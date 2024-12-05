https://ria.ru/20241205/putin-1987562089.html

Путин попросил разобраться с показателями нацпроектов в беспилотной авиации

Путин попросил разобраться с показателями нацпроектов в беспилотной авиации - РИА Новости, 05.12.2024

Путин попросил разобраться с показателями нацпроектов в беспилотной авиации

Президент РФ Владимир Путин попросил членов правительства России разобраться с показателями национальных проектов в сфере развития беспилотной авиации, отметив, РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T16:29

2024-12-05T16:29

2024-12-05T16:51

владимир путин

россия

технологии

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил членов правительства России разобраться с показателями национальных проектов в сфере развития беспилотной авиации, отметив, что по некоторым направлениям есть заметное снижение."Послушайте, вот вы говорите: "небольшое снижение". В чем-то небольшое, а в чем-то - заметное. Показатель, например, количества субъектов РФ, оснащенных универсальной инфраструктурой для обеспечения полетов беспилотной авиации - с 89 снижено 9 единиц. Как небольшое? Большое. Я попрошу вас с этим разобраться", - сказал глава государства на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

https://ria.ru/20241128/bogatyrev-1986176603.html

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владимир путин, россия, технологии