https://ria.ru/20241205/volontery-1987603018.html

Путину подарили игрушечную елку, сделанную детьми из ДНР

Путину подарили игрушечную елку, сделанную детьми из ДНР - РИА Новости, 05.12.2024

Путину подарили игрушечную елку, сделанную детьми из ДНР

Волонтеры в преддверии Нового года вручили президенту России Владимиру Путину фигурку елки, сделанную детьми из ДНР. РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T19:39

2024-12-05T19:39

2024-12-05T20:00

общество

россия

донецкая народная республика

ясиноватая

владимир путин

волонтеры

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987604568_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_90fab9d90de29fc4a828bf8a77887218.jpg

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Волонтеры в преддверии Нового года вручили президенту России Владимиру Путину фигурку елки, сделанную детьми из ДНР. "Мы от лица волонтерского сообщества и вообще от всей России хотим поздравить вас с наступающим праздником, подарить небольшой подарок, сделанный руками детей из Ясиноватой, пострадавшей от киевского режима. Спасибо, что не оставили. Верим в нашу скорую победу", - сказал юный участник встречи на полях форума "Мы вместе" и вручил президенту фигурку новогодней елки. В ответ глава государства поблагодарил его. "Спасибо", - сказал Путин.

https://ria.ru/20241205/putin-1987588052.html

россия

донецкая народная республика

ясиноватая

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, донецкая народная республика, ясиноватая, владимир путин, волонтеры