https://ria.ru/20241205/peterburg-1987593115.html
В Петербурге полиция применила оружие для задержания пьяного водителя
В Петербурге полиция применила оружие для задержания пьяного водителя - РИА Новости, 05.12.2024
В Петербурге полиция применила оружие для задержания пьяного водителя
Сотрудникам полиции пришлось применить табельное оружие во время погони, чтобы задержать в Приморском районе Санкт-Петербурга пьяного водителя, которого ранее... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T18:30
2024-12-05T18:30
2024-12-05T18:30
происшествия
авто
приморский район
санкт-петербург
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 дек – РИА Новости. Сотрудникам полиции пришлось применить табельное оружие во время погони, чтобы задержать в Приморском районе Санкт-Петербурга пьяного водителя, которого ранее уже лишили прав, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, в четверг днем на Камышовой улице сотрудники Госавтоинспекции попытались остановить Volvo, водитель которого в ответ попытался скрыться, так что его пришлось преследовать с "мигалками". На требования остановиться лихач не реагировал. "В соответствии с требованиями ФЗ "О полиции" один из преследовавших нарушителя сотрудников полиции произвел предупредительные выстрелы в воздух и затем прицельные по колесам, в результате чего у дома 8 по улице Ильюшина автомобиль удалось остановить. Водитель покинул салон и попытался скрыться, однако был задержан сотрудниками полиции", – говорится в сообщении. Уточняется, что за рулем иномарки оказался 44-летний петербуржец с признаками опьянения. При проверке документов выяснилось, что он лишен водительских прав. "Подозреваемый доставлен в отдел полиции для разбирательства... Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", – заключили в ГУМВД. В результате применения табельного оружия пострадавших нет.
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Кадры погони со стрельбой в Санкт-Петербурге
Пьяного водителя, уже лишенного прав, поймали во время погони со стрельбой в Петербурге. Как сообщают в региональном главке МВД, днем на Камышовой улице сотрудники Госавтоинспекции попытались остановить Volvo, водитель которого в ответ попытался скрыться, так что его пришлось преследовать с "мигалками".
В результате применения табельного оружия пострадавших нет.
2024-12-05T18:30
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РИА Новости
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происшествия, авто, приморский район, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Происшествия, Авто, Приморский район, Санкт-Петербург, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия
В Петербурге полиция применила оружие для задержания пьяного водителя
В Петербурге полиция применила оружие против пьяного водителя, лишенного прав
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 дек – РИА Новости.
Сотрудникам полиции пришлось применить табельное оружие во время погони, чтобы задержать в Приморском районе Санкт-Петербурга пьяного водителя, которого ранее уже лишили прав, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ
.
Как информирует ведомство, в четверг днем на Камышовой улице сотрудники Госавтоинспекции попытались остановить Volvo, водитель которого в ответ попытался скрыться, так что его пришлось преследовать с "мигалками". На требования остановиться лихач не реагировал.
"В соответствии с требованиями ФЗ "О полиции" один из преследовавших нарушителя сотрудников полиции произвел предупредительные выстрелы в воздух и затем прицельные по колесам, в результате чего у дома 8 по улице Ильюшина автомобиль удалось остановить. Водитель покинул салон и попытался скрыться, однако был задержан сотрудниками полиции", – говорится в сообщении.
Уточняется, что за рулем иномарки оказался 44-летний петербуржец с признаками опьянения. При проверке документов выяснилось, что он лишен водительских прав.
"Подозреваемый доставлен в отдел полиции для разбирательства... Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", – заключили в ГУМВД.
В результате применения табельного оружия пострадавших нет.