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Российские десантники уничтожили украинский расчет беспилотников - РИА Новости, 06.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:05 06.12.2024
https://ria.ru/20241206/desantniki-1987641908.html
Российские десантники уничтожили украинский расчет беспилотников
Российские десантники уничтожили украинский расчет беспилотников - РИА Новости, 06.12.2024
Российские десантники уничтожили украинский расчет беспилотников
Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Фагот" российских десантников группировки войск "Днепр" уничтожил украинский расчет беспилотных летательных... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T05:05
2024-12-06T05:05
специальная военная операция на украине
николаевская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ГЕНИЧЕСК, 6 дек - РИА Новости. Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Фагот" российских десантников группировки войск "Днепр" уничтожил украинский расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и ретранслятор пункта управления беспилотниками, размещенный на острове Первомайский в Днепровском лимане, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Операторы БПЛА зафиксировали, как на вышке связи на острове Первомайский в Днепровском лимане оператор БПЛА ВСУ устанавливает ретранслятор для увеличения зоны полета украинских FPV-дронов и создает пункт управления БПЛА, откуда можно вести запуск и управление беспилотниками. Было принято решение нанести по данному объекту удар из ПТРК "Фагот". Расчет установки оперативно выдвинулся на огневую позицию, осуществил пуски управляемых ракет с побережья Кинбурнской косы по указанным целям и точными попаданиями уничтожил их", - сообщили в оборонном ведомстве, По данным объективного контроля, цели были успешно уничтожены вместе с расчетом БПЛА противника. После поражения объекта, расчет ПТРК десантников-противотанкистов немедленно сменил позицию во избежание ответного огня со стороны подразделений ВСУ. Расчеты ПТРК артиллерийского соединения ВДВ пусками управляемых ракет с побережья Кинбурнской косы систематически уничтожают катера и моторные лодки ВСУ в Днепровском лимане, пытающиеся приблизиться к нашим оборонительным позициям на косе, а так же расчеты БПЛА противника, их ретрансляторы сигналов на вышках, наблюдательные пункты ВСУ в районе Очакова Николаевской области и острова Первомайский.
https://ria.ru/20241205/bpla-1987616567.html
https://ria.ru/20241204/spetsoperatsiya-1987225045.html
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николаевская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Николаевская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские десантники уничтожили украинский расчет беспилотников

Расчет ПТРК "Фагот" уничтожил украинский расчет БПЛА на острове Первомайский

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 6 дек - РИА Новости. Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Фагот" российских десантников группировки войск "Днепр" уничтожил украинский расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и ретранслятор пункта управления беспилотниками, размещенный на острове Первомайский в Днепровском лимане, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"Операторы БПЛА зафиксировали, как на вышке связи на острове Первомайский в Днепровском лимане оператор БПЛА ВСУ устанавливает ретранслятор для увеличения зоны полета украинских FPV-дронов и создает пункт управления БПЛА, откуда можно вести запуск и управление беспилотниками. Было принято решение нанести по данному объекту удар из ПТРК "Фагот". Расчет установки оперативно выдвинулся на огневую позицию, осуществил пуски управляемых ракет с побережья Кинбурнской косы по указанным целям и точными попаданиями уничтожил их", - сообщили в оборонном ведомстве,
Военнослужащий Вооруженных сил РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
Расчет БПЛА выбил подразделение ВСУ с опорного пункта в ДНР
5 декабря, 22:22
По данным объективного контроля, цели были успешно уничтожены вместе с расчетом БПЛА противника.
После поражения объекта, расчет ПТРК десантников-противотанкистов немедленно сменил позицию во избежание ответного огня со стороны подразделений ВСУ.
Расчеты ПТРК артиллерийского соединения ВДВ пусками управляемых ракет с побережья Кинбурнской косы систематически уничтожают катера и моторные лодки ВСУ в Днепровском лимане, пытающиеся приблизиться к нашим оборонительным позициям на косе, а так же расчеты БПЛА противника, их ретрансляторы сигналов на вышках, наблюдательные пункты ВСУ в районе Очакова Николаевской области и острова Первомайский.
Военнослужащий артиллерийского расчета в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Российские десантники уничтожили украинскую артиллерийскую установку
4 декабря, 05:37
 
Специальная военная операция на УкраинеНиколаевская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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