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Путин попросил разобраться с показателями нацпроектов в беспилотной авиации - РИА Новости, 05.12.2024
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16:29 05.12.2024 (обновлено: 16:51 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/putin-1987562089.html
Путин попросил разобраться с показателями нацпроектов в беспилотной авиации
Путин попросил разобраться с показателями нацпроектов в беспилотной авиации - РИА Новости, 05.12.2024
Путин попросил разобраться с показателями нацпроектов в беспилотной авиации
Президент РФ Владимир Путин попросил членов правительства России разобраться с показателями национальных проектов в сфере развития беспилотной авиации, отметив, РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T16:29
2024-12-05T16:51
владимир путин
россия
технологии
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил членов правительства России разобраться с показателями национальных проектов в сфере развития беспилотной авиации, отметив, что по некоторым направлениям есть заметное снижение."Послушайте, вот вы говорите: "небольшое снижение". В чем-то небольшое, а в чем-то - заметное. Показатель, например, количества субъектов РФ, оснащенных универсальной инфраструктурой для обеспечения полетов беспилотной авиации - с 89 снижено 9 единиц. Как небольшое? Большое. Я попрошу вас с этим разобраться", - сказал глава государства на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
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владимир путин, россия, технологии
Владимир Путин, Россия, Технологии
Путин попросил разобраться с показателями нацпроектов в беспилотной авиации

Путин отметил снижение показателей нацпроектов в беспилотной авиации

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
 Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил членов правительства России разобраться с показателями национальных проектов в сфере развития беспилотной авиации, отметив, что по некоторым направлениям есть заметное снижение.
"Послушайте, вот вы говорите: "небольшое снижение". В чем-то небольшое, а в чем-то - заметное. Показатель, например, количества субъектов РФ, оснащенных универсальной инфраструктурой для обеспечения полетов беспилотной авиации - с 89 снижено 9 единиц. Как небольшое? Большое. Я попрошу вас с этим разобраться", - сказал глава государства на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
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Владимир ПутинРоссияТехнологии
 
 
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