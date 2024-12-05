https://ria.ru/20241205/spetsoperatsiya-1987447881.html

ВС России уничтожили пункт дислокации ВСУ в Купянске, заявил Марочко

ВС России уничтожили пункт дислокации ВСУ в Купянске, заявил Марочко - РИА Новости, 05.12.2024

ВС России уничтожили пункт дислокации ВСУ в Купянске, заявил Марочко

ВС РФ уничтожили пункт временной дислокации (ПВД) ВСУ в Купянске, где находились иностранные наемники, опорный пункт в Петропавловке вместе с личным составом,... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T07:08

2024-12-05T07:08

2024-12-05T07:08

в мире

харьковская область

волчанск

андрей марочко

виталий ганчев

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986558218_0:99:3101:1843_1920x0_80_0_0_24b7cc56d2196736992d3e9e4be8149f.jpg

ЛУГАНСК, 5 дек - РИА Новости. ВС РФ уничтожили пункт временной дислокации (ПВД) ВСУ в Купянске, где находились иностранные наемники, опорный пункт в Петропавловке вместе с личным составом, склад боеприпасов и пункт управления БПЛА в Кучеровке на купянском направлении сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники. "В ходе освободительных действий и огневых налетов ВС РФ за истекшие сутки противнику на купянском направлении нанесен значительный ущерб. Подтверждено попадание по месту дислокации украинских боевиков в Купянске, где, по предварительной информации, уничтожено до отделения наемников. В населенном пункте Петропавловка уничтожен ВОП (взводный опорный пункт - ред.) с вооружением и личным составом ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). В Кучеровке ликвидирован полевой склад РАВ (ракетного и артиллерийского вооружения - ред.), и ПУ (пункт управления - ред.) БПЛА", - сообщил Марочко. Эксперт уточнил, что украинские силы несут значительные потери при попытках контратаковать российские силы на данном участке фронта. Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев ранее в декабре сообщал РИА Новости, что ВС РФ ведут наступление на купянском, боровском направлениях и в северной части Харьковской области – Волчанске и Липцы, есть успехи в районе Кругляковки, Колесняковки, Лужковки.

https://ria.ru/20241127/ukraina-1985635685.html

https://ria.ru/20241204/kadyrov-1987421262.html

харьковская область

волчанск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, харьковская область, волчанск, андрей марочко, виталий ганчев, вооруженные силы рф