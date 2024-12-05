https://ria.ru/20241205/siriya-1987444712.html

Бывший сирийский боевик рассказал, как Киев помогает террористам

Бывший сирийский боевик рассказал, как Киев помогает террористам - РИА Новости, 05.12.2024

Бывший сирийский боевик рассказал, как Киев помогает террористам

Украинские инструкторы обучали террористов в Сирии применять беспилотники-камикадзе против российской армии в Идлибе и по всей стране, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T06:11

2024-12-05T06:11

2024-12-05T06:29

в мире

сирия

алеппо

хама (мухафаза)

воздушно-космические силы россии

обострение ситуации в сирии — 2024

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АЛЕППО (Сирия), 5 дек - РИА Новости. Украинские инструкторы обучали террористов в Сирии применять беспилотники-камикадзе против российской армии в Идлибе и по всей стране, рассказал РИА Новости "перебежчик" из запрещенной в России террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (прежнее название "Джебхат ан-Нусра")*. Бывший член радикальной организации под псевдонимом Абу Мухаммад Аль-Идлиби согласился побеседовать с РИА Новости. "После завершения подготовки мы узнали, что присутствующие эксперты были украинской национальности. Они готовили молодых людей из числа боевиков применять дроны-камикадзе по позициям российской армии в Идлибе и всей Сирии", - сказал Аль-Идлиби. Полное расследование о причастности Киева к терроризму в Сирии читайте и смотрите на сайте ria.ru и в Telegram-канале РИА Новости в четверг. Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" (прежнее название "Джебхат ан-Нусра")* совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов. Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ. После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Командование сирийской армии в свою очередь заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.

https://ria.ru/20241202/aleppo-1986881890.html

https://ria.ru/20240917/siriya-1973087414.html

сирия

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хама (мухафаза)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сирия, алеппо, хама (мухафаза), воздушно-космические силы россии, обострение ситуации в сирии — 2024