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Экс-владельцы спиртзавода в Тамбове отчитались об убытках - РИА Новости, 05.12.2024
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10:24 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/spirtzavod-1987468521.html
Экс-владельцы спиртзавода в Тамбове отчитались об убытках
Экс-владельцы спиртзавода в Тамбове отчитались об убытках - РИА Новости, 05.12.2024
Экс-владельцы спиртзавода в Тамбове отчитались об убытках
Люксембургская компания Amber Beverage Group Holding, принадлежащая Юрию Шефлеру, потеряла более десяти миллионов евро из-за национализации спиртзавода "Амбер... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T10:24
2024-12-05T10:24
экономика
тамбов
россия
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Люксембургская компания Amber Beverage Group Holding, принадлежащая Юрию Шефлеру, потеряла более десяти миллионов евро из-за национализации спиртзавода "Амбер Талвис" в Тамбове, сообщает РБК со ссылкой на финансовый отчет холдинга за десять месяцев 2024 года."Упущенную прибыль от потери предприятия группа оценила в 10,1 миллиона евро", — передает данные РБК.Отмечается, что спиртзавод также столкнулся с падением интереса к своей продукции на мировых рынках, из-за чего прибыль холдинга упала на 70%.Летом Тамбовский суд признал Шефлера и некоторые его компании экстремистским объединением и изъял в пользу государства активы, расположенные в России." в Тамбове, сообщает РБК со ссылкой на финансовый отчет холдинга за десять месяцев 2024 года.
https://ria.ru/20240724/aktivy-1961760161.html
https://ria.ru/20240827/istochnik-1968686519.html
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экономика, тамбов, россия
Экономика, Тамбов, Россия
Экс-владельцы спиртзавода в Тамбове отчитались об убытках

Национализация спиртзавода Шефлера в Тамбове принесла убытки в 10 млн евро

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЦех розлива вина
Цех розлива вина - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Цех розлива вина. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Люксембургская компания Amber Beverage Group Holding, принадлежащая Юрию Шефлеру, потеряла более десяти миллионов евро из-за национализации спиртзавода "Амбер Талвис" в Тамбове, сообщает РБК со ссылкой на финансовый отчет холдинга за десять месяцев 2024 года.
"Упущенную прибыль от потери предприятия группа оценила в 10,1 миллиона евро", — передает данные РБК.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
Суд обратил активы бизнесмена Шефлера в доход России
24 июля, 17:00
Отмечается, что спиртзавод также столкнулся с падением интереса к своей продукции на мировых рынках, из-за чего прибыль холдинга упала на 70%.
Летом Тамбовский суд признал Шефлера и некоторые его компании экстремистским объединением и изъял в пользу государства активы, расположенные в России." в Тамбове, сообщает РБК со ссылкой на финансовый отчет холдинга за десять месяцев 2024 года.
Юрий Шефлер - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
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27 августа, 10:59
 
ЭкономикаТамбовРоссия
 
 
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