https://ria.ru/20241205/sechin-1987476015.html

Сечин рассказал о вкладе России в стабилизацию энергорынка

Сечин рассказал о вкладе России в стабилизацию энергорынка - РИА Новости, 05.12.2024

Сечин рассказал о вкладе России в стабилизацию энергорынка

Россия в последнее время регулярно слышит в свой адрес безосновательные обвинения в подрыве основ глобального энергетического рынка, но именно она с партнерами... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T11:03

2024-12-05T11:03

2024-12-05T11:03

экономика

россия

игорь сечин

роснефть

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РАС-ЭЛЬ-ХАЙМА (ОАЭ), 5 дек - РИА Новости. Россия в последнее время регулярно слышит в свой адрес безосновательные обвинения в подрыве основ глобального энергетического рынка, но именно она с партнерами за последние десять лет внесла наибольший вклад в его стабилизацию, часто жертвуя собственными интересами, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности и глава "Роснефти" Игорь Сечин. "В последнее время Россия регулярно слышит в свой адрес безосновательные обвинения в подрыве основ энергетического рынка. Однако за последние 10 лет именно наша страна с партнерами внесла наибольший вклад в стабилизацию глобального рынка энергоресурсов, часто жертвуя собственными стратегическими интересами", - сказал он, выступая на Веронском Евразийском экономическом форуме.

https://ria.ru/20241205/elektromobil-1987473055.html

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экономика, россия, игорь сечин, роснефть