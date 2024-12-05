ВС России уничтожили пункт дислокации ВСУ в Купянске, заявил Марочко
Марочко: ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ в Купянске и склад боеприпасов
Боевая стрельба из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" . Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 5 дек - РИА Новости. ВС РФ уничтожили пункт временной дислокации (ПВД) ВСУ в Купянске, где находились иностранные наемники, опорный пункт в Петропавловке вместе с личным составом, склад боеприпасов и пункт управления БПЛА в Кучеровке на купянском направлении сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.
"В ходе освободительных действий и огневых налетов ВС РФ за истекшие сутки противнику на купянском направлении нанесен значительный ущерб. Подтверждено попадание по месту дислокации украинских боевиков в Купянске, где, по предварительной информации, уничтожено до отделения наемников. В населенном пункте Петропавловка уничтожен ВОП (взводный опорный пункт - ред.) с вооружением и личным составом ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). В Кучеровке ликвидирован полевой склад РАВ (ракетного и артиллерийского вооружения - ред.), и ПУ (пункт управления - ред.) БПЛА", - сообщил Марочко.
"Звоните Путину!" Запад признал резкие изменения на Украине
27 ноября, 08:00
Эксперт уточнил, что украинские силы несут значительные потери при попытках контратаковать российские силы на данном участке фронта.
Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев ранее в декабре сообщал РИА Новости, что ВС РФ ведут наступление на купянском, боровском направлениях и в северной части Харьковской области – Волчанске и Липцы, есть успехи в районе Кругляковки, Колесняковки, Лужковки.