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В Твери прошло богослужение в День памяти святого князя Михаила - РИА Новости, 05.12.2024
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Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
14:43 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/tver-1987524144.html
В Твери прошло богослужение в День памяти святого князя Михаила
В Твери прошло богослужение в День памяти святого князя Михаила - РИА Новости, 05.12.2024
В Твери прошло богослужение в День памяти святого князя Михаила
В День памяти святого благоверного князя Михаила Тверского губернатор Игорь Руденя вместе с жителями Верхневолжья присутствовал на торжественном богослужении в... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T14:43
2024-12-05T14:43
тверская область
тверь
игорь руденя
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. В День памяти святого благоверного князя Михаила Тверского губернатор Игорь Руденя вместе с жителями Верхневолжья присутствовал на торжественном богослужении в Спасо-Преображенском кафедральном соборе, сообщает пресс-служба регионального правительства. День памяти святого благоверного князя Михаила Тверского отмечают 5 декабря. В Спасо-Преображенском кафедральном соборе состоялась Божественная литургия, на которой вместе с прихожанами присутствовали губернатор Игорь Руденя, председатель Законодательного Собрания региона Сергей Голубев. Возглавил богослужение митрополит Тверской и Кашинский Амвросий. "Более семи веков назад Михаил Тверской совершил свой бессмертный подвиг, пожертвовал собой, защищая родной край от опустошительного набега и разорения. Спустя столетия мудрый и справедливый правитель, ставший первым в истории великим князем всея Руси, остается для нас примером беззаветной любви к Отчизне и верности своему народу. Уверен, что для жителей Верхневолжья жизнь и подвиг великого князя Михаила Тверского всегда будут высоким нравственным ориентиром в трудовом, духовном и ратном служении Отечеству", – отметил глава региона в обращении к жителям Верхневолжья, его слова приводит пресс-служба. Первое боевое крещение князь Михаил принял в возрасте 14 лет, когда в 1285 году вместе с тверским отрядом помог князю Димитрию Переяславскому дать отпор вторгшимся ордынцам. Во все исторические эпохи благоверный великий князь Михаил Ярославич был особо чтим как небесный заступник Верхневолжья. Так, именно 5 декабря 1941 года советские войска на Калининском фронте начали героическое контрнаступление, завершившееся первым крупным поражением гитлеровцев и освобождением города Калинина. Мероприятия, посвященные Дню памяти святого благоверного князя, будут проходить в Твери всю неделю на разных площадках. Центральные события - торжественное открытие новых барельефов, украсивших памятник Михаилу Тверскому, концерт-игра "Страницы великой жизни" в ОДК "Пролетарка", VII областной православный кинофестиваль "Колокол Света" (6+), который стартует 6 декабря в Тверском областном Доме народного творчества, лекция "Святая княжеская семья благоверных Михаила Тверского и Анны Кашинской в памятниках иконографии" (12+) в Тверской картинной галерее 8 декабря.
https://ria.ru/20241204/avto-1987300829.html
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РИА Новости
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тверь, игорь руденя
Тверская область, Тверь, Игорь Руденя
В Твери прошло богослужение в День памяти святого князя Михаила

В тверском храме прошло богослужение в День памяти святого князя Михаила

© Фото : правительство Тверской областиВ тверском храме прошло богослужение в День памяти святого князя Михаила
В тверском храме прошло богослужение в День памяти святого князя Михаила - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© Фото : правительство Тверской области
В тверском храме прошло богослужение в День памяти святого князя Михаила
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. В День памяти святого благоверного князя Михаила Тверского губернатор Игорь Руденя вместе с жителями Верхневолжья присутствовал на торжественном богослужении в Спасо-Преображенском кафедральном соборе, сообщает пресс-служба регионального правительства.
День памяти святого благоверного князя Михаила Тверского отмечают 5 декабря.
В Спасо-Преображенском кафедральном соборе состоялась Божественная литургия, на которой вместе с прихожанами присутствовали губернатор Игорь Руденя, председатель Законодательного Собрания региона Сергей Голубев. Возглавил богослужение митрополит Тверской и Кашинский Амвросий.
"Более семи веков назад Михаил Тверской совершил свой бессмертный подвиг, пожертвовал собой, защищая родной край от опустошительного набега и разорения. Спустя столетия мудрый и справедливый правитель, ставший первым в истории великим князем всея Руси, остается для нас примером беззаветной любви к Отчизне и верности своему народу. Уверен, что для жителей Верхневолжья жизнь и подвиг великого князя Михаила Тверского всегда будут высоким нравственным ориентиром в трудовом, духовном и ратном служении Отечеству", – отметил глава региона в обращении к жителям Верхневолжья, его слова приводит пресс-служба.
Первое боевое крещение князь Михаил принял в возрасте 14 лет, когда в 1285 году вместе с тверским отрядом помог князю Димитрию Переяславскому дать отпор вторгшимся ордынцам.
Во все исторические эпохи благоверный великий князь Михаил Ярославич был особо чтим как небесный заступник Верхневолжья. Так, именно 5 декабря 1941 года советские войска на Калининском фронте начали героическое контрнаступление, завершившееся первым крупным поражением гитлеровцев и освобождением города Калинина.
Мероприятия, посвященные Дню памяти святого благоверного князя, будут проходить в Твери всю неделю на разных площадках. Центральные события - торжественное открытие новых барельефов, украсивших памятник Михаилу Тверскому, концерт-игра "Страницы великой жизни" в ОДК "Пролетарка", VII областной православный кинофестиваль "Колокол Света" (6+), который стартует 6 декабря в Тверском областном Доме народного творчества, лекция "Святая княжеская семья благоверных Михаила Тверского и Анны Кашинской в памятниках иконографии" (12+) в Тверской картинной галерее 8 декабря.
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Тверская областьТверьИгорь Руденя
 
 
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