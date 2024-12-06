https://ria.ru/20241206/bezopasnost-1987788740.html

Путин заявил о важности договора о гарантиях безопасности с Белоруссией

Путин заявил о важности договора о гарантиях безопасности с Белоруссией - РИА Новости, 06.12.2024

Путин заявил о важности договора о гарантиях безопасности с Белоруссией

Договор о гарантиях взаимной безопасности между Россией и Белоруссией, а также договор о едином рынке электроэнергии имеют фундаментальное значение, заявил... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T17:53

2024-12-06T17:53

2024-12-06T18:15

союзное государство

россия

белоруссия

минск

владимир путин

александр лукашенко

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МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Договор о гарантиях взаимной безопасности между Россией и Белоруссией, а также договор о едином рынке электроэнергии имеют фундаментальное значение, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу в Минске подписали договор о гарантиях взаимной безопасности между странами и договор о формировании объединенного рынка электрической энергии Союзного государства. Церемония подписания документов состоялась на полях заседания Высшего Госсовета Союзного государства. "Сейчас мы подписали два очень важных договора - о едином рынке электроэнергии и договор о гарантиях безопасности. Конечно, этот договор имеет фундаментальное значение. Один - в сфере экономики, другой - в сфере безопасности, так как он, этот договор о гарантиях безопасности, определяет взаимные союзнические обязательства по обеспечению обороны России и Белоруссии, причем, как уже говорили, с применением всех имеющихся сил и средств", - сказал Путин.

https://ria.ru/20241206/putin-1987771350.html

россия

белоруссия

минск

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россия, белоруссия, минск, владимир путин, александр лукашенко