https://ria.ru/20241205/sechin-1987476650.html
Мир далек от пика спроса на ископаемое топливо, заявил Сечин
Мир далек от пика спроса на ископаемое топливо, заявил Сечин - РИА Новости, 05.12.2024
Мир далек от пика спроса на ископаемое топливо, заявил Сечин
Мир по-прежнему далек от пика спроса на ископаемое топливо, сказал ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T11:05
2024-12-05T11:05
2024-12-05T11:05
экономика
россия
игорь сечин
роснефть
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РАС-ЭЛЬ-ХАЙМА (ОАЭ), 5 дек – РИА Новости. Мир по-прежнему далек от пика спроса на ископаемое топливо, сказал ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности и глава компании "Роснефть" Игорь Сечин, выступая на Веронском Евразийском экономическом форуме. "Мы по-прежнему далеки от пика спроса на ископаемое топливо", – сказал он.
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экономика, россия, игорь сечин, роснефть
Экономика, Россия, Игорь Сечин, Роснефть
Мир далек от пика спроса на ископаемое топливо, заявил Сечин
Сечин: мир по-прежнему далек от пика спроса на ископаемое топливо