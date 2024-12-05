https://ria.ru/20241205/rassledovanie-1987439774.html
Глава СК потребовал доклад по делу о заражении ребенка ВИЧ на Камчатке
Глава СК потребовал доклад по делу о заражении ребенка ВИЧ на Камчатке - РИА Новости, 05.12.2024
Глава СК потребовал доклад по делу о заражении ребенка ВИЧ на Камчатке
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о ходе расследования дела о халатности медработников детской больницы на Камчатке, где... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T04:14
2024-12-05T04:14
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 дек - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о ходе расследования дела о халатности медработников детской больницы на Камчатке, где младенца заразили ВИЧ, сообщает пресс-служба управления СК России по Камчатскому краю. "Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании обстоятельств заражения в Камчатском крае малолетнего ребенка вирусом иммунодефицита человека. Дело возбуждено по факту халатности медицинских работников одного из родильных домов города Петропавловска-Камчатского и отделения патологии краевой детской больницы", — говорится в сообщении. Ранее в СМИ сообщалось, что в Камчатском крае в медицинском учреждении новорожденного могли заразить ВИЧ-инфекцией. При этом отмечается, что родители ребенка не являются носителями данного заболевания.
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происшествия, россия, камчатский край, камчатка, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), дети
Происшествия, Россия, Камчатский край, Камчатка, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Дети
Глава СК потребовал доклад по делу о заражении ребенка ВИЧ на Камчатке
Бастрыкин потребовал доклад о расследовании заражения ВИЧ младенца в больнице
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 дек - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о ходе расследования дела о халатности медработников детской больницы на Камчатке, где младенца заразили ВИЧ, сообщает пресс-служба управления СК России по Камчатскому краю.
"Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании обстоятельств заражения в Камчатском крае малолетнего ребенка вирусом иммунодефицита человека. Дело возбуждено по факту халатности медицинских работников одного из родильных домов города Петропавловска-Камчатского и отделения патологии краевой детской больницы", — говорится в сообщении.
Ранее в СМИ сообщалось, что в Камчатском крае в медицинском учреждении новорожденного могли заразить ВИЧ-инфекцией. При этом отмечается, что родители ребенка не являются носителями данного заболевания.