https://ria.ru/20241206/antarktida-1987694039.html

Не дошедшее до Антарктиды судно SH Diana отремонтировали

Не дошедшее до Антарктиды судно SH Diana отремонтировали - РИА Новости, 06.12.2024

Не дошедшее до Антарктиды судно SH Diana отремонтировали

Судно SH Diana компании Swan Hellenic, не дошедшее до Антарктиды из-за неисправности, отремонтировано и отправилось в новый полный круиз, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T12:28

2024-12-06T12:28

2024-12-06T12:28

антарктида

аргентина

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Судно SH Diana компании Swan Hellenic, не дошедшее до Антарктиды из-за неисправности, отремонтировано и отправилось в новый полный круиз, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "Компания Swan Hellenic рада подтвердить, что сегодня судно SH Diana отправилось в свой первый полный рейс в Антарктическом сезоне 2024-2025 годов. Tехническая команда компании Wärtsilä, производителя пропульсивной системы SH Diana, вместе с другими техническими специалистами, вызванными в Ушуайю для осуществления ремонтных работ, успешно завершили замену детали одной из валовых линий судна и провели необходимые испытания", - сообщили в компании. В компании уверены, что программа исследования Антарктического полуострова будет "полностью выполнена". "Гости круиза SH Diana смогут принять участие во всех изначально запланированных высадках", - подчеркнули там. По данным СМИ в конце ноября, из-за неполадок с двигателем на круизном лайнере SH Diana по пути в Антарктику застряли более 170 пассажиров, включая российских туристов. Отмечалось, что руководство компании обещало компенсировать половину стоимости тура и россияне устроили голодовку, требуя выплатить полную компенсацию, а затем выступили с видеообращением к компании. В понедельник в пресс-службе компании РИА Новости сообщили, что круиз уже завершился в Аргентине. Там заявили, что со всеми несогласными с суммой компенсации туристами достигнуты соглашения.

https://ria.ru/20241108/layner-1982594163.html

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антарктида, аргентина, в мире