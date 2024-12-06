Российские десантники уничтожили украинский расчет беспилотников
Расчет ПТРК "Фагот" уничтожил украинский расчет БПЛА на острове Первомайский
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 6 дек - РИА Новости. Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Фагот" российских десантников группировки войск "Днепр" уничтожил украинский расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и ретранслятор пункта управления беспилотниками, размещенный на острове Первомайский в Днепровском лимане, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"Операторы БПЛА зафиксировали, как на вышке связи на острове Первомайский в Днепровском лимане оператор БПЛА ВСУ устанавливает ретранслятор для увеличения зоны полета украинских FPV-дронов и создает пункт управления БПЛА, откуда можно вести запуск и управление беспилотниками. Было принято решение нанести по данному объекту удар из ПТРК "Фагот". Расчет установки оперативно выдвинулся на огневую позицию, осуществил пуски управляемых ракет с побережья Кинбурнской косы по указанным целям и точными попаданиями уничтожил их", - сообщили в оборонном ведомстве,
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По данным объективного контроля, цели были успешно уничтожены вместе с расчетом БПЛА противника.
После поражения объекта, расчет ПТРК десантников-противотанкистов немедленно сменил позицию во избежание ответного огня со стороны подразделений ВСУ.
Расчеты ПТРК артиллерийского соединения ВДВ пусками управляемых ракет с побережья Кинбурнской косы систематически уничтожают катера и моторные лодки ВСУ в Днепровском лимане, пытающиеся приблизиться к нашим оборонительным позициям на косе, а так же расчеты БПЛА противника, их ретрансляторы сигналов на вышках, наблюдательные пункты ВСУ в районе Очакова Николаевской области и острова Первомайский.