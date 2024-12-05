https://ria.ru/20241205/zhestyannikov-1987504705.html

Жестянников прокомментировал ограничение продажи алкоголя

Жестянников прокомментировал ограничение продажи алкоголя - РИА Новости, 05.12.2024

Жестянников прокомментировал ограничение продажи алкоголя

Ограничение продажи алкоголя в Вологодской области – фундамент здорового будущего наших детей, сообщил председатель регионального парламента Сергей Жестянников. РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T13:20

2024-12-05T13:20

2024-12-05T13:20

вологодская область

вологодская область

сергей жестянников

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Ограничение продажи алкоголя в Вологодской области – фундамент здорового будущего наших детей, сообщил председатель регионального парламента Сергей Жестянников. В соответствии с принятым законом в регионе с понедельника по пятницу алкоголь можно будет приобрести в магазинах с 12.00 до 14.00. В субботу и воскресенье, а также в новогодние каникулы, в День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы розничная продажа алкоголя может осуществляться с 8.00 до 23.00. Рестораны могут продавать алкоголь в соответствии со своим режимом работы без ограничения по времени. В объектах общепита (кафе, буфеты, бары), расположенных в многоквартирных домах, продажа алкоголя будет осуществляться с понедельника по пятницу с 12.00 до 14.00. В выходные и нерабочие праздничные дни - с 8.00 до 23.00. При этом бары и кафе смогут продавать алкоголь с 8.00 до 23.00 при одновременном соблюдении ряда условий, указанных в законе. Ограничения вводятся с 1 марта 2025 года. "Обсуждая те или иные инициативы, мы говорим, прежде всего, о комплексном законодательном регулировании, особенно в части направленности на молодежь. Введение ограничений продажи алкоголя, "энергетиков", вейпов, безалколгольного пива, детского шампанского – это работа на длительную перспективу. Сегодня мы закладываем фундамент для здорового будущего наших детей. Не стоит заниматься подменой понятий", - написал Жестянников на своей странице "ВКонтакте". Он отметил, что хитрые маркетинговые ходы затрагивают подрастающие поколение. В юном возрасте ребенок просит родителей купить на Новый год детское шампанское, а спустя несколько лет, осознав, что повзрослел, покупает настоящее шампанское. "То же самое с вейпами. Сегодня вдыхаешь приятный ароматизированный дым, продукты распада которого оседают в легких, завтра – табак. Аналогичная история с магазинами двух известных сетей, использующих ярко-красный цвет в оформлении. Говорят, они социальные. Да, скорее всего, они очень хотели бы таковыми быть, реализуя небольшую линейку социальных продуктов, торгуя сладостями по невысоким ценам. А кто потребитель этих "жвачек" шоколадок? Дети! Как в предыдущих примерах, сегодня за вкусненьким, завтра за горькой. Так и живем", - отметил Жестянников. Он также привел в пример другие регионы. "К примеру, в Якутии благодаря антиалкогольным мерам удалось развернуть негативные демографические тенденции", - резюмировал спикер Заксобрания.

https://ria.ru/20241204/filimonov-1987400926.html

вологодская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вологодская область, сергей жестянников