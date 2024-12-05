https://ria.ru/20241205/sapery-1987428950.html
Саперы "Днепра" используют беспилотники для разведки и разминирования
Саперы "Днепра" используют беспилотники для разведки и разминирования - РИА Новости, 05.12.2024
Саперы "Днепра" используют беспилотники для разведки и разминирования
Саперы отдельного саперного соединения российской группировки войск "Днепр" используют БПЛА для разведки и разминирования, об этом сообщил журналистам командир... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T00:02
2024-12-05T00:02
2024-12-05T00:02
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МЕЛИТОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости. Саперы отдельного саперного соединения российской группировки войск "Днепр" используют БПЛА для разведки и разминирования, об этом сообщил журналистам командир инженерно-саперной роты с позывным Енисей. "БПЛА мы используем для разминирования, чтобы делать проходы в минных полях. Перед выполнением задач мы запускаем коптер, чтобы посмотреть, где находятся мины. Используем накладные заряды. Взлетаем, сбрасываем на него снаряд, таким образом подрывается", - рассказал военнослужащий. По словам офицера, военные саперы в зоне СВО в основном сопровождают штурмовые группы и осматривают заминированные участки местности.
https://ria.ru/20240908/sapery-1971345456.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность
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Саперы "Днепра" используют беспилотники для разведки и разминирования
Саперы ВС России используют беспилотники для разведки и разминирования
МЕЛИТОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости. Саперы отдельного саперного соединения российской группировки войск "Днепр" используют БПЛА для разведки и разминирования, об этом сообщил журналистам командир инженерно-саперной роты с позывным Енисей.
"БПЛА мы используем для разминирования, чтобы делать проходы в минных полях. Перед выполнением задач мы запускаем коптер, чтобы посмотреть, где находятся мины. Используем накладные заряды. Взлетаем, сбрасываем на него снаряд, таким образом подрывается", - рассказал военнослужащий.
По словам офицера, военные саперы в зоне СВО в основном сопровождают штурмовые группы и осматривают заминированные участки местности.