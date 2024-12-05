Основатель Amazon поделился ожиданиями от президентства Трампа
Основатель Amazon Безос заявил, что смотрит на новый срок Трампа с оптимизмом
© AP Photo / Amy Harris/InvisionГенеральный директор Amazon Джефф Безос в Лос-Анджелесе
© AP Photo / Amy Harris/Invision
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Основатель онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос заявил, что смотрит с оптимизмом на новый срок победившего на выборах в США Дональда Трампа и поддержал намерения предпринимателя Илона Маска в новой администрации Трампа работать над снижением повышенного государственного регулирования, сообщает издание New York Times.
"Я полон надежд. Похоже, у него много энергии в плане снижения регулирования... И моя точка зрения такова: если я могу помочь ему сделать это, я ему помогу, потому что у нас в стране слишком много регулирования", - приводит издание слова Безоса, произнесенные на одном из мероприятий New York Times.
Бизнесмен добавил, что видит, что Трамп стал более "спокойным и уравновешенным", по сравнению с первым сроком.
Ранее данные Bloomberg Billionaires Index (BBI) показали, что состояние десяти самых богатых людей мира во главе с Илоном Маском за прошедшие сутки выросло на рекордные 63,5 миллиарда долларов за счёт ралли фондовых бирж после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Сам Джефф Безос разбогател на 7,14 миллиарда долларов, до 228,3 миллиарда.
Ранее Трамп объявил, что Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности (DOGE). Маск неоднократно высказывался в поддержку Трампа в своей соцсети X, становясь с годами всё более политически активным и регулярно комментируя вопросы американской политики.