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В Подмосковье ученым вручили премии губернатора - РИА Новости, 05.12.2024
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Новости Подмосковья
 
20:09 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/premii-1987605773.html
В Подмосковье ученым вручили премии губернатора
В Подмосковье ученым вручили премии губернатора - РИА Новости, 05.12.2024
В Подмосковье ученым вручили премии губернатора
Заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева вручила ученым премии губернатора за... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T20:09
2024-12-05T20:09
новости подмосковья
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева вручила ученым премии губернатора за 2024 год. Награды получили 14 лауреатов, а также авторский коллектив из двух человек, сообщил 360.ru.Денежные поощрения получили сотрудники различных научных организаций области. Среди них – Институт физики твердого тела имени Осипьяна РАН, Объединенный институт ядерных исследований, НПП "Исток" имени Шокина, Институт биохимии и физиологии микроорганизмов имени Скрябина РАН.По словам Зиновьевой, цель данной программы – признание заслуг молодых специалистов, вносящих существенный вклад в развитие технологий и науки. При оценке достижений претендентов учитывались приоритеты региона, новизна разработок и достигнутые результаты. Размер каждого вознаграждения – 700 тысяч рублей.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

В Подмосковье ученым вручили премии губернатора

© Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской областиПремии губернатора вручили ученым в Подмосковье
Премии губернатора вручили ученым в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева вручила ученым премии губернатора за 2024 год. Награды получили 14 лауреатов, а также авторский коллектив из двух человек, сообщил 360.ru.
Денежные поощрения получили сотрудники различных научных организаций области. Среди них – Институт физики твердого тела имени Осипьяна РАН, Объединенный институт ядерных исследований, НПП "Исток" имени Шокина, Институт биохимии и физиологии микроорганизмов имени Скрябина РАН.
По словам Зиновьевой, цель данной программы – признание заслуг молодых специалистов, вносящих существенный вклад в развитие технологий и науки. При оценке достижений претендентов учитывались приоритеты региона, новизна разработок и достигнутые результаты. Размер каждого вознаграждения – 700 тысяч рублей.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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