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Путин призвал добиваться конкурентоспособности российских технологий - РИА Новости, 05.12.2024
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15:12 05.12.2024 (обновлено: 15:24 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/putin-1987537022.html
Путин призвал добиваться конкурентоспособности российских технологий
Путин призвал добиваться конкурентоспособности российских технологий - РИА Новости, 05.12.2024
Путин призвал добиваться конкурентоспособности российских технологий
России нужно добиваться глобальной конкурентоспособности собственной технологичной продукции и выходить на внешние рынки, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T15:12
2024-12-05T15:24
экономика
россия
владимир путин
технологии
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. России нужно добиваться глобальной конкурентоспособности собственной технологичной продукции и выходить на внешние рынки, заявил президент РФ Владимир Путин."Нам нужно добиваться глобальной конкурентоспособности собственных технологических решений, выходить с ними на мировой рынок, на этой основе закреплять свое лидерство в тех или иных сферах", - сказал глава государства во время Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.Путин отметил, что на сегодняшний день в нацпроектах не хватает блока подобных системных задач."Укрепляя технологический суверенитет, нужно смотреть на ситуацию в отраслях в целом, а не только анализировать состояние их отдельных элементов", - заключил президент РФ.
https://ria.ru/20241205/putin-1987539416.html
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экономика, россия, владимир путин, технологии
Экономика, Россия, Владимир Путин, Технологии
Путин призвал добиваться конкурентоспособности российских технологий

Путин призвал добиваться глобальной конкурентоспособности российских технологий

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Александр Казаков
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. России нужно добиваться глобальной конкурентоспособности собственной технологичной продукции и выходить на внешние рынки, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Нам нужно добиваться глобальной конкурентоспособности собственных технологических решений, выходить с ними на мировой рынок, на этой основе закреплять свое лидерство в тех или иных сферах", - сказал глава государства во время Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
Эффект от реализации нацпроектов должен быть комплексным, заявил Путин
Вчера, 15:20
Путин отметил, что на сегодняшний день в нацпроектах не хватает блока подобных системных задач.
"Укрепляя технологический суверенитет, нужно смотреть на ситуацию в отраслях в целом, а не только анализировать состояние их отдельных элементов", - заключил президент РФ.
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ЭкономикаРоссияВладимир ПутинТехнологии
 
 
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