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T05:05

2024-12-06T05:05

2024-12-06T05:05

специальная военная операция на украине

николаевская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ГЕНИЧЕСК, 6 дек - РИА Новости. Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Фагот" российских десантников группировки войск "Днепр" уничтожил украинский расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и ретранслятор пункта управления беспилотниками, размещенный на острове Первомайский в Днепровском лимане, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Операторы БПЛА зафиксировали, как на вышке связи на острове Первомайский в Днепровском лимане оператор БПЛА ВСУ устанавливает ретранслятор для увеличения зоны полета украинских FPV-дронов и создает пункт управления БПЛА, откуда можно вести запуск и управление беспилотниками. Было принято решение нанести по данному объекту удар из ПТРК "Фагот". Расчет установки оперативно выдвинулся на огневую позицию, осуществил пуски управляемых ракет с побережья Кинбурнской косы по указанным целям и точными попаданиями уничтожил их", - сообщили в оборонном ведомстве, По данным объективного контроля, цели были успешно уничтожены вместе с расчетом БПЛА противника. После поражения объекта, расчет ПТРК десантников-противотанкистов немедленно сменил позицию во избежание ответного огня со стороны подразделений ВСУ. Расчеты ПТРК артиллерийского соединения ВДВ пусками управляемых ракет с побережья Кинбурнской косы систематически уничтожают катера и моторные лодки ВСУ в Днепровском лимане, пытающиеся приблизиться к нашим оборонительным позициям на косе, а так же расчеты БПЛА противника, их ретрансляторы сигналов на вышках, наблюдательные пункты ВСУ в районе Очакова Николаевской области и острова Первомайский.

https://ria.ru/20241205/bpla-1987616567.html

https://ria.ru/20241204/spetsoperatsiya-1987225045.html

николаевская область

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николаевская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)