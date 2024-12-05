В Польше заявили о риске отказа Трампа от кредита Украине
Замглавы Минфина Польши Карбовник заявил о риске отказа Трампа от займа Украине
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. ЕС обеспечит предоставление Киеву займа в 50 миллиардов долларов с погашением доходами от замороженных активов РФ в случае, если США при победителе выборов президента Дональде Трампе откажутся от участия в этом проекте, заявил замглавы минфина Польши Павел Карбовник, слова которого приводит издание Politico.
"Существует риск того, что Дональд Трамп откажется от соглашения по 50 миллиардам долларов", - сказал Карбовник, который выступил с этим заявлением на мероприятии, посвященном предстоящему председательству Польши в Совете ЕС.
В связи с этим он призвал победителя президентских выборов в США как можно быстрее обозначить свои намерения, чтобы у ЕС было время составить новый план.
"Мы на уровне ЕС примем меры, чтобы гарантировать, что 50 миллиардов долларов будут переданы Украине вне зависимости от Трампа", - добавил Карбовник.
В октябре главы минфинов стран G7 заявили, что займ Киеву в объеме почти 50 миллиардов долларов будет полностью выплачен с декабря 2024 года по 31 декабря 2027 года, а основное тело кредита и проценты будут погашаться средствами из доходов от замороженных активов России. Займ Украине будет выделяться двусторонними кредитами от стран-членов G7, каждый кредит вступит в силу не позднее 30 июня 2025 года.
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После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.