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Бывший сирийский боевик рассказал, как Киев помогает террористам - РИА Новости, 05.12.2024
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06:11 05.12.2024 (обновлено: 06:29 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/siriya-1987444712.html
Бывший сирийский боевик рассказал, как Киев помогает террористам
Бывший сирийский боевик рассказал, как Киев помогает террористам - РИА Новости, 05.12.2024
Бывший сирийский боевик рассказал, как Киев помогает террористам
Украинские инструкторы обучали террористов в Сирии применять беспилотники-камикадзе против российской армии в Идлибе и по всей стране, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T06:11
2024-12-05T06:29
в мире
сирия
алеппо
хама (мухафаза)
воздушно-космические силы россии
обострение ситуации в сирии — 2024
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АЛЕППО (Сирия), 5 дек - РИА Новости. Украинские инструкторы обучали террористов в Сирии применять беспилотники-камикадзе против российской армии в Идлибе и по всей стране, рассказал РИА Новости "перебежчик" из запрещенной в России террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (прежнее название "Джебхат ан-Нусра")*. Бывший член радикальной организации под псевдонимом Абу Мухаммад Аль-Идлиби согласился побеседовать с РИА Новости. "После завершения подготовки мы узнали, что присутствующие эксперты были украинской национальности. Они готовили молодых людей из числа боевиков применять дроны-камикадзе по позициям российской армии в Идлибе и всей Сирии", - сказал Аль-Идлиби. Полное расследование о причастности Киева к терроризму в Сирии читайте и смотрите на сайте ria.ru и в Telegram-канале РИА Новости в четверг. Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" (прежнее название "Джебхат ан-Нусра")* совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов. Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ. После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Командование сирийской армии в свою очередь заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.
https://ria.ru/20241202/aleppo-1986881890.html
https://ria.ru/20240917/siriya-1973087414.html
сирия
алеппо
хама (мухафаза)
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Дарья Буймова
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4.7
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7 495 645-6601
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в мире, сирия, алеппо, хама (мухафаза), воздушно-космические силы россии, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Сирия, Алеппо, Хама (мухафаза), Воздушно-космические силы России, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Бывший сирийский боевик рассказал, как Киев помогает террористам

Боевик заявил, что украинские инструкторы обучали их применять дроны-камикадзе

© AP Photo / Ghaith AlsayedСирийские террористы
Сирийские террористы - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Сирийские террористы. Архивное фото
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АЛЕППО (Сирия), 5 дек - РИА Новости. Украинские инструкторы обучали террористов в Сирии применять беспилотники-камикадзе против российской армии в Идлибе и по всей стране, рассказал РИА Новости "перебежчик" из запрещенной в России террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (прежнее название "Джебхат ан-Нусра")*.
Бывший член радикальной организации под псевдонимом Абу Мухаммад Аль-Идлиби согласился побеседовать с РИА Новости.
Террористы в районе Алеппо - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
Террористы захватили Алеппо при поддержке США и Украины, сообщил источник
2 декабря, 15:01
"После завершения подготовки мы узнали, что присутствующие эксперты были украинской национальности. Они готовили молодых людей из числа боевиков применять дроны-камикадзе по позициям российской армии в Идлибе и всей Сирии", - сказал Аль-Идлиби.
Полное расследование о причастности Киева к терроризму в Сирии читайте и смотрите на сайте ria.ru и в Telegram-канале РИА Новости в четверг.
Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" (прежнее название "Джебхат ан-Нусра")* совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ.
После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Командование сирийской армии в свою очередь заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.
Боевики террористической организации Хайят Тахрир аш-Шам* в провинции Идлиб - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
Источник: в Идлиб прибыли эксперты ВСУ для обучения боевиков созданию БПЛА
17 сентября, 03:18
 
В миреСирияАлеппоХама (мухафаза)Воздушно-космические силы РоссииОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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