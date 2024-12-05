https://ria.ru/20241205/spirtzavod-1987468521.html

Экс-владельцы спиртзавода в Тамбове отчитались об убытках

Экс-владельцы спиртзавода в Тамбове отчитались об убытках - РИА Новости, 05.12.2024

Экс-владельцы спиртзавода в Тамбове отчитались об убытках

Люксембургская компания Amber Beverage Group Holding, принадлежащая Юрию Шефлеру, потеряла более десяти миллионов евро из-за национализации спиртзавода "Амбер... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T10:24

2024-12-05T10:24

2024-12-05T10:24

экономика

тамбов

россия

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Люксембургская компания Amber Beverage Group Holding, принадлежащая Юрию Шефлеру, потеряла более десяти миллионов евро из-за национализации спиртзавода "Амбер Талвис" в Тамбове, сообщает РБК со ссылкой на финансовый отчет холдинга за десять месяцев 2024 года."Упущенную прибыль от потери предприятия группа оценила в 10,1 миллиона евро", — передает данные РБК.Отмечается, что спиртзавод также столкнулся с падением интереса к своей продукции на мировых рынках, из-за чего прибыль холдинга упала на 70%.Летом Тамбовский суд признал Шефлера и некоторые его компании экстремистским объединением и изъял в пользу государства активы, расположенные в России." в Тамбове, сообщает РБК со ссылкой на финансовый отчет холдинга за десять месяцев 2024 года.

https://ria.ru/20240724/aktivy-1961760161.html

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экономика, тамбов, россия