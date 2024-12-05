https://ria.ru/20241205/soglashenie-1987603617.html

Рязанская область заключила соглашение о сотрудничестве с РЖД

Рязанская область заключила соглашение о сотрудничестве с РЖД - РИА Новости, 05.12.2024

Рязанская область заключила соглашение о сотрудничестве с РЖД

Правительство Рязанской области подписало соглашение о сотрудничестве с РЖД, приоритетным направлением сотрудничества является повышение качества и безопасности РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T19:50

2024-12-05T19:50

2024-12-05T19:50

рязанская область

экономика

рязанская область

павел малков

ржд

рязань

московская железная дорога

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РЯЗАНЬ, 5 дек - РИА Новости. Правительство Рязанской области подписало соглашение о сотрудничестве с РЖД, приоритетным направлением сотрудничества является повышение качества и безопасности пассажирских перевозок, сообщил губернатор Павел Малков. "Подписали с ОАО "РЖД" соглашение о взаимодействии и сотрудничестве на ближайшие три года. Качественное железнодорожное сообщение – важное условие для развития региона. Пассажиропоток растет: жители активно пользуются услугами РЖД. Рязанская область становится все более популярным туристическим направлением. Бесперебойные грузовые перевозки нужны для работы предприятий", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Он отметил, что приоритетом сотрудничества является повышение качества и безопасности пассажирских перевозок. В частности, планируется обновление еще пяти пригородных электропоездов, срок службы которых достиг 38 лет. Прорабатывается расширение проезжей части под путепроводом на Вокзальной улице в Рязани. По данным пресс-службы правительства Рязанской области, в настоящее время на территории региона курсируют 83 пары поездов дальнего следования и 52 поездов пригородного сообщения, в том числе три пары "Экспрессов". За 11 месяцев 2024 года поездами дальнего следования было отправлено свыше 775 тысяч человек. Погрузка составила 9,3 миллиона тонн, что на 3,4% выше, чем за аналогичный период 2023 года. Основные виды грузов: нефть и нефтепродукты, зерно. "Московская железная дорога выполнила все взятые на себя обязательства, предусмотренные предыдущим соглашением. Уверен, что наше сотрудничество будет развиваться в том же ключе и принесет новые позитивные результаты. Коллектив магистрали продолжит работу по обеспечению стабильной и надежной перевозки пассажиров, доставке грузов для крупнейших предприятий Рязанской области. Сегодня железнодорожными услугами в регионе пользуются более 130 грузоотправителей. МЖД участвует в крупнейших проектах развития инфраструктуры области, модернизируя инфраструктуру станций, возводя соединительные линии к предприятиям", - приводятся в сообщении слова начальника Московской железной дороги Валерия Танаева.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, рязанская область, павел малков, ржд, рязань, московская железная дорога