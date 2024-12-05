https://ria.ru/20241205/sapery-1987428950.html

Саперы "Днепра" используют беспилотники для разведки и разминирования

Саперы "Днепра" используют беспилотники для разведки и разминирования - РИА Новости, 05.12.2024

Саперы "Днепра" используют беспилотники для разведки и разминирования

Саперы отдельного саперного соединения российской группировки войск "Днепр" используют БПЛА для разведки и разминирования, об этом сообщил журналистам командир... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T00:02

2024-12-05T00:02

2024-12-05T00:02

специальная военная операция на украине

безопасность

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МЕЛИТОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости. Саперы отдельного саперного соединения российской группировки войск "Днепр" используют БПЛА для разведки и разминирования, об этом сообщил журналистам командир инженерно-саперной роты с позывным Енисей. "БПЛА мы используем для разминирования, чтобы делать проходы в минных полях. Перед выполнением задач мы запускаем коптер, чтобы посмотреть, где находятся мины. Используем накладные заряды. Взлетаем, сбрасываем на него снаряд, таким образом подрывается", - рассказал военнослужащий. По словам офицера, военные саперы в зоне СВО в основном сопровождают штурмовые группы и осматривают заминированные участки местности.

https://ria.ru/20240908/sapery-1971345456.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность