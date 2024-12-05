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СК раскрыл, кто стоит за обстрелами Курской области запрещенными снарядами - РИА Новости, 05.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:46 05.12.2024 (обновлено: 15:38 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/rozlach-1987525412.html
СК раскрыл, кто стоит за обстрелами Курской области запрещенными снарядами
СК раскрыл, кто стоит за обстрелами Курской области запрещенными снарядами - РИА Новости, 05.12.2024
СК раскрыл, кто стоит за обстрелами Курской области запрещенными снарядами
СК возбудил дело против украинского полковника Павло Розлача, который руководил ударами кассетными боеприпасами с отравляющими веществами по Курской области,... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T14:46
2024-12-05T15:38
специальная военная операция на украине
курская область
происшествия
украина
россия
брянская область
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. СК возбудил дело против украинского полковника Павло Розлача, который руководил ударами кассетными боеприпасами с отравляющими веществами по Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.&quot;Он (Розлач. — Прим. ред.) заочно обвиняется в совершении в Курской области террористического акта и применении оружия массового поражения, запрещенного международным договором Российской Федерации (пункт &quot;а&quot; части 3 статьи 205 и часть 2 статьи 356 УК России)&quot;, — подчеркнули в ведомстве.По данным Главного военного следственного управления, 11 августа военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ под руководством Розлача обстреляли село Большое Солдатское в Курской области. При этом они использовали 155-миллимитровые кассетные боеприпасы, содержащие запрещенные отравляющие вещества удушающего действия. В результате пострадали не менее 20 человек.Полковника объявили в международный розыск. Сотрудники ведомства устанавливают местонахождение Розлача и его соучастников. Рано утром 6 августа украинские боевики вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. Сейчас российская армия планомерно выдавливает противника из региона.По последним данным Минобороны, за период боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 37 935 военнослужащих и 229 танков.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241129/khimoruzhie-1986564491.html
https://ria.ru/20241203/naemnik-1987076009.html
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курская область, происшествия, украина, россия, брянская область, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), главное военное следственное управление
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Происшествия, Украина, Россия, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Главное военное следственное управление
СК раскрыл, кто стоит за обстрелами Курской области запрещенными снарядами

Полковник Розлач руководил применением отравляющих веществ в Курской области

© СК РоссииПавло Розлач
Павло Розлач - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© СК России
Павло Розлач. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. СК возбудил дело против украинского полковника Павло Розлача, который руководил ударами кассетными боеприпасами с отравляющими веществами по Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
«

"Он (Розлач. — Прим. ред.) заочно обвиняется в совершении в Курской области террористического акта и применении оружия массового поражения, запрещенного международным договором Российской Федерации (пункт "а" части 3 статьи 205 и часть 2 статьи 356 УК России)", — подчеркнули в ведомстве.

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По данным Главного военного следственного управления, 11 августа военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ под руководством Розлача обстреляли село Большое Солдатское в Курской области. При этом они использовали 155-миллимитровые кассетные боеприпасы, содержащие запрещенные отравляющие вещества удушающего действия. В результате пострадали не менее 20 человек.
Полковника объявили в международный розыск. Сотрудники ведомства устанавливают местонахождение Розлача и его соучастников.
Рано утром 6 августа украинские боевики вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. Сейчас российская армия планомерно выдавливает противника из региона.
По последним данным Минобороны, за период боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 37 935 военнослужащих и 229 танков.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьПроисшествияУкраинаРоссияБрянская областьВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Главное военное следственное управление
 
 
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