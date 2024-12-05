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Во Владивостоке мужчина избил фельдшера скорой помощи - РИА Новости, 05.12.2024
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08:55 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/vladivostok-1987454603.html
Во Владивостоке мужчина избил фельдшера скорой помощи
Во Владивостоке мужчина избил фельдшера скорой помощи - РИА Новости, 05.12.2024
Во Владивостоке мужчина избил фельдшера скорой помощи
Нетрезвый муж жительницы Владивостока, которой вызвали скорую, напал на бригаду медиков: избил фельдшера и повредил глаза водителю скорой помощи, сообщает КГБУЗ РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T08:55
2024-12-05T08:55
происшествия
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 5 дек – РИА Новости. Нетрезвый муж жительницы Владивостока, которой вызвали скорую, напал на бригаду медиков: избил фельдшера и повредил глаза водителю скорой помощи, сообщает КГБУЗ "Станция скорой медицинской помощи Владивостока". Бригада в составе фельдшеров Евгении Рязановой, Антона Дьяченко и водителя Олега Фетисова вечером в среду приехала на вызов для оказании медпомощи женщине. Пациентку осмотрели, госпитализация ей не требовалась. Когда фельдшер начала заполнять медицинскую документацию и давать рекомендации пациентке, в комнату вошел нетрезвый муж пациентки и стал вести себя агрессивно. "Мужчина нецензурно выражался, а когда медики решили покинуть квартиру, перегородил проход и начал угрожать им физической расправой. Медики сразу сообщили о сложившейся ситуации старшему врачу оперативного отдела с просьбой вызвать сотрудников полиции", - говорится в сообщении. Услышав о полицейских, мужчина уступил дорогу, и медики покинули квартиру. "Видя состояние и агрессивное поведение мужчины, я сразу приняла решение не вступать в конфликт и как можно быстрее уехать. К сожалению, он продолжил нападать и забежал с нами в лифт, где начал бить моего коллегу, который изо всех сил старался защититься. Я успела позвонить водителю, чтобы он ждал нас около машины, и как только лифт остановился, мы быстро побежали в сторону выхода", - приводятся слова фельдшера Рязановой. Муж пациентки бросился за медиками, пытаясь схватить фельдшера за волосы, но на улице ему преградил путь водитель скорой помощи и начал толкать мужчину в сторону подъезда, отмечается в сообщении станции. При этом мужчина успел сильно ткнуть пальцем в глаза водителю, прежде чем он повалил его на землю. Далее на помощь пришли прохожие. После вызова бригада была вынуждена ехать в глазной травмпункт, предварительный итог – у водителя повреждены роговицы обоих глаз, врачи продолжают наблюдение. Сотрудники бригады подали заявления в полицию, водитель обратился в судебно-медицинскую экспертизу для оценки вреда здоровью.
https://ria.ru/20241202/vladivostok-1986794474.html
https://ria.ru/20241119/napadenie-1984694592.html
https://ria.ru/20241127/mvd-1986029769.html
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РИА Новости
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происшествия, владивосток
Происшествия, Владивосток
Во Владивостоке мужчина избил фельдшера скорой помощи

Во Владивостоке мужчина избил фельдшера и повредил глаза водителю скорой помощи

© Fotolia / yo camonАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© Fotolia / yo camon
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ВЛАДИВОСТОК, 5 дек – РИА Новости. Нетрезвый муж жительницы Владивостока, которой вызвали скорую, напал на бригаду медиков: избил фельдшера и повредил глаза водителю скорой помощи, сообщает КГБУЗ "Станция скорой медицинской помощи Владивостока".
Бригада в составе фельдшеров Евгении Рязановой, Антона Дьяченко и водителя Олега Фетисова вечером в среду приехала на вызов для оказании медпомощи женщине. Пациентку осмотрели, госпитализация ей не требовалась. Когда фельдшер начала заполнять медицинскую документацию и давать рекомендации пациентке, в комнату вошел нетрезвый муж пациентки и стал вести себя агрессивно.
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"Мужчина нецензурно выражался, а когда медики решили покинуть квартиру, перегородил проход и начал угрожать им физической расправой. Медики сразу сообщили о сложившейся ситуации старшему врачу оперативного отдела с просьбой вызвать сотрудников полиции", - говорится в сообщении.
Услышав о полицейских, мужчина уступил дорогу, и медики покинули квартиру.
"Видя состояние и агрессивное поведение мужчины, я сразу приняла решение не вступать в конфликт и как можно быстрее уехать. К сожалению, он продолжил нападать и забежал с нами в лифт, где начал бить моего коллегу, который изо всех сил старался защититься. Я успела позвонить водителю, чтобы он ждал нас около машины, и как только лифт остановился, мы быстро побежали в сторону выхода", - приводятся слова фельдшера Рязановой.
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Муж пациентки бросился за медиками, пытаясь схватить фельдшера за волосы, но на улице ему преградил путь водитель скорой помощи и начал толкать мужчину в сторону подъезда, отмечается в сообщении станции. При этом мужчина успел сильно ткнуть пальцем в глаза водителю, прежде чем он повалил его на землю. Далее на помощь пришли прохожие.
После вызова бригада была вынуждена ехать в глазной травмпункт, предварительный итог – у водителя повреждены роговицы обоих глаз, врачи продолжают наблюдение.
Сотрудники бригады подали заявления в полицию, водитель обратился в судебно-медицинскую экспертизу для оценки вреда здоровью.
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