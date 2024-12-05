Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о наиболее заметных результатах нацпроектов - РИА Новости, 05.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:05 05.12.2024 (обновлено: 15:21 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/putin-1987534658.html
Путин рассказал о наиболее заметных результатах нацпроектов
Путин рассказал о наиболее заметных результатах нацпроектов - РИА Новости, 05.12.2024
Путин рассказал о наиболее заметных результатах нацпроектов
Наиболее заметные результаты национальных проектов по мнению россиян достигнуты в дошкольном образовании, состоянии дорог, удобстве получения госуслуг, заявил... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T15:05
2024-12-05T15:21
россия
владимир путин
общество
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0d/1592902535_0:88:2996:1773_1920x0_80_0_0_642e18ec8b8c9c2f60ac5df2cf687b03.jpg
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Наиболее заметные результаты национальных проектов по мнению россиян достигнуты в дошкольном образовании, состоянии дорог, удобстве получения госуслуг, заявил президент России Владимир Путин."Текущие опросы показывают следующее: по мнению граждан, наиболее заметные результаты нацпроектов достигнуты в сфере дошкольного образования, то есть доступности и работы яслей и детских садов, в создании условий для самореализации людей, а также в области ремонта и строительства автомобильных дорог, в повышении качества и удобства государственных услуг", - сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
https://ria.ru/20241205/putin-1987538052.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0d/1592902535_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_3b4458c227bb64cd4be24dd8032183c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, общество, экономика
Россия, Владимир Путин, Общество, Экономика
Путин рассказал о наиболее заметных результатах нацпроектов

Путин: самые заметные результаты нацпроектов достигнуты в состоянии дорог

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Наиболее заметные результаты национальных проектов по мнению россиян достигнуты в дошкольном образовании, состоянии дорог, удобстве получения госуслуг, заявил президент России Владимир Путин.
"Текущие опросы показывают следующее: по мнению граждан, наиболее заметные результаты нацпроектов достигнуты в сфере дошкольного образования, то есть доступности и работы яслей и детских садов, в создании условий для самореализации людей, а также в области ремонта и строительства автомобильных дорог, в повышении качества и удобства государственных услуг", - сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
Путин рассказал о задачах по демографической ситуации
Вчера, 15:15
 
РоссияВладимир ПутинОбществоЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала