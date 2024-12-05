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Глава СК потребовал доклад по делу о заражении ребенка ВИЧ на Камчатке - РИА Новости, 05.12.2024
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04:14 05.12.2024 (обновлено: 04:17 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/rassledovanie-1987439774.html
Глава СК потребовал доклад по делу о заражении ребенка ВИЧ на Камчатке
Глава СК потребовал доклад по делу о заражении ребенка ВИЧ на Камчатке - РИА Новости, 05.12.2024
Глава СК потребовал доклад по делу о заражении ребенка ВИЧ на Камчатке
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о ходе расследования дела о халатности медработников детской больницы на Камчатке, где... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T04:14
2024-12-05T04:17
происшествия
россия
камчатский край
камчатка
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
дети
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 дек - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о ходе расследования дела о халатности медработников детской больницы на Камчатке, где младенца заразили ВИЧ, сообщает пресс-служба управления СК России по Камчатскому краю. "Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании обстоятельств заражения в Камчатском крае малолетнего ребенка вирусом иммунодефицита человека. Дело возбуждено по факту халатности медицинских работников одного из родильных домов города Петропавловска-Камчатского и отделения патологии краевой детской больницы", — говорится в сообщении. Ранее в СМИ сообщалось, что в Камчатском крае в медицинском учреждении новорожденного могли заразить ВИЧ-инфекцией. При этом отмечается, что родители ребенка не являются носителями данного заболевания.
https://ria.ru/20241028/vich-1980547374.html
россия
камчатский край
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происшествия, россия, камчатский край, камчатка, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), дети
Происшествия, Россия, Камчатский край, Камчатка, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Дети
Глава СК потребовал доклад по делу о заражении ребенка ВИЧ на Камчатке

Бастрыкин потребовал доклад о расследовании заражения ВИЧ младенца в больнице

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 дек - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о ходе расследования дела о халатности медработников детской больницы на Камчатке, где младенца заразили ВИЧ, сообщает пресс-служба управления СК России по Камчатскому краю.
"Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании обстоятельств заражения в Камчатском крае малолетнего ребенка вирусом иммунодефицита человека. Дело возбуждено по факту халатности медицинских работников одного из родильных домов города Петропавловска-Камчатского и отделения патологии краевой детской больницы", — говорится в сообщении.
Ранее в СМИ сообщалось, что в Камчатском крае в медицинском учреждении новорожденного могли заразить ВИЧ-инфекцией. При этом отмечается, что родители ребенка не являются носителями данного заболевания.
Маникюр - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
Эксперт Минздрава рассказала, можно ли заразиться ВИЧ во время маникюра
28 октября, 17:40
 
ПроисшествияРоссияКамчатский крайКамчаткаАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Дети
 
 
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