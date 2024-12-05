https://ria.ru/20241205/shebekino-1987551367.html

При обстрелах Шебекино пострадали четыре человека

При обстрелах Шебекино пострадали четыре человека - РИА Новости, 05.12.2024

При обстрелах Шебекино пострадали четыре человека

Четыре человека пострадали в результате двух обстрелов со стороны Украины города Шебекино, они госпитализированы с различными осколочными ранениями, сообщил... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T16:01

2024-12-05T16:01

2024-12-05T16:01

специальная военная операция на украине

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шебекино

белгородская область

вячеслав гладков

происшествия

россия

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БЕЛГОРОД, 5 дек - РИА Новости. Четыре человека пострадали в результате двух обстрелов со стороны Украины города Шебекино, они госпитализированы с различными осколочными ранениями, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Город Шебекино дважды обстрелян Вооружёнными силами Украины. Ранены 4 мирных жителя. Бригады скорой помощи доставляют в областную клиническую больницу четверых мужчин с различными осколочными ранениями головы, спины, рук и ног, а также черепно-мозговыми травмами", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор добавил, что в городе повреждены восемь частных домов и один автомобиль. Информация о последствиях уточняется, подчеркнул глава региона.

https://ria.ru/20241205/polkovnik-1987525596.html

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украина, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, россия