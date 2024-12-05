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Санду подписала указ об отставке министра энергетики Молдавии - РИА Новости, 05.12.2024
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17:32 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/ukaz-1987578714.html
Санду подписала указ об отставке министра энергетики Молдавии
Санду подписала указ об отставке министра энергетики Молдавии - РИА Новости, 05.12.2024
Санду подписала указ об отставке министра энергетики Молдавии
Президент Молдавии Майя Санду подписала в четверг указ об отставке Виктора Парликова с поста министра энергетики, сообщает сайт главы государства. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T17:32
2024-12-05T17:32
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КИШИНЕВ, 5 дек – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду подписала в четверг указ об отставке Виктора Парликова с поста министра энергетики, сообщает сайт главы государства. Ранее в четверг премьер Дорин Речан сообщил, что в связи с энергокризисом в стране он требует отставки министра энергетики Парликова, генерального директора компании Energocom Виктора Бынзаря и члена наблюдательного совета "Молдовагаза" Сергея Тофилата. "Виктор Парликов уходит в отставку с поста министра энергетики. Указ вступает в силу со дня подписания", – говорится в документе, опубликованном на сайте главы государства. Премьер Речан в четверг отметил, что пока не будет назначен новый министр энергетики, он возьмет на себя его функции и будет координировать управление этим сектором. Национальное агентство по регулированию энергетики 29 ноября приняло решение, что тариф на газ в Молдавии с 1 декабря будет повышен почти на 28% - до 0,85 доллара за кубометр. За этим может последовать рост тарифов на теплоэнергию и электроэнергию. С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии.
https://ria.ru/20241125/gas-1985674049.html
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молдавия, кишинев, россия, дорин речан, майя санду, молдовагаз, газпром, в мире
Молдавия, Кишинев, Россия, Дорин Речан, Майя Санду, Молдовагаз, Газпром, В мире
Санду подписала указ об отставке министра энергетики Молдавии

Санду подписала указ об отставке министра энергетики Молдавии Парликова

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Родион Прока
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Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 5 дек – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду подписала в четверг указ об отставке Виктора Парликова с поста министра энергетики, сообщает сайт главы государства.
Ранее в четверг премьер Дорин Речан сообщил, что в связи с энергокризисом в стране он требует отставки министра энергетики Парликова, генерального директора компании Energocom Виктора Бынзаря и члена наблюдательного совета "Молдовагаза" Сергея Тофилата.
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"Виктор Парликов уходит в отставку с поста министра энергетики. Указ вступает в силу со дня подписания", – говорится в документе, опубликованном на сайте главы государства.
Премьер Речан в четверг отметил, что пока не будет назначен новый министр энергетики, он возьмет на себя его функции и будет координировать управление этим сектором.
Национальное агентство по регулированию энергетики 29 ноября приняло решение, что тариф на газ в Молдавии с 1 декабря будет повышен почти на 28% - до 0,85 доллара за кубометр. За этим может последовать рост тарифов на теплоэнергию и электроэнергию.
С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии.
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МолдавияКишиневРоссияДорин РечанМайя СандуМолдовагазГазпромВ мире
 
 
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