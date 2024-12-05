https://ria.ru/20241205/volontery-1987603018.html
Путину подарили игрушечную елку, сделанную детьми из ДНР
Путину подарили игрушечную елку, сделанную детьми из ДНР - РИА Новости, 05.12.2024
Путину подарили игрушечную елку, сделанную детьми из ДНР
Волонтеры в преддверии Нового года вручили президенту России Владимиру Путину фигурку елки, сделанную детьми из ДНР. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T19:39
2024-12-05T19:39
2024-12-05T20:00
общество
россия
донецкая народная республика
ясиноватая
владимир путин
волонтеры
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Волонтеры в преддверии Нового года вручили президенту России Владимиру Путину фигурку елки, сделанную детьми из ДНР. "Мы от лица волонтерского сообщества и вообще от всей России хотим поздравить вас с наступающим праздником, подарить небольшой подарок, сделанный руками детей из Ясиноватой, пострадавшей от киевского режима. Спасибо, что не оставили. Верим в нашу скорую победу", - сказал юный участник встречи на полях форума "Мы вместе" и вручил президенту фигурку новогодней елки. В ответ глава государства поблагодарил его. "Спасибо", - сказал Путин.
https://ria.ru/20241205/putin-1987588052.html
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донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, донецкая народная республика, ясиноватая, владимир путин, волонтеры
Общество, Россия, Донецкая Народная Республика, Ясиноватая, Владимир Путин, Волонтеры
Путину подарили игрушечную елку, сделанную детьми из ДНР
Волонтеры поздравили Путина и подарили ему фигурку елки, сделанную детьми из ДНР