Санду подписала указ об отставке министра энергетики Молдавии
Санду подписала указ об отставке министра энергетики Молдавии Парликова
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 5 дек – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду подписала в четверг указ об отставке Виктора Парликова с поста министра энергетики, сообщает сайт главы государства.
Ранее в четверг премьер Дорин Речан сообщил, что в связи с энергокризисом в стране он требует отставки министра энергетики Парликова, генерального директора компании Energocom Виктора Бынзаря и члена наблюдательного совета "Молдовагаза" Сергея Тофилата.
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"Виктор Парликов уходит в отставку с поста министра энергетики. Указ вступает в силу со дня подписания", – говорится в документе, опубликованном на сайте главы государства.
Премьер Речан в четверг отметил, что пока не будет назначен новый министр энергетики, он возьмет на себя его функции и будет координировать управление этим сектором.
Национальное агентство по регулированию энергетики 29 ноября приняло решение, что тариф на газ в Молдавии с 1 декабря будет повышен почти на 28% - до 0,85 доллара за кубометр. За этим может последовать рост тарифов на теплоэнергию и электроэнергию.
С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии.