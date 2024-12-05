https://ria.ru/20241205/putin-1987529331.html
Путин призвал самостоятельно обеспечивать все виды суверенитета
Путин призвал самостоятельно обеспечивать все виды суверенитета - РИА Новости, 05.12.2024
Путин призвал самостоятельно обеспечивать все виды суверенитета
Президент России Владимир Путин заявил, что нельзя стать успешными, полагаясь на кого-то со стороны, надо самим обеспечивать все виды суверенитета. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T14:54
2024-12-05T14:54
2024-12-05T15:04
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что нельзя стать успешными, полагаясь на кого-то со стороны, надо самим обеспечивать все виды суверенитета."Нельзя стать успешными, полагаясь на кого-то со стороны, надо самим быть сильными, уверенными и самодостаточными, обеспечивать все виды суверенитета: экономический, общественный, государственный, технологический. Именно об этом было сказано и в послании Федеральному Собранию в начале года, а затем изложено и в майском указе в виде национальных целей развития страны", - сказал Путин во время заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
https://ria.ru/20241205/putin-1987533004.html
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общество, владимир путин, россия
Общество, Владимир Путин, Россия
Путин призвал самостоятельно обеспечивать все виды суверенитета
Путин призвал обеспечивать все виды суверенитета без чьей-либо помощи