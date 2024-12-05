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ВС России уничтожили пункт дислокации ВСУ в Купянске, заявил Марочко - РИА Новости, 05.12.2024
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07:08 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/spetsoperatsiya-1987447881.html
ВС России уничтожили пункт дислокации ВСУ в Купянске, заявил Марочко
ВС России уничтожили пункт дислокации ВСУ в Купянске, заявил Марочко - РИА Новости, 05.12.2024
ВС России уничтожили пункт дислокации ВСУ в Купянске, заявил Марочко
ВС РФ уничтожили пункт временной дислокации (ПВД) ВСУ в Купянске, где находились иностранные наемники, опорный пункт в Петропавловке вместе с личным составом,... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T07:08
2024-12-05T07:08
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волчанск
андрей марочко
виталий ганчев
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ЛУГАНСК, 5 дек - РИА Новости. ВС РФ уничтожили пункт временной дислокации (ПВД) ВСУ в Купянске, где находились иностранные наемники, опорный пункт в Петропавловке вместе с личным составом, склад боеприпасов и пункт управления БПЛА в Кучеровке на купянском направлении сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники. "В ходе освободительных действий и огневых налетов ВС РФ за истекшие сутки противнику на купянском направлении нанесен значительный ущерб. Подтверждено попадание по месту дислокации украинских боевиков в Купянске, где, по предварительной информации, уничтожено до отделения наемников. В населенном пункте Петропавловка уничтожен ВОП (взводный опорный пункт - ред.) с вооружением и личным составом ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). В Кучеровке ликвидирован полевой склад РАВ (ракетного и артиллерийского вооружения - ред.), и ПУ (пункт управления - ред.) БПЛА", - сообщил Марочко. Эксперт уточнил, что украинские силы несут значительные потери при попытках контратаковать российские силы на данном участке фронта. Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев ранее в декабре сообщал РИА Новости, что ВС РФ ведут наступление на купянском, боровском направлениях и в северной части Харьковской области – Волчанске и Липцы, есть успехи в районе Кругляковки, Колесняковки, Лужковки.
https://ria.ru/20241127/ukraina-1985635685.html
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в мире, харьковская область, волчанск, андрей марочко, виталий ганчев, вооруженные силы рф
В мире, Харьковская область, Волчанск, Андрей Марочко, Виталий Ганчев, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили пункт дислокации ВСУ в Купянске, заявил Марочко

Марочко: ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ в Купянске и склад боеприпасов

© РИА НовостиБоевая стрельба из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г"
Боевая стрельба из реактивной системы залпового огня Торнадо-Г - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости
Боевая стрельба из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" . Архивное фото
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ЛУГАНСК, 5 дек - РИА Новости. ВС РФ уничтожили пункт временной дислокации (ПВД) ВСУ в Купянске, где находились иностранные наемники, опорный пункт в Петропавловке вместе с личным составом, склад боеприпасов и пункт управления БПЛА в Кучеровке на купянском направлении сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.
"В ходе освободительных действий и огневых налетов ВС РФ за истекшие сутки противнику на купянском направлении нанесен значительный ущерб. Подтверждено попадание по месту дислокации украинских боевиков в Купянске, где, по предварительной информации, уничтожено до отделения наемников. В населенном пункте Петропавловка уничтожен ВОП (взводный опорный пункт - ред.) с вооружением и личным составом ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). В Кучеровке ликвидирован полевой склад РАВ (ракетного и артиллерийского вооружения - ред.), и ПУ (пункт управления - ред.) БПЛА", - сообщил Марочко.
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27 ноября, 08:00
Эксперт уточнил, что украинские силы несут значительные потери при попытках контратаковать российские силы на данном участке фронта.
Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев ранее в декабре сообщал РИА Новости, что ВС РФ ведут наступление на купянском, боровском направлениях и в северной части Харьковской областиВолчанске и Липцы, есть успехи в районе Кругляковки, Колесняковки, Лужковки.
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В миреХарьковская областьВолчанскАндрей МарочкоВиталий ГанчевВооруженные силы РФ
 
 
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