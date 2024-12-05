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Над Брянской областью уничтожили девять беспилотников за час - РИА Новости, 05.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:30 05.12.2024 (обновлено: 04:49 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/pvo-1987440436.html
Над Брянской областью уничтожили девять беспилотников за час
Над Брянской областью уничтожили девять беспилотников за час - РИА Новости, 05.12.2024
Над Брянской областью уничтожили девять беспилотников за час
ПВО в течение часа ночью уничтожила девять беспилотников над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T04:30
2024-12-05T04:49
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
бпла
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. ПВО в течение часа ночью уничтожила девять беспилотников над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. "Наши силы ПВО продолжают уничтожение вражеских БПЛА над территорией Брянской области. В течение часа подразделениями ПВО министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены девять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сообщении. Пострадавших и разрушений нет, работают оперативные и экстренные службы, добавил губернатор.
https://ria.ru/20240917/bespilotniki-1973087527.html
брянская область
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брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, бпла
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, БПЛА
Над Брянской областью уничтожили девять беспилотников за час

Богомаз: ПВО за час уничтожила девять беспилотников над Брянской областью

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости
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Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. ПВО в течение часа ночью уничтожила девять беспилотников над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.
"Наши силы ПВО продолжают уничтожение вражеских БПЛА над территорией Брянской области. В течение часа подразделениями ПВО министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены девять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сообщении.
Пострадавших и разрушений нет, работают оперативные и экстренные службы, добавил губернатор.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьАлександр БогомазМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьБПЛА
 
 
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