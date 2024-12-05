https://ria.ru/20241205/sechin-1987476650.html

Мир далек от пика спроса на ископаемое топливо, заявил Сечин

Мир далек от пика спроса на ископаемое топливо, заявил Сечин - РИА Новости, 05.12.2024

Мир далек от пика спроса на ископаемое топливо, заявил Сечин

Мир по-прежнему далек от пика спроса на ископаемое топливо, сказал ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T11:05

2024-12-05T11:05

2024-12-05T11:05

экономика

россия

игорь сечин

роснефть

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РАС-ЭЛЬ-ХАЙМА (ОАЭ), 5 дек – РИА Новости. Мир по-прежнему далек от пика спроса на ископаемое топливо, сказал ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности и глава компании "Роснефть" Игорь Сечин, выступая на Веронском Евразийском экономическом форуме. "Мы по-прежнему далеки от пика спроса на ископаемое топливо", – сказал он.

https://ria.ru/20241205/sechin-1987476434.html

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экономика, россия, игорь сечин, роснефть