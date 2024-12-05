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Алтайский край готовит празднование столетия Шукшина - РИА Новости, 05.12.2024
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Алтайский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Алтайский край
 
08:37 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/shukshin-1987453161.html
Алтайский край готовит празднование столетия Шукшина
Алтайский край готовит празднование столетия Шукшина - РИА Новости, 05.12.2024
Алтайский край готовит празднование столетия Шукшина
Власти Алтайского края начинают подготовку к празднованию на всероссийском уровне столетия со дня рождения знаменитого уроженца региона, писателя, актёра,... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T08:37
2024-12-05T08:37
алтайский край
алтайский край
василий шукшин
виктор томенко
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БАРНАУЛ, 5 дек – РИА Новости. Власти Алтайского края начинают подготовку к празднованию на всероссийском уровне столетия со дня рождения знаменитого уроженца региона, писателя, актёра, режиссёра и сценариста Василия Шукшина (1929-1974), сообщил губернатор региона Виктор Томенко. "Начинаем подготовку к 100-летию со дня рождения нашего знаменитого земляка Василия Макаровича Шукшина прямо сейчас. Президент Владимир Путин… подписал указ об организации празднования на всероссийском уровне", - сообщил Томенко в своём Telegram-канале. В тексте указа главы государства говорится, что Шукшин внёс значительный вклад в развитие отечественной литературы и кинематографии. Столетний юбилей знаменитого уроженца Алтайского края будет отмечаться в 2029 году. Томенко подчеркнул, что творчество Василия Макаровича Шукшина, его фильмы и литературные произведения откликаются в сердцах поклонников по всей стране. И дети, и взрослые с удовольствием погружаются в шукшинские миры, сравнивают себя с его героями, сочувствуют им, находят в их поступках и житейскую мудрость, и юмор, добавил глава региона. "В этом году в рамках международного фестиваля "Шукшинские дни на Алтае" мы широко отметили 95-летие со дня рождения уроженца нашего края. Рад, что вековой юбилей станет еще более значимым событием в масштабах всей страны", - написал губернатор.
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алтайский край, василий шукшин, виктор томенко
Алтайский край, Алтайский край, Василий Шукшин, Виктор Томенко
Алтайский край готовит празднование столетия Шукшина

Алтайский край готовит празднование столетия Шукшина на всероссийском уровне

© РИА Новости | Перейти в медиабанкАктер Василий Шукшин
Актер Василий Шукшин - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
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Актер Василий Шукшин. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 5 дек – РИА Новости. Власти Алтайского края начинают подготовку к празднованию на всероссийском уровне столетия со дня рождения знаменитого уроженца региона, писателя, актёра, режиссёра и сценариста Василия Шукшина (1929-1974), сообщил губернатор региона Виктор Томенко.
"Начинаем подготовку к 100-летию со дня рождения нашего знаменитого земляка Василия Макаровича Шукшина прямо сейчас. Президент Владимир Путин… подписал указ об организации празднования на всероссийском уровне", - сообщил Томенко в своём Telegram-канале.
В тексте указа главы государства говорится, что Шукшин внёс значительный вклад в развитие отечественной литературы и кинематографии. Столетний юбилей знаменитого уроженца Алтайского края будет отмечаться в 2029 году.
Томенко подчеркнул, что творчество Василия Макаровича Шукшина, его фильмы и литературные произведения откликаются в сердцах поклонников по всей стране. И дети, и взрослые с удовольствием погружаются в шукшинские миры, сравнивают себя с его героями, сочувствуют им, находят в их поступках и житейскую мудрость, и юмор, добавил глава региона.
"В этом году в рамках международного фестиваля "Шукшинские дни на Алтае" мы широко отметили 95-летие со дня рождения уроженца нашего края. Рад, что вековой юбилей станет еще более значимым событием в масштабах всей страны", - написал губернатор.
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Алтайский крайАлтайский крайВасилий ШукшинВиктор Томенко
 
 
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