https://ria.ru/20241205/pvo-1987440436.html

Над Брянской областью уничтожили девять беспилотников за час

Над Брянской областью уничтожили девять беспилотников за час - РИА Новости, 05.12.2024

Над Брянской областью уничтожили девять беспилотников за час

ПВО в течение часа ночью уничтожила девять беспилотников над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T04:30

2024-12-05T04:30

2024-12-05T04:49

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

бпла

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. ПВО в течение часа ночью уничтожила девять беспилотников над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. "Наши силы ПВО продолжают уничтожение вражеских БПЛА над территорией Брянской области. В течение часа подразделениями ПВО министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены девять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сообщении. Пострадавших и разрушений нет, работают оперативные и экстренные службы, добавил губернатор.

https://ria.ru/20240917/bespilotniki-1973087527.html

брянская область

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Дарья Буймова

брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, бпла