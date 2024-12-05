https://ria.ru/20241205/rozlach-1987525412.html

СК раскрыл, кто стоит за обстрелами Курской области запрещенными снарядами

СК раскрыл, кто стоит за обстрелами Курской области запрещенными снарядами - РИА Новости, 05.12.2024

СК раскрыл, кто стоит за обстрелами Курской области запрещенными снарядами

СК возбудил дело против украинского полковника Павло Розлача, который руководил ударами кассетными боеприпасами с отравляющими веществами по Курской области,... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T14:46

2024-12-05T14:46

2024-12-05T15:38

специальная военная операция на украине

курская область

происшествия

украина

россия

брянская область

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. СК возбудил дело против украинского полковника Павло Розлача, который руководил ударами кассетными боеприпасами с отравляющими веществами по Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."Он (Розлач. — Прим. ред.) заочно обвиняется в совершении в Курской области террористического акта и применении оружия массового поражения, запрещенного международным договором Российской Федерации (пункт "а" части 3 статьи 205 и часть 2 статьи 356 УК России)", — подчеркнули в ведомстве.По данным Главного военного следственного управления, 11 августа военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ под руководством Розлача обстреляли село Большое Солдатское в Курской области. При этом они использовали 155-миллимитровые кассетные боеприпасы, содержащие запрещенные отравляющие вещества удушающего действия. В результате пострадали не менее 20 человек.Полковника объявили в международный розыск. Сотрудники ведомства устанавливают местонахождение Розлача и его соучастников. Рано утром 6 августа украинские боевики вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. Сейчас российская армия планомерно выдавливает противника из региона.По последним данным Минобороны, за период боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 37 935 военнослужащих и 229 танков.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20241129/khimoruzhie-1986564491.html

https://ria.ru/20241203/naemnik-1987076009.html

курская область

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россия

брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, происшествия, украина, россия, брянская область, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), главное военное следственное управление