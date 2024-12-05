https://ria.ru/20241205/polsha-1987454336.html

В Польше заявили о риске отказа Трампа от кредита Украине

В Польше заявили о риске отказа Трампа от кредита Украине - РИА Новости, 05.12.2024

В Польше заявили о риске отказа Трампа от кредита Украине

ЕС обеспечит предоставление Киеву займа в 50 миллиардов долларов с погашением доходами от замороженных активов РФ в случае, если США при победителе выборов... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T08:52

2024-12-05T08:52

2024-12-05T08:52

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. ЕС обеспечит предоставление Киеву займа в 50 миллиардов долларов с погашением доходами от замороженных активов РФ в случае, если США при победителе выборов президента Дональде Трампе откажутся от участия в этом проекте, заявил замглавы минфина Польши Павел Карбовник, слова которого приводит издание Politico."Существует риск того, что Дональд Трамп откажется от соглашения по 50 миллиардам долларов", - сказал Карбовник, который выступил с этим заявлением на мероприятии, посвященном предстоящему председательству Польши в Совете ЕС. В связи с этим он призвал победителя президентских выборов в США как можно быстрее обозначить свои намерения, чтобы у ЕС было время составить новый план. "Мы на уровне ЕС примем меры, чтобы гарантировать, что 50 миллиардов долларов будут переданы Украине вне зависимости от Трампа", - добавил Карбовник. В октябре главы минфинов стран G7 заявили, что займ Киеву в объеме почти 50 миллиардов долларов будет полностью выплачен с декабря 2024 года по 31 декабря 2027 года, а основное тело кредита и проценты будут погашаться средствами из доходов от замороженных активов России. Займ Украине будет выделяться двусторонними кредитами от стран-членов G7, каждый кредит вступит в силу не позднее 30 июня 2025 года. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

https://ria.ru/20240613/smi-1952530181.html

https://ria.ru/20241205/ukraina-1987409223.html

https://ria.ru/20241205/krym-1987447235.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, киев, дональд трамп, сергей лавров, евросоюз, g7, politico, в мире