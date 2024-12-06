https://ria.ru/20241206/bezopasnost-1987788740.html
Путин заявил о важности договора о гарантиях безопасности с Белоруссией
Путин заявил о важности договора о гарантиях безопасности с Белоруссией - РИА Новости, 06.12.2024
Путин заявил о важности договора о гарантиях безопасности с Белоруссией
Договор о гарантиях взаимной безопасности между Россией и Белоруссией, а также договор о едином рынке электроэнергии имеют фундаментальное значение, заявил... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T17:53
2024-12-06T17:53
2024-12-06T18:15
союзное государство
россия
белоруссия
минск
владимир путин
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/06/1987776295_0:2:1880:1060_1920x0_80_0_0_b2d70908a81c91ed6c5e5a681a1d1774.jpg
МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Договор о гарантиях взаимной безопасности между Россией и Белоруссией, а также договор о едином рынке электроэнергии имеют фундаментальное значение, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу в Минске подписали договор о гарантиях взаимной безопасности между странами и договор о формировании объединенного рынка электрической энергии Союзного государства. Церемония подписания документов состоялась на полях заседания Высшего Госсовета Союзного государства. "Сейчас мы подписали два очень важных договора - о едином рынке электроэнергии и договор о гарантиях безопасности. Конечно, этот договор имеет фундаментальное значение. Один - в сфере экономики, другой - в сфере безопасности, так как он, этот договор о гарантиях безопасности, определяет взаимные союзнические обязательства по обеспечению обороны России и Белоруссии, причем, как уже говорили, с применением всех имеющихся сил и средств", - сказал Путин.
https://ria.ru/20241206/putin-1987771350.html
россия
белоруссия
минск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/06/1987776295_65:0:1612:1160_1920x0_80_0_0_09bee003f48417e12d0aeb6f3151cb82.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, минск, владимир путин, александр лукашенко
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Минск, Владимир Путин, Александр Лукашенко
Путин заявил о важности договора о гарантиях безопасности с Белоруссией
Путин: договор о безопасности с Белоруссией имеет фундаментальное значение