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Не дошедшее до Антарктиды судно SH Diana отремонтировали - РИА Новости, 06.12.2024
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12:28 06.12.2024
https://ria.ru/20241206/antarktida-1987694039.html
Не дошедшее до Антарктиды судно SH Diana отремонтировали
Не дошедшее до Антарктиды судно SH Diana отремонтировали - РИА Новости, 06.12.2024
Не дошедшее до Антарктиды судно SH Diana отремонтировали
Судно SH Diana компании Swan Hellenic, не дошедшее до Антарктиды из-за неисправности, отремонтировано и отправилось в новый полный круиз, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T12:28
2024-12-06T12:28
антарктида
аргентина
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Судно SH Diana компании Swan Hellenic, не дошедшее до Антарктиды из-за неисправности, отремонтировано и отправилось в новый полный круиз, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "Компания Swan Hellenic рада подтвердить, что сегодня судно SH Diana отправилось в свой первый полный рейс в Антарктическом сезоне 2024-2025 годов. Tехническая команда компании Wärtsilä, производителя пропульсивной системы SH Diana, вместе с другими техническими специалистами, вызванными в Ушуайю для осуществления ремонтных работ, успешно завершили замену детали одной из валовых линий судна и провели необходимые испытания", - сообщили в компании. В компании уверены, что программа исследования Антарктического полуострова будет "полностью выполнена". "Гости круиза SH Diana смогут принять участие во всех изначально запланированных высадках", - подчеркнули там. По данным СМИ в конце ноября, из-за неполадок с двигателем на круизном лайнере SH Diana по пути в Антарктику застряли более 170 пассажиров, включая российских туристов. Отмечалось, что руководство компании обещало компенсировать половину стоимости тура и россияне устроили голодовку, требуя выплатить полную компенсацию, а затем выступили с видеообращением к компании. В понедельник в пресс-службе компании РИА Новости сообщили, что круиз уже завершился в Аргентине. Там заявили, что со всеми несогласными с суммой компенсации туристами достигнуты соглашения.
https://ria.ru/20241108/layner-1982594163.html
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антарктида, аргентина, в мире
Антарктида, Аргентина, В мире
Не дошедшее до Антарктиды судно SH Diana отремонтировали

Swan Hellenic заявила, судно SH Diana отремонтировали

© Getty Images / Corbis/Horacio VillalobosСудно SH Diana
Судно SH Diana - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© Getty Images / Corbis/Horacio Villalobos
Судно SH Diana. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Судно SH Diana компании Swan Hellenic, не дошедшее до Антарктиды из-за неисправности, отремонтировано и отправилось в новый полный круиз, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Компания Swan Hellenic рада подтвердить, что сегодня судно SH Diana отправилось в свой первый полный рейс в Антарктическом сезоне 2024-2025 годов. Tехническая команда компании Wärtsilä, производителя пропульсивной системы SH Diana, вместе с другими техническими специалистами, вызванными в Ушуайю для осуществления ремонтных работ, успешно завершили замену детали одной из валовых линий судна и провели необходимые испытания", - сообщили в компании.
В компании уверены, что программа исследования Антарктического полуострова будет "полностью выполнена". "Гости круиза SH Diana смогут принять участие во всех изначально запланированных высадках", - подчеркнули там.
По данным СМИ в конце ноября, из-за неполадок с двигателем на круизном лайнере SH Diana по пути в Антарктику застряли более 170 пассажиров, включая российских туристов. Отмечалось, что руководство компании обещало компенсировать половину стоимости тура и россияне устроили голодовку, требуя выплатить полную компенсацию, а затем выступили с видеообращением к компании.
В понедельник в пресс-службе компании РИА Новости сообщили, что круиз уже завершился в Аргентине. Там заявили, что со всеми несогласными с суммой компенсации туристами достигнуты соглашения.
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