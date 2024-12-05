https://ria.ru/20241205/peterburg-1987593115.html

В Петербурге полиция применила оружие для задержания пьяного водителя

В Петербурге полиция применила оружие для задержания пьяного водителя - РИА Новости, 05.12.2024

В Петербурге полиция применила оружие для задержания пьяного водителя

Сотрудникам полиции пришлось применить табельное оружие во время погони, чтобы задержать в Приморском районе Санкт-Петербурга пьяного водителя, которого ранее... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T18:30

2024-12-05T18:30

2024-12-05T18:30

происшествия

авто

приморский район

санкт-петербург

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 дек – РИА Новости. Сотрудникам полиции пришлось применить табельное оружие во время погони, чтобы задержать в Приморском районе Санкт-Петербурга пьяного водителя, которого ранее уже лишили прав, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, в четверг днем на Камышовой улице сотрудники Госавтоинспекции попытались остановить Volvo, водитель которого в ответ попытался скрыться, так что его пришлось преследовать с "мигалками". На требования остановиться лихач не реагировал. "В соответствии с требованиями ФЗ "О полиции" один из преследовавших нарушителя сотрудников полиции произвел предупредительные выстрелы в воздух и затем прицельные по колесам, в результате чего у дома 8 по улице Ильюшина автомобиль удалось остановить. Водитель покинул салон и попытался скрыться, однако был задержан сотрудниками полиции", – говорится в сообщении. Уточняется, что за рулем иномарки оказался 44-летний петербуржец с признаками опьянения. При проверке документов выяснилось, что он лишен водительских прав. "Подозреваемый доставлен в отдел полиции для разбирательства... Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", – заключили в ГУМВД. В результате применения табельного оружия пострадавших нет.

https://ria.ru/20241204/ufa-1987303705.html

https://ria.ru/20241204/kuzbass-1987258914.html

приморский район

санкт-петербург

россия

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Кадры погони со стрельбой в Санкт-Петербурге Пьяного водителя, уже лишенного прав, поймали во время погони со стрельбой в Петербурге. Как сообщают в региональном главке МВД, днем на Камышовой улице сотрудники Госавтоинспекции попытались остановить Volvo, водитель которого в ответ попытался скрыться, так что его пришлось преследовать с "мигалками". В результате применения табельного оружия пострадавших нет. 2024-12-05T18:30 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, авто, приморский район, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия