Рейтинг@Mail.ru
Основатель Amazon поделился ожиданиями от президентства Трампа - РИА Новости, 05.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:34 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/osnovatel-1987469993.html
Основатель Amazon поделился ожиданиями от президентства Трампа
Основатель Amazon поделился ожиданиями от президентства Трампа - РИА Новости, 05.12.2024
Основатель Amazon поделился ожиданиями от президентства Трампа
Основатель онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос заявил, что смотрит с оптимизмом на новый срок победившего на выборах в США Дональда Трампа и поддержал намерения РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T10:34
2024-12-05T10:34
сша
дональд трамп
илон маск
джефф безос
amazon
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152476/09/1524760956_0:236:4581:2813_1920x0_80_0_0_be7f001e23d2005789175cdbae8062b7.jpg
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Основатель онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос заявил, что смотрит с оптимизмом на новый срок победившего на выборах в США Дональда Трампа и поддержал намерения предпринимателя Илона Маска в новой администрации Трампа работать над снижением повышенного государственного регулирования, сообщает издание New York Times. "Я полон надежд. Похоже, у него много энергии в плане снижения регулирования... И моя точка зрения такова: если я могу помочь ему сделать это, я ему помогу, потому что у нас в стране слишком много регулирования", - приводит издание слова Безоса, произнесенные на одном из мероприятий New York Times. Бизнесмен добавил, что видит, что Трамп стал более "спокойным и уравновешенным", по сравнению с первым сроком. Ранее данные Bloomberg Billionaires Index (BBI) показали, что состояние десяти самых богатых людей мира во главе с Илоном Маском за прошедшие сутки выросло на рекордные 63,5 миллиарда долларов за счёт ралли фондовых бирж после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Сам Джефф Безос разбогател на 7,14 миллиарда долларов, до 228,3 миллиарда. Ранее Трамп объявил, что Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности (DOGE). Маск неоднократно высказывался в поддержку Трампа в своей соцсети X, становясь с годами всё более политически активным и регулярно комментируя вопросы американской политики.
https://ria.ru/20241205/partnerstvo-1987450056.html
https://ria.ru/20241103/mask-1981633552.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152476/09/1524760956_258:0:4323:3049_1920x0_80_0_0_67de5b98e6e3d73eb5d4f70de47786d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, дональд трамп, илон маск, джефф безос, amazon, выборы президента сша — 2024
США, Дональд Трамп, Илон Маск, Джефф Безос, Amazon, Выборы президента США — 2024
Основатель Amazon поделился ожиданиями от президентства Трампа

Основатель Amazon Безос заявил, что смотрит на новый срок Трампа с оптимизмом

© AP Photo / Amy Harris/InvisionГенеральный директор Amazon Джефф Безос в Лос-Анджелесе
Генеральный директор Amazon Джефф Безос в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© AP Photo / Amy Harris/Invision
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Основатель онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос заявил, что смотрит с оптимизмом на новый срок победившего на выборах в США Дональда Трампа и поддержал намерения предпринимателя Илона Маска в новой администрации Трампа работать над снижением повышенного государственного регулирования, сообщает издание New York Times.
"Я полон надежд. Похоже, у него много энергии в плане снижения регулирования... И моя точка зрения такова: если я могу помочь ему сделать это, я ему помогу, потому что у нас в стране слишком много регулирования", - приводит издание слова Безоса, произнесенные на одном из мероприятий New York Times.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
Трампу предстоит драка за дорогу ценой в 67 миллиардов
Вчера, 08:00
Бизнесмен добавил, что видит, что Трамп стал более "спокойным и уравновешенным", по сравнению с первым сроком.
Ранее данные Bloomberg Billionaires Index (BBI) показали, что состояние десяти самых богатых людей мира во главе с Илоном Маском за прошедшие сутки выросло на рекордные 63,5 миллиарда долларов за счёт ралли фондовых бирж после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Сам Джефф Безос разбогател на 7,14 миллиарда долларов, до 228,3 миллиарда.
Ранее Трамп объявил, что Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности (DOGE). Маск неоднократно высказывался в поддержку Трампа в своей соцсети X, становясь с годами всё более политически активным и регулярно комментируя вопросы американской политики.
Дональд Трамп и Илон Маск на предвыборном мероприятии в городе Батлер - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
СМИ узнали, что подтолкнуло Трампа и Маска к тесному сотрудничеству
3 ноября, 01:24
 
СШАДональд ТрампИлон МаскДжефф БезосAmazonВыборы президента США — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала