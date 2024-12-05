https://ria.ru/20241205/putin-1987537022.html

Путин призвал добиваться конкурентоспособности российских технологий

Путин призвал добиваться конкурентоспособности российских технологий - РИА Новости, 05.12.2024

Путин призвал добиваться конкурентоспособности российских технологий

России нужно добиваться глобальной конкурентоспособности собственной технологичной продукции и выходить на внешние рынки, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T15:12

2024-12-05T15:12

2024-12-05T15:24

экономика

россия

владимир путин

технологии

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. России нужно добиваться глобальной конкурентоспособности собственной технологичной продукции и выходить на внешние рынки, заявил президент РФ Владимир Путин."Нам нужно добиваться глобальной конкурентоспособности собственных технологических решений, выходить с ними на мировой рынок, на этой основе закреплять свое лидерство в тех или иных сферах", - сказал глава государства во время Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.Путин отметил, что на сегодняшний день в нацпроектах не хватает блока подобных системных задач."Укрепляя технологический суверенитет, нужно смотреть на ситуацию в отраслях в целом, а не только анализировать состояние их отдельных элементов", - заключил президент РФ.

https://ria.ru/20241205/putin-1987539416.html

https://ria.ru/20241205/mishustin-1987541576.html

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экономика, россия, владимир путин, технологии