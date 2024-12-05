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В Твери прошло богослужение в День памяти святого князя Михаила

В Твери прошло богослужение в День памяти святого князя Михаила - РИА Новости, 05.12.2024

В Твери прошло богослужение в День памяти святого князя Михаила

В День памяти святого благоверного князя Михаила Тверского губернатор Игорь Руденя вместе с жителями Верхневолжья присутствовал на торжественном богослужении в... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T14:43

2024-12-05T14:43

2024-12-05T14:43

тверская область

тверь

игорь руденя

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. В День памяти святого благоверного князя Михаила Тверского губернатор Игорь Руденя вместе с жителями Верхневолжья присутствовал на торжественном богослужении в Спасо-Преображенском кафедральном соборе, сообщает пресс-служба регионального правительства. День памяти святого благоверного князя Михаила Тверского отмечают 5 декабря. В Спасо-Преображенском кафедральном соборе состоялась Божественная литургия, на которой вместе с прихожанами присутствовали губернатор Игорь Руденя, председатель Законодательного Собрания региона Сергей Голубев. Возглавил богослужение митрополит Тверской и Кашинский Амвросий. "Более семи веков назад Михаил Тверской совершил свой бессмертный подвиг, пожертвовал собой, защищая родной край от опустошительного набега и разорения. Спустя столетия мудрый и справедливый правитель, ставший первым в истории великим князем всея Руси, остается для нас примером беззаветной любви к Отчизне и верности своему народу. Уверен, что для жителей Верхневолжья жизнь и подвиг великого князя Михаила Тверского всегда будут высоким нравственным ориентиром в трудовом, духовном и ратном служении Отечеству", – отметил глава региона в обращении к жителям Верхневолжья, его слова приводит пресс-служба. Первое боевое крещение князь Михаил принял в возрасте 14 лет, когда в 1285 году вместе с тверским отрядом помог князю Димитрию Переяславскому дать отпор вторгшимся ордынцам. Во все исторические эпохи благоверный великий князь Михаил Ярославич был особо чтим как небесный заступник Верхневолжья. Так, именно 5 декабря 1941 года советские войска на Калининском фронте начали героическое контрнаступление, завершившееся первым крупным поражением гитлеровцев и освобождением города Калинина. Мероприятия, посвященные Дню памяти святого благоверного князя, будут проходить в Твери всю неделю на разных площадках. Центральные события - торжественное открытие новых барельефов, украсивших памятник Михаилу Тверскому, концерт-игра "Страницы великой жизни" в ОДК "Пролетарка", VII областной православный кинофестиваль "Колокол Света" (6+), который стартует 6 декабря в Тверском областном Доме народного творчества, лекция "Святая княжеская семья благоверных Михаила Тверского и Анны Кашинской в памятниках иконографии" (12+) в Тверской картинной галерее 8 декабря.

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тверь

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тверь, игорь руденя