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Путину подарили игрушечную елку, сделанную детьми из ДНР - РИА Новости, 05.12.2024
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19:39 05.12.2024 (обновлено: 20:00 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/volontery-1987603018.html
Путину подарили игрушечную елку, сделанную детьми из ДНР
Путину подарили игрушечную елку, сделанную детьми из ДНР - РИА Новости, 05.12.2024
Путину подарили игрушечную елку, сделанную детьми из ДНР
Волонтеры в преддверии Нового года вручили президенту России Владимиру Путину фигурку елки, сделанную детьми из ДНР. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T19:39
2024-12-05T20:00
общество
россия
донецкая народная республика
ясиноватая
владимир путин
волонтеры
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Волонтеры в преддверии Нового года вручили президенту России Владимиру Путину фигурку елки, сделанную детьми из ДНР. "Мы от лица волонтерского сообщества и вообще от всей России хотим поздравить вас с наступающим праздником, подарить небольшой подарок, сделанный руками детей из Ясиноватой, пострадавшей от киевского режима. Спасибо, что не оставили. Верим в нашу скорую победу", - сказал юный участник встречи на полях форума "Мы вместе" и вручил президенту фигурку новогодней елки. В ответ глава государства поблагодарил его. "Спасибо", - сказал Путин.
https://ria.ru/20241205/putin-1987588052.html
россия
донецкая народная республика
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общество, россия, донецкая народная республика, ясиноватая, владимир путин, волонтеры
Общество, Россия, Донецкая Народная Республика, Ясиноватая, Владимир Путин, Волонтеры
Путину подарили игрушечную елку, сделанную детьми из ДНР

Волонтеры поздравили Путина и подарили ему фигурку елки, сделанную детьми из ДНР

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин принимает участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" в рамках Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ
Владимир Путин принимает участие во всероссийской благотворительной акции Елка желаний в рамках Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин принимает участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" в рамках Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Волонтеры в преддверии Нового года вручили президенту России Владимиру Путину фигурку елки, сделанную детьми из ДНР.
«
"Мы от лица волонтерского сообщества и вообще от всей России хотим поздравить вас с наступающим праздником, подарить небольшой подарок, сделанный руками детей из Ясиноватой, пострадавшей от киевского режима. Спасибо, что не оставили. Верим в нашу скорую победу", - сказал юный участник встречи на полях форума "Мы вместе" и вручил президенту фигурку новогодней елки.
В ответ глава государства поблагодарил его.
"Спасибо", - сказал Путин.
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ОбществоРоссияДонецкая Народная РеспубликаЯсиноватаяВладимир ПутинВолонтеры
 
 
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