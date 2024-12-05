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Ростовская область стала призером конкурса туристских видеопрезентаций - РИА Новости, 05.12.2024
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Ростовская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ростовская область
 
18:00 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/rostov-1987585407.html
Ростовская область стала призером конкурса туристских видеопрезентаций
Ростовская область стала призером конкурса туристских видеопрезентаций - РИА Новости, 05.12.2024
Ростовская область стала призером конкурса туристских видеопрезентаций
Ростовская область стала лауреатом конкурса XI Всероссийского туристического кинофестиваля "Диво России", финал которого состоялся в Нижнем Новгороде, сообщает... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T18:00
2024-12-05T18:00
ростовская область
ростовская область
нижний новгород
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 дек - РИА Новости. Ростовская область стала лауреатом конкурса XI Всероссийского туристического кинофестиваля "Диво России", финал которого состоялся в Нижнем Новгороде, сообщает правительство региона. В текущем году на конкурс было подано 1270 видеопроектов из 75 регионов РФ. Победители были определены в 35 категориях и номинациях. В финале приняли участие 250 проектов. Ростовская область получила почетные призовые места в шести номинациях. Дипломы победителей увезли домой Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник имени Горбенко, Государственный музей-заповедник Шолохова "Тихий Дон", компания "Судаков Тревел", "Агентство по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области". "Первое место в номинации "Туристические направления", горизонтальный формат занял видеоролик АНО "Агентство по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области" о туристской привлекательности региона "Ростовская область: навстречу сердцу, по зову души! Ростовская область"", - говорится в сообщении. В номинации "Музыкальные видеоклипы" первое место занял видеоролик Азовского историко-археологического и палеонтологического музея-заповедника имени Горбенко "Новогодняя ночь в музее, Ростовская область". Также финалистами конкурса стали материалы из Ростовской области про гастрономический праздник "Донская уха", "Ария Азову, Ростовская область", видеоролик "Мы донские казаки, Ростовская область", "Ниже стремени, Ростовская область", "Путешествие в Таганрог, Ростовская область". "Участие представителей туротрасли региона во всероссийских конкурсах способствует росту туристической привлекательности Вольного Дона и достижению целей, обозначенных в нацпроекте "Туризм и индустрия гостеприимства"", - сказал министр экономического развития области Максим Папушенко. Так, по оперативным данным Росстата, по итогам десяти месяцев текущего года численность размещенных в коллективных средствах размещения превысила 1,5 миллиона рублей, что на 36% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, добавил он. В минувшем году Ростовская область успешно участвовала во всероссийских конкурсах и стала призером ряда из них. Так, в сентябре 2024 года национальный туристический маршрут "Стартап Петра I", разработанный компанией из Ростовской области ООО "Авиа-Сити", получил диплом победителя в номинации "Гении брендинга. Лучшее название Национального туристского маршрута", туроператор ООО "Судаков Тревел" стал призером Всероссийской премии "Туристические города". В октябре 2024 года второй турмаршрут Ростовской области "Большой казачий круг" получил статус национального.
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ростовская область, нижний новгород, россия, петр i, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Ростовская область , Ростовская область, Нижний Новгород, Россия, Петр I, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Ростовская область стала призером конкурса туристских видеопрезентаций

Ростовская область стала лауреатом конкурса кинофестиваля "Диво России"

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкВид на Ростов-на-Дону
Вид на Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 дек - РИА Новости. Ростовская область стала лауреатом конкурса XI Всероссийского туристического кинофестиваля "Диво России", финал которого состоялся в Нижнем Новгороде, сообщает правительство региона.
В текущем году на конкурс было подано 1270 видеопроектов из 75 регионов РФ. Победители были определены в 35 категориях и номинациях. В финале приняли участие 250 проектов.
Ростовская область получила почетные призовые места в шести номинациях. Дипломы победителей увезли домой Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник имени Горбенко, Государственный музей-заповедник Шолохова "Тихий Дон", компания "Судаков Тревел", "Агентство по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области".
«
"Первое место в номинации "Туристические направления", горизонтальный формат занял видеоролик АНО "Агентство по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области" о туристской привлекательности региона "Ростовская область: навстречу сердцу, по зову души! Ростовская область"", - говорится в сообщении. В номинации "Музыкальные видеоклипы" первое место занял видеоролик Азовского историко-археологического и палеонтологического музея-заповедника имени Горбенко "Новогодняя ночь в музее, Ростовская область".
Также финалистами конкурса стали материалы из Ростовской области про гастрономический праздник "Донская уха", "Ария Азову, Ростовская область", видеоролик "Мы донские казаки, Ростовская область", "Ниже стремени, Ростовская область", "Путешествие в Таганрог, Ростовская область".
"Участие представителей туротрасли региона во всероссийских конкурсах способствует росту туристической привлекательности Вольного Дона и достижению целей, обозначенных в нацпроекте "Туризм и индустрия гостеприимства"", - сказал министр экономического развития области Максим Папушенко. Так, по оперативным данным Росстата, по итогам десяти месяцев текущего года численность размещенных в коллективных средствах размещения превысила 1,5 миллиона рублей, что на 36% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, добавил он.
В минувшем году Ростовская область успешно участвовала во всероссийских конкурсах и стала призером ряда из них. Так, в сентябре 2024 года национальный туристический маршрут "Стартап Петра I", разработанный компанией из Ростовской области ООО "Авиа-Сити", получил диплом победителя в номинации "Гении брендинга. Лучшее название Национального туристского маршрута", туроператор ООО "Судаков Тревел" стал призером Всероссийской премии "Туристические города". В октябре 2024 года второй турмаршрут Ростовской области "Большой казачий круг" получил статус национального.
 
Ростовская областьРостовская областьНижний НовгородРоссияПетр IФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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