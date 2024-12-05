https://ria.ru/20241205/putin-1987534658.html
Путин рассказал о наиболее заметных результатах нацпроектов
Путин рассказал о наиболее заметных результатах нацпроектов - РИА Новости, 05.12.2024
Путин рассказал о наиболее заметных результатах нацпроектов
Наиболее заметные результаты национальных проектов по мнению россиян достигнуты в дошкольном образовании, состоянии дорог, удобстве получения госуслуг, заявил... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T15:05
2024-12-05T15:05
2024-12-05T15:21
россия
владимир путин
общество
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0d/1592902535_0:88:2996:1773_1920x0_80_0_0_642e18ec8b8c9c2f60ac5df2cf687b03.jpg
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Наиболее заметные результаты национальных проектов по мнению россиян достигнуты в дошкольном образовании, состоянии дорог, удобстве получения госуслуг, заявил президент России Владимир Путин."Текущие опросы показывают следующее: по мнению граждан, наиболее заметные результаты нацпроектов достигнуты в сфере дошкольного образования, то есть доступности и работы яслей и детских садов, в создании условий для самореализации людей, а также в области ремонта и строительства автомобильных дорог, в повышении качества и удобства государственных услуг", - сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
https://ria.ru/20241205/putin-1987538052.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0d/1592902535_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_3b4458c227bb64cd4be24dd8032183c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество, экономика
Россия, Владимир Путин, Общество, Экономика
Путин рассказал о наиболее заметных результатах нацпроектов
Путин: самые заметные результаты нацпроектов достигнуты в состоянии дорог