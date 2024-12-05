Рейтинг@Mail.ru
Рязанская область заключила соглашение о сотрудничестве с РЖД - РИА Новости, 05.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Рязанская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Рязанская область
 
19:50 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/soglashenie-1987603617.html
Рязанская область заключила соглашение о сотрудничестве с РЖД
Рязанская область заключила соглашение о сотрудничестве с РЖД - РИА Новости, 05.12.2024
Рязанская область заключила соглашение о сотрудничестве с РЖД
Правительство Рязанской области подписало соглашение о сотрудничестве с РЖД, приоритетным направлением сотрудничества является повышение качества и безопасности РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T19:50
2024-12-05T19:50
рязанская область
экономика
рязанская область
павел малков
ржд
рязань
московская железная дорога
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/05/1882323747_0:265:3072:1993_1920x0_80_0_0_239ee4824c717ee5b08785b12c5e24cd.jpg
РЯЗАНЬ, 5 дек - РИА Новости. Правительство Рязанской области подписало соглашение о сотрудничестве с РЖД, приоритетным направлением сотрудничества является повышение качества и безопасности пассажирских перевозок, сообщил губернатор Павел Малков. "Подписали с ОАО "РЖД" соглашение о взаимодействии и сотрудничестве на ближайшие три года. Качественное железнодорожное сообщение – важное условие для развития региона. Пассажиропоток растет: жители активно пользуются услугами РЖД. Рязанская область становится все более популярным туристическим направлением. Бесперебойные грузовые перевозки нужны для работы предприятий", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Он отметил, что приоритетом сотрудничества является повышение качества и безопасности пассажирских перевозок. В частности, планируется обновление еще пяти пригородных электропоездов, срок службы которых достиг 38 лет. Прорабатывается расширение проезжей части под путепроводом на Вокзальной улице в Рязани. По данным пресс-службы правительства Рязанской области, в настоящее время на территории региона курсируют 83 пары поездов дальнего следования и 52 поездов пригородного сообщения, в том числе три пары "Экспрессов". За 11 месяцев 2024 года поездами дальнего следования было отправлено свыше 775 тысяч человек. Погрузка составила 9,3 миллиона тонн, что на 3,4% выше, чем за аналогичный период 2023 года. Основные виды грузов: нефть и нефтепродукты, зерно. "Московская железная дорога выполнила все взятые на себя обязательства, предусмотренные предыдущим соглашением. Уверен, что наше сотрудничество будет развиваться в том же ключе и принесет новые позитивные результаты. Коллектив магистрали продолжит работу по обеспечению стабильной и надежной перевозки пассажиров, доставке грузов для крупнейших предприятий Рязанской области. Сегодня железнодорожными услугами в регионе пользуются более 130 грузоотправителей. МЖД участвует в крупнейших проектах развития инфраструктуры области, модернизируя инфраструктуру станций, возводя соединительные линии к предприятиям", - приводятся в сообщении слова начальника Московской железной дороги Валерия Танаева.
рязанская область
рязань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/05/1882323747_49:0:2780:2048_1920x0_80_0_0_7ff24765c1879d04a4e955844263fddb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, рязанская область, павел малков, ржд, рязань, московская железная дорога
Рязанская область, Экономика, Рязанская область, Павел Малков, РЖД, Рязань, Московская железная дорога
Рязанская область заключила соглашение о сотрудничестве с РЖД

Власти Рязанской области заключили соглашение о сотрудничестве с РЖД на три года

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЛоготип ОАО РЖД
Логотип ОАО РЖД - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Логотип ОАО РЖД . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РЯЗАНЬ, 5 дек - РИА Новости. Правительство Рязанской области подписало соглашение о сотрудничестве с РЖД, приоритетным направлением сотрудничества является повышение качества и безопасности пассажирских перевозок, сообщил губернатор Павел Малков.
«
"Подписали с ОАО "РЖД" соглашение о взаимодействии и сотрудничестве на ближайшие три года. Качественное железнодорожное сообщение – важное условие для развития региона. Пассажиропоток растет: жители активно пользуются услугами РЖД. Рязанская область становится все более популярным туристическим направлением. Бесперебойные грузовые перевозки нужны для работы предприятий", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Он отметил, что приоритетом сотрудничества является повышение качества и безопасности пассажирских перевозок. В частности, планируется обновление еще пяти пригородных электропоездов, срок службы которых достиг 38 лет. Прорабатывается расширение проезжей части под путепроводом на Вокзальной улице в Рязани.
По данным пресс-службы правительства Рязанской области, в настоящее время на территории региона курсируют 83 пары поездов дальнего следования и 52 поездов пригородного сообщения, в том числе три пары "Экспрессов". За 11 месяцев 2024 года поездами дальнего следования было отправлено свыше 775 тысяч человек. Погрузка составила 9,3 миллиона тонн, что на 3,4% выше, чем за аналогичный период 2023 года. Основные виды грузов: нефть и нефтепродукты, зерно.
"Московская железная дорога выполнила все взятые на себя обязательства, предусмотренные предыдущим соглашением. Уверен, что наше сотрудничество будет развиваться в том же ключе и принесет новые позитивные результаты. Коллектив магистрали продолжит работу по обеспечению стабильной и надежной перевозки пассажиров, доставке грузов для крупнейших предприятий Рязанской области. Сегодня железнодорожными услугами в регионе пользуются более 130 грузоотправителей. МЖД участвует в крупнейших проектах развития инфраструктуры области, модернизируя инфраструктуру станций, возводя соединительные линии к предприятиям", - приводятся в сообщении слова начальника Московской железной дороги Валерия Танаева.
 
Рязанская областьЭкономикаРязанская областьПавел МалковРЖДРязаньМосковская железная дорога
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала