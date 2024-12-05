https://ria.ru/20241205/pravitelstvo-1987605421.html

В России в рамках нацпроекта усилят профобучение студентов

В России в рамках нацпроекта усилят профобучение студентов - РИА Новости, 05.12.2024

В России в рамках нацпроекта усилят профобучение студентов

Правительство РФ усилит практическое обучение студентов и профессиональную ориентацию школьников в рамках нацпроекта "Кадры", сообщил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T20:05

2024-12-05T20:05

2024-12-05T20:05

общество

россия

михаил мишустин

владимир путин

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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Правительство РФ усилит практическое обучение студентов и профессиональную ориентацию школьников в рамках нацпроекта "Кадры", сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам с участием президента РФ Владимира Путина. В ходе заседания Мишустин сообщил, что для обеспечения экономики востребованными сотрудниками будет запущен нацпроект "Кадры". Он поможет скоординировать усилия образовательных учреждений, компаний, государства. "Ежегодно будет формироваться и обновляться прогноз потребности экономики в специалистах на пять лет, который станет основой для распределения бюджетных мест в вузах и колледжах. Усилим и практическое обучение студентов, и профессиональную ориентацию школьников", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20240730/rossija-1962978668.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, михаил мишустин, владимир путин