Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил о важности договора о гарантиях безопасности с Белоруссией - РИА Новости, 06.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги Союзного государства - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Союзное государство
 
17:53 06.12.2024 (обновлено: 18:15 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/bezopasnost-1987788740.html
Путин заявил о важности договора о гарантиях безопасности с Белоруссией
Путин заявил о важности договора о гарантиях безопасности с Белоруссией - РИА Новости, 06.12.2024
Путин заявил о важности договора о гарантиях безопасности с Белоруссией
Договор о гарантиях взаимной безопасности между Россией и Белоруссией, а также договор о едином рынке электроэнергии имеют фундаментальное значение, заявил... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T17:53
2024-12-06T18:15
союзное государство
россия
белоруссия
минск
владимир путин
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/06/1987776295_0:2:1880:1060_1920x0_80_0_0_b2d70908a81c91ed6c5e5a681a1d1774.jpg
МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Договор о гарантиях взаимной безопасности между Россией и Белоруссией, а также договор о едином рынке электроэнергии имеют фундаментальное значение, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу в Минске подписали договор о гарантиях взаимной безопасности между странами и договор о формировании объединенного рынка электрической энергии Союзного государства. Церемония подписания документов состоялась на полях заседания Высшего Госсовета Союзного государства. "Сейчас мы подписали два очень важных договора - о едином рынке электроэнергии и договор о гарантиях безопасности. Конечно, этот договор имеет фундаментальное значение. Один - в сфере экономики, другой - в сфере безопасности, так как он, этот договор о гарантиях безопасности, определяет взаимные союзнические обязательства по обеспечению обороны России и Белоруссии, причем, как уже говорили, с применением всех имеющихся сил и средств", - сказал Путин.
https://ria.ru/20241206/putin-1987771350.html
россия
белоруссия
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/06/1987776295_65:0:1612:1160_1920x0_80_0_0_09bee003f48417e12d0aeb6f3151cb82.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, белоруссия, минск, владимир путин, александр лукашенко
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Минск, Владимир Путин, Александр Лукашенко
Путин заявил о важности договора о гарантиях безопасности с Белоруссией

Путин: договор о безопасности с Белоруссией имеет фундаментальное значение

© Фото : Пресс-служба президента РоссииПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© Фото : Пресс-служба президента России
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Договор о гарантиях взаимной безопасности между Россией и Белоруссией, а также договор о едином рынке электроэнергии имеют фундаментальное значение, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу в Минске подписали договор о гарантиях взаимной безопасности между странами и договор о формировании объединенного рынка электрической энергии Союзного государства. Церемония подписания документов состоялась на полях заседания Высшего Госсовета Союзного государства.
"Сейчас мы подписали два очень важных договора - о едином рынке электроэнергии и договор о гарантиях безопасности. Конечно, этот договор имеет фундаментальное значение. Один - в сфере экономики, другой - в сфере безопасности, так как он, этот договор о гарантиях безопасности, определяет взаимные союзнические обязательства по обеспечению обороны России и Белоруссии, причем, как уже говорили, с применением всех имеющихся сил и средств", - сказал Путин.
Заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства в Минске - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Путин прокомментировал развитие отношений между Россией и Белоруссией
Вчера, 17:06
 
Союзное государствоРоссияБелоруссияМинскВладимир ПутинАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала