https://ria.ru/20241205/tiktok-1987585952.html
TikTok сотрудничает с ЕК после заявлений о вмешательстве в выборы Румынии
TikTok сотрудничает с ЕК после заявлений о вмешательстве в выборы Румынии - РИА Новости, 05.12.2024
TikTok сотрудничает с ЕК после заявлений о вмешательстве в выборы Румынии
Представители платформы TikTok заявили, что сотрудничают с Еврокомиссией после заявлений о том, что власти Румынии расследуют якобы попытки внешнего влияния на... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T18:03
2024-12-05T18:03
2024-12-05T18:03
в мире
румыния
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Представители платформы TikTok заявили, что сотрудничают с Еврокомиссией после заявлений о том, что власти Румынии расследуют якобы попытки внешнего влияния на избирательный процесс во время президентских выборов, передает агентство Франс Пресс. "Мы уже сотрудничаем с Европейской комиссией и будем продолжать это делать. Мы хотим установить факты в свете появления спекуляций и неточных сообщений", - заявил представитель TikTok. Ранее TikTok опроверг заявления относительно влияния платформы на процесс выборов. В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы. По итогам первого тура первое место занял независимый кандидат Кэлин Джеорджеску с 22,94% голосов. Он проводил кампанию в TikTok. МИД Румынии в четверг заявил, что власти страны расследуют попытки внешнего влияния на избирательный процесс во время президентских выборов. Европейская комиссия, серьезно обеспокоенная не устраивающими ее итогами первого тура президентских выборов в Румынии, где победу одержал проводивший свою агитационную кампанию в сети TikTok "непроевропейский" кандидат, заявила, что усиливает контроль за этой платформой в преддверии решающего второго тура.
https://ria.ru/20241205/rumyniya-1987444342.html
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в мире, румыния, tiktok, еврокомиссия
В мире, Румыния, TikTok, Еврокомиссия
TikTok сотрудничает с ЕК после заявлений о вмешательстве в выборы Румынии
TikTok сотрудничает с ЕК после заявлений о попытках влияния на выборы в Румынии
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Представители платформы TikTok заявили, что сотрудничают с Еврокомиссией после заявлений о том, что власти Румынии расследуют якобы попытки внешнего влияния на избирательный процесс во время президентских выборов, передает агентство Франс Пресс.
"Мы уже сотрудничаем с Европейской комиссией и будем продолжать это делать. Мы хотим установить факты в свете появления спекуляций и неточных сообщений", - заявил представитель TikTok
.
Ранее TikTok опроверг заявления относительно влияния платформы на процесс выборов.
В Румынии
24 ноября прошли президентские выборы. По итогам первого тура первое место занял независимый кандидат Кэлин Джеорджеску с 22,94% голосов. Он проводил кампанию в TikTok.
МИД Румынии в четверг заявил, что власти страны расследуют попытки внешнего влияния на избирательный процесс во время президентских выборов.
Европейская комиссия, серьезно обеспокоенная не устраивающими ее итогами первого тура президентских выборов в Румынии, где победу одержал проводивший свою агитационную кампанию в сети TikTok "непроевропейский" кандидат, заявила, что усиливает контроль за этой платформой в преддверии решающего второго тура.