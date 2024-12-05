https://ria.ru/20241205/premii-1987605773.html

В Подмосковье ученым вручили премии губернатора

В Подмосковье ученым вручили премии губернатора - РИА Новости, 05.12.2024

В Подмосковье ученым вручили премии губернатора

Заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева вручила ученым премии губернатора за... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T20:09

2024-12-05T20:09

2024-12-05T20:09

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева вручила ученым премии губернатора за 2024 год. Награды получили 14 лауреатов, а также авторский коллектив из двух человек, сообщил 360.ru.Денежные поощрения получили сотрудники различных научных организаций области. Среди них – Институт физики твердого тела имени Осипьяна РАН, Объединенный институт ядерных исследований, НПП "Исток" имени Шокина, Институт биохимии и физиологии микроорганизмов имени Скрябина РАН.По словам Зиновьевой, цель данной программы – признание заслуг молодых специалистов, вносящих существенный вклад в развитие технологий и науки. При оценке достижений претендентов учитывались приоритеты региона, новизна разработок и достигнутые результаты. Размер каждого вознаграждения – 700 тысяч рублей.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)