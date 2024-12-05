https://ria.ru/20241205/saratov-1987586506.html

Аэропорт объяснил исчезновение первой буквы "А" на вывеске "Саратов"

Аэропорт объяснил исчезновение первой буквы "А" на вывеске "Саратов" - РИА Новости, 05.12.2024

Аэропорт объяснил исчезновение первой буквы "А" на вывеске "Саратов"

Первая буква "А" на вывеске "Саратов" на здании аэровокзала саратовского международного аэропорта "Гагарин" была снята для проведения ремонтных работ, сообщили... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T18:05

2024-12-05T18:05

2024-12-05T18:05

происшествия

россия

саратов

аэропорт "гагарин"

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САРАТОВ, 5 дек - РИА Новости. Первая буква "А" на вывеске "Саратов" на здании аэровокзала саратовского международного аэропорта "Гагарин" была снята для проведения ремонтных работ, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. Ранее в соцсетях появились фото, запечатлевшие здание аэровокзала саратовского аэропорта, где в надписи "Саратов" отсутствует первая буква "А". "В связи с технической неисправностью специалисты аэропорта демонтировали часть конструкции вывески с названием города для проведения ремонтных работ в условиях специализированной мастерской. Временная конструкция восстановлена, а полностью вывеску со всеми объемными буквами вернут после ремонта", - сказал собеседник агентства. Он предоставил фото, где на месте объемной первой буквы "А" на надписи "Саратов" стоит плоская.

https://ria.ru/20240603/aeroport-1950105221.html

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происшествия, россия, саратов, аэропорт "гагарин"