Рязанская область заключила соглашение о сотрудничестве с РЖД
Власти Рязанской области заключили соглашение о сотрудничестве с РЖД на три года
Логотип ОАО РЖД . Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 5 дек - РИА Новости. Правительство Рязанской области подписало соглашение о сотрудничестве с РЖД, приоритетным направлением сотрудничества является повышение качества и безопасности пассажирских перевозок, сообщил губернатор Павел Малков.
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"Подписали с ОАО "РЖД" соглашение о взаимодействии и сотрудничестве на ближайшие три года. Качественное железнодорожное сообщение – важное условие для развития региона. Пассажиропоток растет: жители активно пользуются услугами РЖД. Рязанская область становится все более популярным туристическим направлением. Бесперебойные грузовые перевозки нужны для работы предприятий", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Он отметил, что приоритетом сотрудничества является повышение качества и безопасности пассажирских перевозок. В частности, планируется обновление еще пяти пригородных электропоездов, срок службы которых достиг 38 лет. Прорабатывается расширение проезжей части под путепроводом на Вокзальной улице в Рязани.
По данным пресс-службы правительства Рязанской области, в настоящее время на территории региона курсируют 83 пары поездов дальнего следования и 52 поездов пригородного сообщения, в том числе три пары "Экспрессов". За 11 месяцев 2024 года поездами дальнего следования было отправлено свыше 775 тысяч человек. Погрузка составила 9,3 миллиона тонн, что на 3,4% выше, чем за аналогичный период 2023 года. Основные виды грузов: нефть и нефтепродукты, зерно.
"Московская железная дорога выполнила все взятые на себя обязательства, предусмотренные предыдущим соглашением. Уверен, что наше сотрудничество будет развиваться в том же ключе и принесет новые позитивные результаты. Коллектив магистрали продолжит работу по обеспечению стабильной и надежной перевозки пассажиров, доставке грузов для крупнейших предприятий Рязанской области. Сегодня железнодорожными услугами в регионе пользуются более 130 грузоотправителей. МЖД участвует в крупнейших проектах развития инфраструктуры области, модернизируя инфраструктуру станций, возводя соединительные линии к предприятиям", - приводятся в сообщении слова начальника Московской железной дороги Валерия Танаева.