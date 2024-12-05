https://ria.ru/20241205/shebekino-1987551367.html
При обстрелах Шебекино пострадали четыре человека
При обстрелах Шебекино пострадали четыре человека - РИА Новости, 05.12.2024
При обстрелах Шебекино пострадали четыре человека
Четыре человека пострадали в результате двух обстрелов со стороны Украины города Шебекино, они госпитализированы с различными осколочными ранениями, сообщил... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T16:01
2024-12-05T16:01
2024-12-05T16:01
специальная военная операция на украине
украина
шебекино
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1f/1969712155_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_fc7a5fe02f6e5d828255e38a3831988c.jpg
БЕЛГОРОД, 5 дек - РИА Новости. Четыре человека пострадали в результате двух обстрелов со стороны Украины города Шебекино, они госпитализированы с различными осколочными ранениями, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Город Шебекино дважды обстрелян Вооружёнными силами Украины. Ранены 4 мирных жителя. Бригады скорой помощи доставляют в областную клиническую больницу четверых мужчин с различными осколочными ранениями головы, спины, рук и ног, а также черепно-мозговыми травмами", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор добавил, что в городе повреждены восемь частных домов и один автомобиль. Информация о последствиях уточняется, подчеркнул глава региона.
https://ria.ru/20241205/polkovnik-1987525596.html
украина
шебекино
белгородская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1f/1969712155_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_d161ee8bb727196422647c500359ab89.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Происшествия, Россия
При обстрелах Шебекино пострадали четыре человека
Гладков: при двух обстрелах Шебекино пострадали четыре человека