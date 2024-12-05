https://ria.ru/20241205/tiktok-1987585952.html

TikTok сотрудничает с ЕК после заявлений о вмешательстве в выборы Румынии

TikTok сотрудничает с ЕК после заявлений о вмешательстве в выборы Румынии - РИА Новости, 05.12.2024

TikTok сотрудничает с ЕК после заявлений о вмешательстве в выборы Румынии

Представители платформы TikTok заявили, что сотрудничают с Еврокомиссией после заявлений о том, что власти Румынии расследуют якобы попытки внешнего влияния на... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T18:03

2024-12-05T18:03

2024-12-05T18:03

в мире

румыния

tiktok

еврокомиссия

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Представители платформы TikTok заявили, что сотрудничают с Еврокомиссией после заявлений о том, что власти Румынии расследуют якобы попытки внешнего влияния на избирательный процесс во время президентских выборов, передает агентство Франс Пресс. "Мы уже сотрудничаем с Европейской комиссией и будем продолжать это делать. Мы хотим установить факты в свете появления спекуляций и неточных сообщений", - заявил представитель TikTok. Ранее TikTok опроверг заявления относительно влияния платформы на процесс выборов. В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы. По итогам первого тура первое место занял независимый кандидат Кэлин Джеорджеску с 22,94% голосов. Он проводил кампанию в TikTok. МИД Румынии в четверг заявил, что власти страны расследуют попытки внешнего влияния на избирательный процесс во время президентских выборов. Европейская комиссия, серьезно обеспокоенная не устраивающими ее итогами первого тура президентских выборов в Румынии, где победу одержал проводивший свою агитационную кампанию в сети TikTok "непроевропейский" кандидат, заявила, что усиливает контроль за этой платформой в преддверии решающего второго тура.

https://ria.ru/20241205/rumyniya-1987444342.html

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в мире, румыния, tiktok, еврокомиссия