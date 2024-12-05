https://ria.ru/20241205/shukshin-1987453161.html

Алтайский край готовит празднование столетия Шукшина

Алтайский край готовит празднование столетия Шукшина - РИА Новости, 05.12.2024

Алтайский край готовит празднование столетия Шукшина

Власти Алтайского края начинают подготовку к празднованию на всероссийском уровне столетия со дня рождения знаменитого уроженца региона, писателя, актёра,... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T08:37

2024-12-05T08:37

2024-12-05T08:37

алтайский край

алтайский край

василий шукшин

виктор томенко

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БАРНАУЛ, 5 дек – РИА Новости. Власти Алтайского края начинают подготовку к празднованию на всероссийском уровне столетия со дня рождения знаменитого уроженца региона, писателя, актёра, режиссёра и сценариста Василия Шукшина (1929-1974), сообщил губернатор региона Виктор Томенко. "Начинаем подготовку к 100-летию со дня рождения нашего знаменитого земляка Василия Макаровича Шукшина прямо сейчас. Президент Владимир Путин… подписал указ об организации празднования на всероссийском уровне", - сообщил Томенко в своём Telegram-канале. В тексте указа главы государства говорится, что Шукшин внёс значительный вклад в развитие отечественной литературы и кинематографии. Столетний юбилей знаменитого уроженца Алтайского края будет отмечаться в 2029 году. Томенко подчеркнул, что творчество Василия Макаровича Шукшина, его фильмы и литературные произведения откликаются в сердцах поклонников по всей стране. И дети, и взрослые с удовольствием погружаются в шукшинские миры, сравнивают себя с его героями, сочувствуют им, находят в их поступках и житейскую мудрость, и юмор, добавил глава региона. "В этом году в рамках международного фестиваля "Шукшинские дни на Алтае" мы широко отметили 95-летие со дня рождения уроженца нашего края. Рад, что вековой юбилей станет еще более значимым событием в масштабах всей страны", - написал губернатор.

https://ria.ru/20241127/rost-1985936462.html

алтайский край

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алтайский край, василий шукшин, виктор томенко