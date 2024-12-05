https://ria.ru/20241205/putin-1987586391.html
Путин приехал на форум гражданского участия "Мы вместе"
Путин приехал на форум гражданского участия "Мы вместе" - РИА Новости, 05.12.2024
Путин приехал на форум гражданского участия "Мы вместе"
Президент России Владимир Путин приехал на форум гражданского участия "Мы вместе", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T18:04
2024-12-05T18:04
2024-12-05T18:14
владимир путин
россия
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал на форум гражданского участия "Мы вместе", передает корреспондент РИА Новости.Международный форум гражданского участия "Мы вместе" стартовал 5 декабря в День добровольца. Он проходит на площадке Центрального выставочного зала "Манеж". Это ключевое событие в сфере добровольчества, благотворительности и НКО в России и мире, площадка формирования культуры взаимопомощи и неравнодушия. Финалистами премии "Мы вместе" в 2024 году стали 126 проектов.
https://ria.ru/20241204/putin-1987367190.html
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Обращение Путина к волонтерам на форуме "Мы вместе"
Обращение Путина к волонтерам на форуме "Мы вместе"
2024-12-05T18:04
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PT8M57S
РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, россия
Путин приехал на форум гражданского участия "Мы вместе"
Путин приехал в Манеж на международный форум гражданского участия "Мы вместе"