https://ria.ru/20241205/podrostki-1987605126.html

В Самарской области трое подростков избили двух знакомых

В Самарской области трое подростков избили двух знакомых - РИА Новости, 05.12.2024

В Самарской области трое подростков избили двух знакомых

Трое подростков жестоко избили двух своих знакомых в Ставропольском районе Самарской области, по факту инцидента возбуждено уголовное дело о хулиганстве,... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T20:03

2024-12-05T20:03

2024-12-05T20:03

происшествия

россия

самарская область

ставропольский район

следственный комитет россии (ск рф)

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САМАРА, 5 дек - РИА Новости. Трое подростков жестоко избили двух своих знакомых в Ставропольском районе Самарской области, по факту инцидента возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщило региональное СУСК России. Ранее в соцсетях появилось видео с конфликтом между подростками в ЖК "Мечта" в селе Ягодное. На кадрах видно, как три подростка жестоко избивают двух сверстников и пинают их ногами. По данным очевидцев, напавшие и раньше неоднократно избивали детей разных возрастов и занимались разбоем, однако правоохранительные органы якобы отказывались возбуждать дело. По версии следствия, 4 ноября трое подростков 2010 и 2011 годов рождения на улице в Ставропольском районе Самарской области из хулиганских побуждений избили двух несовершеннолетних знакомых. Напавшие нанесли мальчикам множественные удары руками и ногами по голове и телу, причинив телесные повреждения различной степени тяжести, сообщили в СК. "Следственным отделом по городу Жигулевску следственного управления СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц). В настоящее время с участниками конфликта работают следователи", - сообщили в региональном СУСК России. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшествия.

https://ria.ru/20241205/vladivostok-1987460158.html

https://ria.ru/20241130/migrant-1986628476.html

россия

самарская область

ставропольский район

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происшествия, россия, самарская область, ставропольский район, следственный комитет россии (ск рф)