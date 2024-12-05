https://ria.ru/20241205/putin-1987534658.html

Путин рассказал о наиболее заметных результатах нацпроектов

Путин рассказал о наиболее заметных результатах нацпроектов - РИА Новости, 05.12.2024

Путин рассказал о наиболее заметных результатах нацпроектов

Наиболее заметные результаты национальных проектов по мнению россиян достигнуты в дошкольном образовании, состоянии дорог, удобстве получения госуслуг, заявил... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T15:05

2024-12-05T15:05

2024-12-05T15:21

россия

владимир путин

общество

экономика

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Наиболее заметные результаты национальных проектов по мнению россиян достигнуты в дошкольном образовании, состоянии дорог, удобстве получения госуслуг, заявил президент России Владимир Путин."Текущие опросы показывают следующее: по мнению граждан, наиболее заметные результаты нацпроектов достигнуты в сфере дошкольного образования, то есть доступности и работы яслей и детских садов, в создании условий для самореализации людей, а также в области ремонта и строительства автомобильных дорог, в повышении качества и удобства государственных услуг", - сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

https://ria.ru/20241205/putin-1987538052.html

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россия, владимир путин, общество, экономика