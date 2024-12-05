https://ria.ru/20241205/osnovatel-1987469993.html

Основатель Amazon поделился ожиданиями от президентства Трампа

Основатель Amazon поделился ожиданиями от президентства Трампа - РИА Новости, 05.12.2024

Основатель Amazon поделился ожиданиями от президентства Трампа

Основатель онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос заявил, что смотрит с оптимизмом на новый срок победившего на выборах в США Дональда Трампа и поддержал намерения РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T10:34

2024-12-05T10:34

2024-12-05T10:34

сша

дональд трамп

илон маск

джефф безос

amazon

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Основатель онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос заявил, что смотрит с оптимизмом на новый срок победившего на выборах в США Дональда Трампа и поддержал намерения предпринимателя Илона Маска в новой администрации Трампа работать над снижением повышенного государственного регулирования, сообщает издание New York Times. "Я полон надежд. Похоже, у него много энергии в плане снижения регулирования... И моя точка зрения такова: если я могу помочь ему сделать это, я ему помогу, потому что у нас в стране слишком много регулирования", - приводит издание слова Безоса, произнесенные на одном из мероприятий New York Times. Бизнесмен добавил, что видит, что Трамп стал более "спокойным и уравновешенным", по сравнению с первым сроком. Ранее данные Bloomberg Billionaires Index (BBI) показали, что состояние десяти самых богатых людей мира во главе с Илоном Маском за прошедшие сутки выросло на рекордные 63,5 миллиарда долларов за счёт ралли фондовых бирж после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Сам Джефф Безос разбогател на 7,14 миллиарда долларов, до 228,3 миллиарда. Ранее Трамп объявил, что Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности (DOGE). Маск неоднократно высказывался в поддержку Трампа в своей соцсети X, становясь с годами всё более политически активным и регулярно комментируя вопросы американской политики.

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, дональд трамп, илон маск, джефф безос, amazon, выборы президента сша — 2024