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Саперы "Днепра" используют беспилотники для разведки и разминирования - РИА Новости, 05.12.2024
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00:02 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/sapery-1987428950.html
Саперы "Днепра" используют беспилотники для разведки и разминирования
Саперы "Днепра" используют беспилотники для разведки и разминирования - РИА Новости, 05.12.2024
Саперы "Днепра" используют беспилотники для разведки и разминирования
Саперы отдельного саперного соединения российской группировки войск "Днепр" используют БПЛА для разведки и разминирования, об этом сообщил журналистам командир... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T00:02
2024-12-05T00:02
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безопасность
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МЕЛИТОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости. Саперы отдельного саперного соединения российской группировки войск "Днепр" используют БПЛА для разведки и разминирования, об этом сообщил журналистам командир инженерно-саперной роты с позывным Енисей. "БПЛА мы используем для разминирования, чтобы делать проходы в минных полях. Перед выполнением задач мы запускаем коптер, чтобы посмотреть, где находятся мины. Используем накладные заряды. Взлетаем, сбрасываем на него снаряд, таким образом подрывается", - рассказал военнослужащий. По словам офицера, военные саперы в зоне СВО в основном сопровождают штурмовые группы и осматривают заминированные участки местности.
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безопасность
Специальная военная операция на Украине, Безопасность
Саперы "Днепра" используют беспилотники для разведки и разминирования

Саперы ВС России используют беспилотники для разведки и разминирования

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСапер 40-го инженерно-саперного полка ЦВО проводит боевую работу по разминированию Авдеевки
Сапер 40-го инженерно-саперного полка ЦВО проводит боевую работу по разминированию Авдеевки - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Сапер 40-го инженерно-саперного полка ЦВО проводит боевую работу по разминированию Авдеевки. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости. Саперы отдельного саперного соединения российской группировки войск "Днепр" используют БПЛА для разведки и разминирования, об этом сообщил журналистам командир инженерно-саперной роты с позывным Енисей.
"БПЛА мы используем для разминирования, чтобы делать проходы в минных полях. Перед выполнением задач мы запускаем коптер, чтобы посмотреть, где находятся мины. Используем накладные заряды. Взлетаем, сбрасываем на него снаряд, таким образом подрывается", - рассказал военнослужащий.
По словам офицера, военные саперы в зоне СВО в основном сопровождают штурмовые группы и осматривают заминированные участки местности.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасность
 
 
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