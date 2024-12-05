Ермак оценил перспективы переговоров с Россией
Ермак заявил, что не пессимистично смотрит на переговоры с Россией
Глава Офиса президента Андрей Ермак. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что не относится пессимистично к перспективе переговоров с РФ по урегулированию конфликта на Украине.
"Вы сказали, что я пессимистично смотрю на переговоры, нет, я не пессимистичен", - отметил он в интервью газете Telegraph.
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Ранее издание Wall Street Journal сообщало, что украинские власти намерены сообщить о своей готовности к проведению переговоров и достижению соглашения с Россией.
В конце ноября Ермак среди условий для переговоров с РФ указал возвращение ситуации к положению на 23 февраля 2022 года перед началом СВО.
В октябре президент РФ Владимир Путин заявил, что украинская сторона выдвигает какие-то свои требования, но переговорами это не является. По словам главы государства, украинская сторона вообще не считает возможным вести какие-то переговоры. Он напомнил, что Киев законодательно запретил самому себе вести переговоры.
В июне Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.