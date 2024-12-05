https://ria.ru/20241205/premii-1987605773.html
В Подмосковье ученым вручили премии губернатора
В Подмосковье ученым вручили премии губернатора - РИА Новости, 05.12.2024
В Подмосковье ученым вручили премии губернатора
Заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева вручила ученым премии губернатора за... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T20:09
2024-12-05T20:09
2024-12-05T20:09
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987593939_0:275:2730:1811_1920x0_80_0_0_283b1c461c28fcff32e9e157734adbd9.jpg
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева вручила ученым премии губернатора за 2024 год. Награды получили 14 лауреатов, а также авторский коллектив из двух человек, сообщил 360.ru.Денежные поощрения получили сотрудники различных научных организаций области. Среди них – Институт физики твердого тела имени Осипьяна РАН, Объединенный институт ядерных исследований, НПП "Исток" имени Шокина, Институт биохимии и физиологии микроорганизмов имени Скрябина РАН.По словам Зиновьевой, цель данной программы – признание заслуг молодых специалистов, вносящих существенный вклад в развитие технологий и науки. При оценке достижений претендентов учитывались приоритеты региона, новизна разработок и достигнутые результаты. Размер каждого вознаграждения – 700 тысяч рублей.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987593939_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_2be398fc251cb6bfc3ed36f3b42149e1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости.
Заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева вручила ученым премии губернатора за 2024 год. Награды получили 14 лауреатов, а также авторский коллектив из двух человек, сообщил 360.ru
.
Денежные поощрения получили сотрудники различных научных организаций области. Среди них – Институт физики твердого тела имени Осипьяна РАН, Объединенный институт ядерных исследований, НПП "Исток" имени Шокина, Институт биохимии и физиологии микроорганизмов имени Скрябина РАН.
По словам Зиновьевой, цель данной программы – признание заслуг молодых специалистов, вносящих существенный вклад в развитие технологий и науки. При оценке достижений претендентов учитывались приоритеты региона, новизна разработок и достигнутые результаты. Размер каждого вознаграждения – 700 тысяч рублей.