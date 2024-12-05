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Боевики в Сирии начали производить управляемые ракеты, пишут СМИ - РИА Новости, 05.12.2024
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12:25 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/smi-1987495832.html
Боевики в Сирии начали производить управляемые ракеты, пишут СМИ
Боевики в Сирии начали производить управляемые ракеты, пишут СМИ - РИА Новости, 05.12.2024
Боевики в Сирии начали производить управляемые ракеты, пишут СМИ
Боевики из запрещенной в России террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали производить управляемые ракеты, пишет газета Financial Times со... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T12:25
2024-12-05T12:25
в мире
алеппо
россия
хама (мухафаза)
институт ближнего востока
воздушно-космические силы россии
обострение ситуации в сирии — 2024
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Боевики из запрещенной в России террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали производить управляемые ракеты, пишет газета Financial Times со ссылкой на экспертов. "Хайят Тахрир аш-Шам"* инвестировала в производство дальнобойных ракет, реактивных снарядов и минометных снарядов. Во время своего наступления боевики продемонстрировали новую систему управляемых ракет, о которой мало что известно", - говорится в сообщении. По словам старшего научного сотрудника американского аналитического центра "Институт Ближнего Востока" Чарльза Листера, речь идет о "внушительной ракете с огромным боезарядом в передней части". По данным Financial Times, предполагается, что ракета будет называться "Qaysar". Помимо этого, как отмечает газета, боевики также производят беспилотники, которые уже используют для нанесения ударов. По словам экспертов, производство ведется в небольших мастерских, расположенных в домах, гаражах или переоборудованных складах. При этом они прибегают к 3D-принтерам, когда не могут достать какие-то детали. Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* совместно с другими незаконными вооруженными формированиями 29 ноября начала масштабную операцию, продвигаясь с севера провинции Идлиб в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки под контроль террористов перешли Алеппо, второй по величине город в Сирии, а также его окрестности, в том числе международный аэропорт и военный аэродром "Кувейрис". Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС России. После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Командование сирийской армии заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление.* Прежнее название "Джебхат ан-Нусра", запрещенная в РФ террористическая организация
https://ria.ru/20241202/terrorist-1986944542.html
https://ria.ru/20241204/siriya-1987312722.html
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алеппо
россия
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60
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в мире, алеппо, россия, хама (мухафаза), институт ближнего востока, воздушно-космические силы россии, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Алеппо, Россия, Хама (мухафаза), Институт Ближнего Востока, Воздушно-космические силы России, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Боевики в Сирии начали производить управляемые ракеты, пишут СМИ

FT: боевики "Джебхат ан-Нусры" в Сирии начали производить управляемые ракеты

© AP Photo / Al-Nusra Front Twitter page Боевик террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (организация запрещена в РФ) в Идлибе
Боевик террористической группировки Джебхат ан-Нусра (организация запрещена в РФ) в Идлибе - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© AP Photo / Al-Nusra Front Twitter page
Боевик террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (организация запрещена в РФ) в Идлибе. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Боевики из запрещенной в России террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали производить управляемые ракеты, пишет газета Financial Times со ссылкой на экспертов.
"Хайят Тахрир аш-Шам"* инвестировала в производство дальнобойных ракет, реактивных снарядов и минометных снарядов. Во время своего наступления боевики продемонстрировали новую систему управляемых ракет, о которой мало что известно", - говорится в сообщении.
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По словам старшего научного сотрудника американского аналитического центра "Институт Ближнего Востока" Чарльза Листера, речь идет о "внушительной ракете с огромным боезарядом в передней части". По данным Financial Times, предполагается, что ракета будет называться "Qaysar".
Помимо этого, как отмечает газета, боевики также производят беспилотники, которые уже используют для нанесения ударов. По словам экспертов, производство ведется в небольших мастерских, расположенных в домах, гаражах или переоборудованных складах. При этом они прибегают к 3D-принтерам, когда не могут достать какие-то детали.
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Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* совместно с другими незаконными вооруженными формированиями 29 ноября начала масштабную операцию, продвигаясь с севера провинции Идлиб в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки под контроль террористов перешли Алеппо, второй по величине город в Сирии, а также его окрестности, в том числе международный аэропорт и военный аэродром "Кувейрис".
Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС России. После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Командование сирийской армии заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление.
* Прежнее название "Джебхат ан-Нусра", запрещенная в РФ террористическая организация
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В миреАлеппоРоссияХама (мухафаза)Институт Ближнего ВостокаВоздушно-космические силы РоссииОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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