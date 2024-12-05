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При обстрелах Шебекино пострадали четыре человека - РИА Новости, 05.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:01 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/shebekino-1987551367.html
При обстрелах Шебекино пострадали четыре человека
При обстрелах Шебекино пострадали четыре человека - РИА Новости, 05.12.2024
При обстрелах Шебекино пострадали четыре человека
Четыре человека пострадали в результате двух обстрелов со стороны Украины города Шебекино, они госпитализированы с различными осколочными ранениями, сообщил... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T16:01
2024-12-05T16:01
специальная военная операция на украине
украина
шебекино
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
россия
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БЕЛГОРОД, 5 дек - РИА Новости. Четыре человека пострадали в результате двух обстрелов со стороны Украины города Шебекино, они госпитализированы с различными осколочными ранениями, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Город Шебекино дважды обстрелян Вооружёнными силами Украины. Ранены 4 мирных жителя. Бригады скорой помощи доставляют в областную клиническую больницу четверых мужчин с различными осколочными ранениями головы, спины, рук и ног, а также черепно-мозговыми травмами", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор добавил, что в городе повреждены восемь частных домов и один автомобиль. Информация о последствиях уточняется, подчеркнул глава региона.
https://ria.ru/20241205/polkovnik-1987525596.html
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украина, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Происшествия, Россия
При обстрелах Шебекино пострадали четыре человека

Гладков: при двух обстрелах Шебекино пострадали четыре человека

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ в Шебекино Белгородской области
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Шебекино Белгородской области - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Шебекино Белгородской области. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 5 дек - РИА Новости. Четыре человека пострадали в результате двух обстрелов со стороны Украины города Шебекино, они госпитализированы с различными осколочными ранениями, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Город Шебекино дважды обстрелян Вооружёнными силами Украины. Ранены 4 мирных жителя. Бригады скорой помощи доставляют в областную клиническую больницу четверых мужчин с различными осколочными ранениями головы, спины, рук и ног, а также черепно-мозговыми травмами", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что в городе повреждены восемь частных домов и один автомобиль. Информация о последствиях уточняется, подчеркнул глава региона.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаШебекиноБелгородская областьВячеслав ГладковПроисшествияРоссия
 
 
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