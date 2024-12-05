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В России в рамках нацпроекта усилят профобучение студентов - РИА Новости, 05.12.2024
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20:05 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/pravitelstvo-1987605421.html
В России в рамках нацпроекта усилят профобучение студентов
В России в рамках нацпроекта усилят профобучение студентов - РИА Новости, 05.12.2024
В России в рамках нацпроекта усилят профобучение студентов
Правительство РФ усилит практическое обучение студентов и профессиональную ориентацию школьников в рамках нацпроекта "Кадры", сообщил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T20:05
2024-12-05T20:05
общество
россия
михаил мишустин
владимир путин
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Правительство РФ усилит практическое обучение студентов и профессиональную ориентацию школьников в рамках нацпроекта "Кадры", сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам с участием президента РФ Владимира Путина. В ходе заседания Мишустин сообщил, что для обеспечения экономики востребованными сотрудниками будет запущен нацпроект "Кадры". Он поможет скоординировать усилия образовательных учреждений, компаний, государства. "Ежегодно будет формироваться и обновляться прогноз потребности экономики в специалистах на пять лет, который станет основой для распределения бюджетных мест в вузах и колледжах. Усилим и практическое обучение студентов, и профессиональную ориентацию школьников", - сказал Мишустин.
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общество, россия, михаил мишустин, владимир путин
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин
В России в рамках нацпроекта усилят профобучение студентов

Мишустин: в РФ усилят практическое обучение студентов и профориентацию в школах

© iStock.com / SolStockСтуденты во время практики на предприятии
Студенты во время практики на предприятии - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© iStock.com / SolStock
Студенты во время практики на предприятии. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Правительство РФ усилит практическое обучение студентов и профессиональную ориентацию школьников в рамках нацпроекта "Кадры", сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам с участием президента РФ Владимира Путина.
В ходе заседания Мишустин сообщил, что для обеспечения экономики востребованными сотрудниками будет запущен нацпроект "Кадры". Он поможет скоординировать усилия образовательных учреждений, компаний, государства.
«
"Ежегодно будет формироваться и обновляться прогноз потребности экономики в специалистах на пять лет, который станет основой для распределения бюджетных мест в вузах и колледжах. Усилим и практическое обучение студентов, и профессиональную ориентацию школьников", - сказал Мишустин.
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